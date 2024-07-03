Врачи назвали самый вредный и полезный кофе. Какой из них пьете вы?

У многих кофеманов есть свой любимый вид бодрящего напитка, с которого они начинают каждое свое утро. При этом врачи считают, что среди многообразия видов кофе есть те, от которых вреда гораздо больше, чем пользы. А чтобы было легче проверить, насколько полезный напиток вы пьете, мы вместе с врачами составили рейтинг видов кофе от почти безвредного до самого опасного.
Что полезного есть в кофе
Бессмысленно отрицать, что у кофе есть полезные свойства. И вот какие плюсы в напитке назвали опрошенные нами врачи:
активизирует умственную и физическую деятельность;
улучшает настроение и память;
усиливает жизнеспособность нервных клеток;
уменьшает риск развития депрессии;
помогает при болезнях Паркинсона и Альцгеймера;
повышает чувствительность тканей к инсулину.
Ольга Цимбалова — педиатр, эндокринолог, диетолог, заведующая центром здоровья для детей Красноярской городской детской поликлиники № 2.
Кроме того, в состав кофе входят витамины группы B (B2, B3, B5), марганец, калий, магний, клетчатка, а также полифенолы — растительные пигменты, которые защищают организм от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.
Согласно одному из исследований, кофе также эффективен против цирроза и желчнокаменной болезни и снижает риск развития рака печени на 40%.
Какой кофе самый полезный
Норвежский эксперимент продолжительностью в 20 лет, в котором приняло участие полмиллиона добровольцев, показал, что фильтр-кофе — самый полезный.
— При таком методе заваривания горячую воду медленно и равномерно льют на молотый кофе, находящийся в бумажном фильтре, установленном в специальной воронке, — объясняет гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Екатерина Кашух — врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог.
Ученые выяснили, что у любителей фильтрованного напитка риск преждевременной смерти на 15% ниже, чем у почитателей других видов кофе. Кроме того, он оказался даже ниже, чем у тех, кто кофе совсем не пьет.
— Причина, вероятно, в том, что фильтр помогает удалить из кофе вещества, которые могут приводить к повышению уровня холестерина в крови, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Соответственно, риски развития сердечно-сосудистых заболеваний при таком методе заваривания уменьшаются.
Зухра Павлова — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
Считается, что правильно приготовленный фильтр-кофе менее кислый, поэтому не так сильно раздражает слизистую оболочку желудка. А еще он почти не содержит калорий, если, конечно, не добавлять в него сахар, молоко или сироп. В среднем в одной чашке кофе, заваренного таким методом, содержится 70–140 мг кофеина, так что как минимум пара чашек фильтрованного кофе в день никому не навредит.
Чем вреден кофе
Кофе раздражает слизистую оболочку желудка, поэтому его нельзя пить натощак и при болезнях ЖКТ — нетерпеливого кофемана ждет изжога и тошнота.
— Кофеин расслабляет привратник желудка, вызывая рефлюкс — заброс желчи в пустой желудок и, как следствие, неприятные симптомы в виде тошноты, тяжести, нарушения стула, — говорит гастроэнтеролог Вероника Черанева.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, существует солидный список болезней, при которых кофе не стоит пить даже после плотного завтрака:
некомпенсированная артериальная гипертония;
нарушения сердечного ритма;
эрозивный гастрит;
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
подагра;
камни в желчном пузыре и почках.
Кофе — также не лучший напиток для тех, кто имеет проблемы со сном. По словам Ольги Цимбаловой, недосыпающий кофеман делает себе только хуже: вместо бодрости придут апатия, заторможенность или наоборот — раздражительность и тревожность. К тому же, может возникнуть зависимость от кофеина: при ней, если вовремя не попить кофе, у человека учащается сердцебиение, начинает болеть голова, а сам он становится нервным.
Какой кофе самый вредный
Довольно вредным считается кофе с молоком — капучино, латте и флэт-уайт. Молоко хоть и содержит витамины A, D и E, но делает кофе очень калорийным. Наименее калорийный кофе из этой троицы, капучино, содержит 120 ккал, а флэт-уайт по энергетической ценности равен 100 граммам говядины или баранины. Если часто пить такой кофе, то можно забыть о стройной фигуре.
Но больше всего вопросов у специалистов вызывает нефильтрованный кофе. К нему относятся эспрессо, кофе по-турецки и кофе, заваренный во френч-прессе. В таком кофе много дитерпенов — соединений, повышающих уровень «плохого» холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
— Концентрация таких вредных примесей в нефильтрованном кофе примерно в 30 раз выше, чем в напитке, сделанном с применением фильтра, — отмечает Зухра Павлова.
Всё потому, что при приготовлении этих напитков кофейная гуща надолго остается в горячей воде, а все вредные вещества оказываются прямо в чашке (чего не происходит при использовании фильтра).
Кстати, американо в этом смысле — чуть более полезный напиток. Ведь он получается, когда эспрессо разбавляют большим количеством воды, уменьшая тем самым количество вредных соединений в кофе.
Сколько кофе можно пить в день
Если вы не страдаете болезнями, при которых кофе противопоказан, то безопасной будет доза 300 мг кофеина в день.
— Обычно в чашке содержится около 100 мг. Рекомендуется две-три чашки кофе в день без сахара и сахарозаменителей, не исключается добавление сливок, — рассказывает Ольга Цимбалова.
Проблемы для организма начинаются после четвертой-пятой чашки кофе за сутки. Слишком частое потребление кофе может привести к сбоям в работе ЖКТ, аритмии, нервному истощению и обезвоживанию. Последнее снижает иммунитет и повышает риск заболеть гриппом или ОРВИ.