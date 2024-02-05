До 10% от зарплаты: аналитики подсчитали, сколько платят новосибирцы за любовь к кофе

Новосибирск занял третье место в России по стоимости капучино и седьмое место по цене на кофе латте. Такие данные приводят аналитики сервиса 2ГИС.



Эксперты определили самые популярные виды кофе и выяснили, где напиток дороже, а где — вкуснее. По их данным, в 2023 году в Новосибирске точек по продаже кофе стало больше на 15%. По этому показателю город оказался на третьем месте среди миллионников.

