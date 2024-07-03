Врачи назвали самый вредный и полезный кофе. Какой из них пьете вы?

Девушка, вы хоть знаете, сколько в вашем кофе калорий? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











У многих кофеманов есть свой любимый вид бодрящего напитка, с которого они начинают каждое свое утро. При этом врачи считают, что среди многообразия видов кофе есть те, от которых вреда гораздо больше, чем пользы. А чтобы было легче проверить, насколько полезный напиток вы пьете, мы вместе с врачами составили рейтинг видов кофе от почти безвредного до самого опасного.

Что полезного есть в кофе



Бессмысленно отрицать, что у кофе есть полезные свойства. И вот какие плюсы в напитке назвали опрошенные нами врачи:



активизирует умственную и физическую деятельность;

улучшает настроение и память;



усиливает жизнеспособность нервных клеток;



уменьшает риск развития депрессии;



помогает при болезнях Паркинсона и Альцгеймера;



повышает чувствительность тканей к инсулину.

Ольга Цимбалова — педиатр, эндокринолог, диетолог, заведующая центром здоровья для детей Красноярской городской детской поликлиники № 2.



Кроме того, в состав кофе входят витамины группы B (B2, B3, B5), марганец, калий, магний, клетчатка, а также полифенолы — растительные пигменты, которые защищают организм от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.



Согласно одному из исследований, кофе также эффективен против цирроза и желчнокаменной болезни и снижает риск развития рака печени на 40%.

Есть как минимум шесть причин, чтобы не бросать пить кофе Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Какой кофе самый полезный



Норвежский эксперимент продолжительностью в 20 лет, в котором приняло участие полмиллиона добровольцев, показал, что фильтр-кофе — самый полезный.





— При таком методе заваривания горячую воду медленно и равномерно льют на молотый кофе, находящийся в бумажном фильтре, установленном в специальной воронке, — объясняет гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Екатерина Кашух — врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог.





Ученые выяснили, что у любителей фильтрованного напитка риск преждевременной смерти на 15% ниже, чем у почитателей других видов кофе. Кроме того, он оказался даже ниже, чем у тех, кто кофе совсем не пьет.



— Причина, вероятно, в том, что фильтр помогает удалить из кофе вещества, которые могут приводить к повышению уровня холестерина в крови, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Соответственно, риски развития сердечно-сосудистых заболеваний при таком методе заваривания уменьшаются.

Зухра Павлова — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.



Считается, что правильно приготовленный фильтр-кофе менее кислый, поэтому не так сильно раздражает слизистую оболочку желудка. А еще он почти не содержит калорий, если, конечно, не добавлять в него сахар, молоко или сироп. В среднем в одной чашке кофе, заваренного таким методом, содержится 70–140 мг кофеина, так что как минимум пара чашек фильтрованного кофе в день никому не навредит.



Чем вреден кофе

Кофе раздражает слизистую оболочку желудка, поэтому его нельзя пить натощак и при болезнях ЖКТ — нетерпеливого кофемана ждет изжога и тошнота.



— Кофеин расслабляет привратник желудка, вызывая рефлюкс — заброс желчи в пустой желудок и, как следствие, неприятные симптомы в виде тошноты, тяжести, нарушения стула, — говорит гастроэнтеролог Вероника Черанева.



Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, существует солидный список болезней, при которых кофе не стоит пить даже после плотного завтрака:

некомпенсированная артериальная гипертония;

нарушения сердечного ритма;

эрозивный гастрит;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

подагра;

камни в желчном пузыре и почках.



Кофе — также не лучший напиток для тех, кто имеет проблемы со сном. По словам Ольги Цимбаловой, недосыпающий кофеман делает себе только хуже: вместо бодрости придут апатия, заторможенность или наоборот — раздражительность и тревожность. К тому же, может возникнуть зависимость от кофеина: при ней, если вовремя не попить кофе, у человека учащается сердцебиение, начинает болеть голова, а сам он становится нервным.

Для этих людей утро должно начинаться не с кофе Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Какой кофе самый вредный

Довольно вредным считается кофе с молоком — капучино, латте и флэт-уайт. Молоко хоть и содержит витамины A, D и E, но делает кофе очень калорийным. Наименее калорийный кофе из этой троицы, капучино, содержит 120 ккал, а флэт-уайт по энергетической ценности равен 100 граммам говядины или баранины. Если часто пить такой кофе, то можно забыть о стройной фигуре.





Но больше всего вопросов у специалистов вызывает нефильтрованный кофе. К нему относятся эспрессо, кофе по-турецки и кофе, заваренный во френч-прессе. В таком кофе много дитерпенов — соединений, повышающих уровень «плохого» холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний.



— Концентрация таких вредных примесей в нефильтрованном кофе примерно в 30 раз выше, чем в напитке, сделанном с применением фильтра, — отмечает Зухра Павлова.



Всё потому, что при приготовлении этих напитков кофейная гуща надолго остается в горячей воде, а все вредные вещества оказываются прямо в чашке (чего не происходит при использовании фильтра).





Кстати, американо в этом смысле — чуть более полезный напиток. Ведь он получается, когда эспрессо разбавляют большим количеством воды, уменьшая тем самым количество вредных соединений в кофе.

Ну что, насколько полезный кофе вы пьете? Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Сколько кофе можно пить в день

Если вы не страдаете болезнями, при которых кофе противопоказан, то безопасной будет доза 300 мг кофеина в день.



— Обычно в чашке содержится около 100 мг. Рекомендуется две-три чашки кофе в день без сахара и сахарозаменителей, не исключается добавление сливок, — рассказывает Ольга Цимбалова.

