НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

южн.

 740мм 69%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,99
EUR 93,69

СРОЧНО

Разыгрываем «Айфон» — вот правила

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Проблемы с самолётами S7
12 юных выпускниц
Жалобы на зарплаты в метро
Бизнес на кубиках
Афиша на июль
Как продали кладбище
«Пригожин теперь как Цой»
НГС в Telegram
Еда Интересно про еду обзор Врачи назвали самый вредный и полезный кофе. Какой из них пьете вы?

Врачи назвали самый вредный и полезный кофе. Какой из них пьете вы?

Показываем в картинках, что хорошего и плохого есть в этом напитке

803
4 комментария
Девушка, вы хоть знаете, сколько в вашем кофе калорий?

У многих кофеманов есть свой любимый вид бодрящего напитка, с которого они начинают каждое свое утро. При этом врачи считают, что среди многообразия видов кофе есть те, от которых вреда гораздо больше, чем пользы. А чтобы было легче проверить, насколько полезный напиток вы пьете, мы вместе с врачами составили рейтинг видов кофе от почти безвредного до самого опасного.

Что полезного есть в кофе

Бессмысленно отрицать, что у кофе есть полезные свойства. И вот какие плюсы в напитке назвали опрошенные нами врачи:

  • активизирует умственную и физическую деятельность;

  • улучшает настроение и память;

  • усиливает жизнеспособность нервных клеток;

  • уменьшает риск развития депрессии;

  • помогает при болезнях Паркинсона и Альцгеймера;

  • повышает чувствительность тканей к инсулину.

Ольга Цимбалова — педиатр, эндокринолог, диетолог, заведующая центром здоровья для детей Красноярской городской детской поликлиники № 2.


Кроме того, в состав кофе входят витамины группы B (B2, B3, B5), марганец, калий, магний, клетчатка, а также полифенолы — растительные пигменты, которые защищают организм от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Согласно одному из исследований, кофе также эффективен против цирроза и желчнокаменной болезни и снижает риск развития рака печени на 40%.

Есть как минимум шесть причин, чтобы не бросать пить кофе

Какой кофе самый полезный


Норвежский эксперимент продолжительностью в 20 лет, в котором приняло участие полмиллиона добровольцев, показал, что фильтр-кофе — самый полезный.


— При таком методе заваривания горячую воду медленно и равномерно льют на молотый кофе, находящийся в бумажном фильтре, установленном в специальной воронке, — объясняет гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Екатерина Кашух — врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог.


Ученые выяснили, что у любителей фильтрованного напитка риск преждевременной смерти на 15% ниже, чем у почитателей других видов кофе. Кроме того, он оказался даже ниже, чем у тех, кто кофе совсем не пьет.

— Причина, вероятно, в том, что фильтр помогает удалить из кофе вещества, которые могут приводить к повышению уровня холестерина в крови, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Соответственно, риски развития сердечно-сосудистых заболеваний при таком методе заваривания уменьшаются.

Зухра Павлова — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.


Считается, что правильно приготовленный фильтр-кофе менее кислый, поэтому не так сильно раздражает слизистую оболочку желудка. А еще он почти не содержит калорий, если, конечно, не добавлять в него сахар, молоко или сироп. В среднем в одной чашке кофе, заваренного таким методом, содержится 70–140 мг кофеина, так что как минимум пара чашек фильтрованного кофе в день никому не навредит.

Чем вреден кофе

Кофе раздражает слизистую оболочку желудка, поэтому его нельзя пить натощак и при болезнях ЖКТ — нетерпеливого кофемана ждет изжога и тошнота.

— Кофеин расслабляет привратник желудка, вызывая рефлюкс — заброс желчи в пустой желудок и, как следствие, неприятные симптомы в виде тошноты, тяжести, нарушения стула, — говорит гастроэнтеролог Вероника Черанева.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, существует солидный список болезней, при которых кофе не стоит пить даже после плотного завтрака:

  • некомпенсированная артериальная гипертония;

  • нарушения сердечного ритма;

  • эрозивный гастрит;

  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

  • подагра;

  • камни в желчном пузыре и почках.

Кофе — также не лучший напиток для тех, кто имеет проблемы со сном. По словам Ольги Цимбаловой, недосыпающий кофеман делает себе только хуже: вместо бодрости придут апатия, заторможенность или наоборот — раздражительность и тревожность. К тому же, может возникнуть зависимость от кофеина: при ней, если вовремя не попить кофе, у человека учащается сердцебиение, начинает болеть голова, а сам он становится нервным.

Для этих людей утро должно начинаться не с кофе

Какой кофе самый вредный

Довольно вредным считается кофе с молоком — капучино, латте и флэт-уайт. Молоко хоть и содержит витамины A, D и E, но делает кофе очень калорийным. Наименее калорийный кофе из этой троицы, капучино, содержит 120 ккал, а флэт-уайт по энергетической ценности равен 100 граммам говядины или баранины. Если часто пить такой кофе, то можно забыть о стройной фигуре.


Но больше всего вопросов у специалистов вызывает нефильтрованный кофе. К нему относятся эспрессо, кофе по-турецки и кофе, заваренный во френч-прессе. В таком кофе много дитерпенов — соединений, повышающих уровень «плохого» холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

— Концентрация таких вредных примесей в нефильтрованном кофе примерно в 30 раз выше, чем в напитке, сделанном с применением фильтра, — отмечает Зухра Павлова.

Всё потому, что при приготовлении этих напитков кофейная гуща надолго остается в горячей воде, а все вредные вещества оказываются прямо в чашке (чего не происходит при использовании фильтра).


Кстати, американо в этом смысле — чуть более полезный напиток. Ведь он получается, когда эспрессо разбавляют большим количеством воды, уменьшая тем самым количество вредных соединений в кофе.

Ну что, насколько полезный кофе вы пьете?

Сколько кофе можно пить в день

Если вы не страдаете болезнями, при которых кофе противопоказан, то безопасной будет доза 300 мг кофеина в день.

— Обычно в чашке содержится около 100 мг. Рекомендуется две-три чашки кофе в день без сахара и сахарозаменителей, не исключается добавление сливок, — рассказывает Ольга Цимбалова.

Проблемы для организма начинаются после четвертой-пятой чашки кофе за сутки. Слишком частое потребление кофе может привести к сбоям в работе ЖКТ, аритмии, нервному истощению и обезвоживанию. Последнее снижает иммунитет и повышает риск заболеть гриппом или ОРВИ.

ПО ТЕМЕ
Кофе Здоровье Польза Вред Врач Напитки Диета
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Zemb
3 июля 2024, 12:05
Пейте- морковный сок!!! 🥕 🥕 🥕
Гость
3 июля 2024, 12:04
Пуровер, американо, френч-пресс... Не понял, а где в этой схеме самый обычный растворимый кофе из пакетиков? Что за снобизм?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Знакомства

Viktoriya,  27

Helen,  48

Сергей,  34

Дено,  23

Serg,  44

Илья,  41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление