Врачи придумали кофейную диету. Сколько кружек в день надо пить для стройности

На днях врачи рассказали нам, что ожирение в России достигло уже эпидемического масштаба и количество людей с лишним весом год от года только увеличивается. Чтобы помочь человечеству, ученые то и дело ищут и предлагают новые способы поддерживать вес в норме. Одно из недавних исследований, к примеру, говорит, что потере жира в организме способствует кофе. Якобы достаточно выпивать его четыре чашки в день и это существенно поможет снизить уровень жира. Казалось бы, идеальный способ, особенно для любителей кофе. Но что не так с этой диетой?
Как кофе влияет на жировые отложения и риск диабета
К выводу о том, что кофе помогает избавиться от лишнего жира, ученые пришли после эксперимента, в котором приняли участие 126 человек. На протяжении почти полугода пациентам с избыточным весом и нечувствительностью к инсулину каждый день давали выпивать перед едой либо четыре чашки обычного кофе, либо такое же количество кофеподобного напитка-плацебо.
В результате выяснилось, что люди, которые пили натуральный кофе, действительно теряли жир. Причем довольно существенное количество. Они сожгли в среднем 4% жировой ткани. Это звучит особенно убедительно, если учитывать, что в остальном участники эксперимента никак не меняли образ жизни. Просто пили кофе.
Авторы исследования считают, что такой результат связан с тем, что кофеин увеличивает метаболизм человека, что в результате и приводит к сжиганию жира и уменьшению жировых отложений.
В недавнем исследовании, опубликованном в журнале BMJ Medicine, международная группа ученых также обратила внимание на то, что некалорийные напитки с кофеином могут быть потенциальным средством, помогающим снизить уровень жира в организме. Авторы этой работы сделали свои выводы, основываясь на результатах изучения показателей
Правда ли, что кофе помогает похудеть
В составе кофе предостаточно микроэлементов и антиоксидантов, необходимых в том числе для здорового метаболизма: калий, магний, ниацин и другие. Но это еще не означает, что кофе в один момент решит ваши проблемы с лишним весом. Здесь надо иметь ввиду еще и то, что продукты и напитки мы усваиваем с разной скоростью. Кроме того, в одном из исследований выяснилось, что у некоторых людей есть определенные гены, которые задерживают кофеин в организме. Таким образом получается, что для одного кофейная диета правда может стать действенным средством, а для другого от нее не будет никакого толка.
Да и четыре чашки кофе в день — это всё-таки многовато. Даже если у человека нет никаких противопоказаний.
— Если пить слишком много кофе, то даже здоровый человек заработает себе аритмию, сбои в работе ЖКТ, обезвоживание, нервное истощение, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Нервная система будет реагировать на избыток кофеина раздражительностью, тревожностью, нервозностью или, наоборот, вялостью и апатией. Обезвоживание в свою очередь снижает иммунитет и повышает риск заболеть гриппом или ОРВИ.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
— Четыре чашки в день — это слишком много, — подтверждает эндокринолог Зухра Павлова. — Высок риск того, что в организме начнет недоставать витаминов групп В и А, магния, но прежде всего кальция. При его нехватке в крови у нас начнет повышаться активность паращитовидных желез и паратгормона. Это принципиально важно, потому что все наши мышцы, включая сердечную, сокращаются при активном участии молекул кальция.
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
Еще один нюанс, который вызывает у врачей подозрение, — это совет пить кофе перед едой, то есть на голодный желудок. Такой подход как минимум повысит кислотность желудочного сока и гарантирует неприятные ощущения. Но есть моменты, которых мы физически не ощутим, но от этого они не становятся менее нежелательными. Всё дело в том, что чашка кофе перед едой снижает нутриентную ценность пищи. Таким образом некоторые полезные вещества попросту плохо усвоятся.
Авторы исследований также обращают внимание на то, что, рассуждая о пользе кофе, нужно иметь в виду, что эффект кофеина на организм не всегда положительный. Еще они говорят, что, «хотя краткосрочные исследования показали, что потребление кофеина приводит к снижению веса и жировой массы, но долгосрочные эффекты потребления кофеина неизвестны».
В целом кофе, конечно, полезный напиток, который и молодость продлевает, и от слабоумия защищает, но важно употреблять его правильно — не в астрономических количествах, без сахара и молока, через час после еды и лекарств. И обязательно запивайте кофе водой, чтобы избежать обезвоживания.