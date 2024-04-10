Этим людям яйца лучше не есть: 4 противопоказания диетолога

Перед тем как отправить яйца вариться, узнайте, сколько вам их можно съесть Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Не за горами тот день, когда на наших столах появится много, очень много красивых вареных яиц. Но соблюдая традиции Пасхи, не стоит забывать и о границах разумного потребления, за которыми нас могут ждать не самые приятные последствия. Чтобы их избежать, давайте узнаем, в каких случаях особенно не стоит объедаться яйцами на Пасху, да и во все остальные дни.



Аллергия

По степени аллергенности яйца можно отправить на одну полку с цитрусовыми, цельным молоком, арахисом и клубникой. Именно аллергию на белок врачи ставят на первое место, когда перечисляют причины, по которым нельзя есть яйца. Особенно если она протекает в тяжелой форме — с отеками Квинке, анафилактическими и генерализованными кожными реакциями. В перечисленных случаях яйца вообще противопоказаны.



Бывает еще индивидуальная непереносимость, которая проявляется болью в животе, вздутием, диареей и другими симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, которые появляются из-за проблем в кишечнике чаще всего потому, что организм вырабатывает недостаточное для переваривания пищи количество ферментов.



Холестерин

В одном яйце содержится почти суточная норма холестерина — 200–275 мг при рекомендуемой норме 300 мг в сутки. Поэтому людям, у которых он и без того повышен, лишний раз на яйца лучше не налегать. Ваша норма — четыре яйца в неделю.



Но если у вас по этой части всё в порядке, отказываться от яиц из-за «страшного» холестерина не стоит.



— В яйцах содержится холестерин, скомпенсированный лецитином, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает холестерину осаждаться на стенках сосудов, но всё же дело в количестве.



Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.



Если слишком увлечься поеданием яиц, то вы можете «наесть» атеросклероз. Правда, для этого яйца надо есть на завтрак, обед, полдник, ужин. А это по современным меркам не только нездорово, но и разорительно. Так что шесть яиц в неделю для человека, у которого нет противопоказаний по холестериновой части, вполне себе норма. Меньше для организма будет недостаточно, а больше десятка — перебор. Если холестерина в организме станет слишком много, начнет страдать обмен жиров, что повысит риски сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и о калориях забывать не стоит.

Заболевания ЖКТ

— Яйца не следует употреблять при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни, — перечисляет Ирина Бородина.



Кроме того, яйца могут привести к рефлюксу. Кислое содержимое желудка в этом состоянии поднимается в пищевод, приводит к изжоге, а человек чувствует во рту невыносимую горечь. Если такие симптомы вы ощущаете каждый раз после того, как поели яиц, не помешает обратиться к врачу — не исключено, что у вас может быть гастрит или заболевания ЖКТ.



Сердечно-сосудистые заболевания

Тем, кто заботится о здоровье своего сердца или имеет в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, стоит научиться разделять яйца на белок и желток. Всё дело в том, что в белке содержится полезный и полноценный животный белок, а вот в желтке — животный жир, который частично относится к вредным жирам.



Но совсем отказываться от яиц в случае, если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, не стоит. Благодаря содержанию антиоксидантов, витаминов B12 и D и других полезных веществ и витаминов, яйца считаются одним из компонентов здорового питания. Поэтому достаточно знать меру и не превышать дозу — одно яйцо в день будет в самый раз.

