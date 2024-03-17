Хуже горькой редьки: врачи назвали 5 самых вредных овощей

Картофель

Навредить себе поеданием картофеля сложно, но некоторые моменты стоит помнить. Например, нельзя есть зеленый картофель. Зеленый цвет означает, что соланина в овоще больше, чем во всех баклажанах в вашем холодильнике. К тому же, постоянно поедая картошку, можно растолстеть. Еще одна претензия к овощу — огромное количество крахмала.



— Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — говорит Тамара Крамченинова. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность: 75 ккал на 100 граммов продукта. Если есть картошку ежедневно, даже за неделю можно набрать килограмм лишнего веса. Но здесь всё индивидуально и зависит от профицита калорий у разных людей.

