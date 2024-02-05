До 10% от зарплаты: аналитики подсчитали, сколько платят новосибирцы за любовь к кофе

Новосибирск занял третье место в России по стоимости капучино и седьмое место по цене на кофе латте. Такие данные приводят аналитики сервиса 2ГИС.
Эксперты определили самые популярные виды кофе и выяснили, где напиток дороже, а где — вкуснее. По их данным, в 2023 году в Новосибирске точек по продаже кофе стало больше на 15%. По этому показателю город оказался на третьем месте среди миллионников.
При этом количество классических кофеен в Новосибирске выросло на 6%, общий прирост составил 10,3%, а всего их насчитывается 704. Лидером по числу новых открытых кофеен в январе 2024 года оказался Краснодар — там прирост за год составил 15,9%, а всего таких заведений в городе 1150.
Эксперты сервиса по итогам опроса пользователей выяснили, что самыми популярными видами кофе в городах России остаются латте и капучино, их выбрали 68% и 48% опрошенных аналитиками.
Средняя стоимость чашки капучино в Новосибирске составила 206,6 рублей. Город оказался среди лидеров по цене напитка, больше за него придется отдать только в Краснодаре и в Казани. А вот цены на латте в Новосибирске оказались одними из самых низких среди миллионников — 210,3 рубля и седьмое место в рейтинге.
В течение дня жители крупных российских городов выпивают одну или две чашки кофе — так ответили 25% и 29% респондентов. В среднем, как выяснили в сервисе, любители латте в Новосибирске могут в месяц тратить 6300 рублей или до 10,6% от средней заработной платы. Фанаты капучино тратят на любимый напиток 6200 рублей, что составляет около 10,4% от месячной заработной платы.
Самый вкусный кофе, по мнению пользователей 2ГИС, в Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Воронеже. Средняя оценка кофеен здесь — 4,5, в Новосибирске — 4,3. При этом большая часть заведений расположена в центральной части города.
Ранее НГС составил большой гид по новосибирским фуд-кортам. В него попали как уже полюбившиеся горожанам заведения в центре города, так и уникальные точки, и места, где можно посидеть с панорамными видами.