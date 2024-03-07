«Вообще-то мы там манго покупаем»: что думают читатели НГС о продуктовых дискаунтерах в Новосибирске

Новосибирцы бурно отреагировали на репортаж НГС из продуктовых дискаунтеров. В магазинах, которые делают ставку на ограниченное количество товаров длительного хранения и очень низкие цены, часть горожан увидела реальный способ сэкономить, а другая недоумевала, что там можно покупать еду без вреда для здоровья. К публикации НГС люди оставили больше сотни комментариев — мы опубликовали самые интересные.
Часть читателей НГС удивилась, как вообще что-то можно покупать в магазинах с такими низкими ценами. По их мнению, продукты там должны быть априори некачественными:
— Покупать там ничего нельзя. Какие консервы и мясо? Это несъедобно. Удивился комментатор под ником Директор завода (ржака). — Только ведро или тазик на дачу купить.
— Смотрите этикетки и нюхайте, там лютое палево, — поддерживает его Гость.
— В них нельзя ничего брать. Если только туалетную бумагу ну и, может быть, крупы, макарошки, сахар, соль. Всё остальное там откровенный фальсификат, — поддерживает еще один незарегистрированный комментатор, — колбасу даже самую «дорогую» есть невозможно, в ней даже не рога и жилы, а вообще непонятно что.
Другие новосибирцы (которые, очевидно, плотно знакомы с дискаунтерами) возмутились, что их приравняли к самым необеспеченным слоям населения — и это просто за то, что они умеют экономить.
— Мы берем в «Светофоре» смеси ореховые, манго, сгущенку, сыр «Белорусский». Всё свежее, вкусное, и нам не стремно! — живо возражает еще один Гость. — Не хотим за те же продукты переплачивать, и всё. Ничего в этом криминального нет.
— А стыдиться-то чего? Покупаешь там, где дешевле, — вторит еще один комментатор, который также не стал авторизовываться. — Там печенье приличное, фрукты и овощи иногда бывают. Форель брала непотрошеную, очень удачная попалась, свежая и с икрой. Крупы, каши быстрого приготовления, наполнитель для туалета кошачьего. Тряпки микрофибра, пакеты, прокладки китайские.
Часть читателей обиделась, прочитав, что дискаунтеры зовут «магазинами для бедных». Им, как водится на портале, тут же ответили:
— Магазины для умеренно богатых, — предложил свой вариант Гость.
— Для отрицательно зажиточных, — тут же поправил его еще один незарегистрированный пользователь.
Ранее мы собрали мнения читателей по поводу отмены популярного маршрута общественного транспорта. Самые эмоциональные реакции НГС опубликовал в одном месте.