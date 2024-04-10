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Еда Интересно про еду обзор Этим людям яйца лучше не есть: 4 противопоказания диетолога

Этим людям яйца лучше не есть: 4 противопоказания диетолога

Иногда лучше отделять белки от желтка

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Перед тем как отправить яйца вариться, узнайте, сколько вам их можно съесть

Не за горами тот день, когда на наших столах появится много, очень много красивых вареных яиц. Но соблюдая традиции Пасхи, не стоит забывать и о границах разумного потребления, за которыми нас могут ждать не самые приятные последствия. Чтобы их избежать, давайте узнаем, в каких случаях особенно не стоит объедаться яйцами на Пасху, да и во все остальные дни.

Аллергия

По степени аллергенности яйца можно отправить на одну полку с цитрусовыми, цельным молоком, арахисом и клубникой. Именно аллергию на белок врачи ставят на первое место, когда перечисляют причины, по которым нельзя есть яйца. Особенно если она протекает в тяжелой форме — с отеками Квинке, анафилактическими и генерализованными кожными реакциями. В перечисленных случаях яйца вообще противопоказаны.

Бывает еще индивидуальная непереносимость, которая проявляется болью в животе, вздутием, диареей и другими симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, которые появляются из-за проблем в кишечнике чаще всего потому, что организм вырабатывает недостаточное для переваривания пищи количество ферментов.

Холестерин

В одном яйце содержится почти суточная норма холестерина — 200–275 мг при рекомендуемой норме 300 мг в сутки. Поэтому людям, у которых он и без того повышен, лишний раз на яйца лучше не налегать. Ваша норма — четыре яйца в неделю.

Но если у вас по этой части всё в порядке, отказываться от яиц из-за «страшного» холестерина не стоит.

— В яйцах содержится холестерин, скомпенсированный лецитином, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает холестерину осаждаться на стенках сосудов, но всё же дело в количестве.

Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Если слишком увлечься поеданием яиц, то вы можете «наесть» атеросклероз. Правда, для этого яйца надо есть на завтрак, обед, полдник, ужин. А это по современным меркам не только нездорово, но и разорительно. Так что шесть яиц в неделю для человека, у которого нет противопоказаний по холестериновой части, вполне себе норма. Меньше для организма будет недостаточно, а больше десятка — перебор. Если холестерина в организме станет слишком много, начнет страдать обмен жиров, что повысит риски сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и о калориях забывать не стоит.

Заболевания ЖКТ

— Яйца не следует употреблять при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни, — перечисляет Ирина Бородина.

Кроме того, яйца могут привести к рефлюксу. Кислое содержимое желудка в этом состоянии поднимается в пищевод, приводит к изжоге, а человек чувствует во рту невыносимую горечь. Если такие симптомы вы ощущаете каждый раз после того, как поели яиц, не помешает обратиться к врачу — не исключено, что у вас может быть гастрит или заболевания ЖКТ.

Сердечно-сосудистые заболевания

Тем, кто заботится о здоровье своего сердца или имеет в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, стоит научиться разделять яйца на белок и желток. Всё дело в том, что в белке содержится полезный и полноценный животный белок, а вот в желтке — животный жир, который частично относится к вредным жирам.

Но совсем отказываться от яиц в случае, если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, не стоит. Благодаря содержанию антиоксидантов, витаминов B12 и D и других полезных веществ и витаминов, яйца считаются одним из компонентов здорового питания. Поэтому достаточно знать меру и не превышать дозу — одно яйцо в день будет в самый раз.

Если вы не входите ни в одну из перечисленных категорий и собираетесь в ближайшее время приготовить много яиц, у нас для вас есть подробная инструкция, как правильно варить яйца, чтобы они получились идеальными.

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