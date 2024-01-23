Первым голубя съедим? Кондитер сделала торт-помойку — выглядит максимально реалистично

— В какой-то момент я пришла к выводу, что все проекты по дизайну интерьеров — это очень длительные, сложные работы, когда ты сначала придумываешь, а потом, возможно, год или два это всё реализуешь. А с тортами всё намного проще — придумал, быстро сделал, показал, люди радостные это всё съели. Я поняла, что это действительно мне нравится. Хочется видеть результат своей работы каждый день, — рассказывает кондитер.



Отработав какое-то время на классических тортах, Екатерина поняла, что ей стало скучно, и начала искать новые идеи — того, чего еще не было у других кондитеров.

