Врачи придумали кофейную диету. Сколько кружек в день надо пить для стройности

Как кофе влияет на жировые отложения и риск диабета

К выводу о том, что кофе помогает избавиться от лишнего жира, ученые пришли после эксперимента, в котором приняли участие 126 человек. На протяжении почти полугода пациентам с избыточным весом и нечувствительностью к инсулину каждый день давали выпивать перед едой либо четыре чашки обычного кофе, либо такое же количество кофеподобного напитка-плацебо.



В результате выяснилось, что люди, которые пили натуральный кофе, действительно теряли жир. Причем довольно существенное количество. Они сожгли в среднем 4% жировой ткани. Это звучит особенно убедительно, если учитывать, что в остальном участники эксперимента никак не меняли образ жизни. Просто пили кофе.

