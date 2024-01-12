Цены на яйца в Новосибирской области выросли по сравнению с концом года

Как рассказывают в статистике по еженедельным средним потребительским ценам, ровно год назад — 9 января 2023 года — десяток яиц стоил 80,26 рубля. Также по сравнению с концом декабря в Новосибирской области немного уменьшилась цена на кур охлажденных и мороженных. В среднем они стоят 240,42 рубля за килограмм. На 25 декабря куры в среднем стоили 241,69 рубля. На 9 января 2023 года куры стоили 170,78 рубля.