«Вообще-то мы там манго покупаем»: что думают читатели НГС о продуктовых дискаунтерах в Новосибирске

Часть читателей НГС удивилась, как вообще что-то можно покупать в магазинах с такими низкими ценами. По их мнению, продукты там должны быть априори некачественными:

— Покупать там ничего нельзя. Какие консервы и мясо? Это несъедобно. Удивился комментатор под ником Директор завода (ржака). — Только ведро или тазик на дачу купить.

— Смотрите этикетки и нюхайте, там лютое палево, — поддерживает его Гость.

— В них нельзя ничего брать. Если только туалетную бумагу ну и, может быть, крупы, макарошки, сахар, соль. Всё остальное там откровенный фальсификат, — поддерживает еще один незарегистрированный комментатор, — колбасу даже самую «дорогую» есть невозможно, в ней даже не рога и жилы, а вообще непонятно что.