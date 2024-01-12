Цены на яйца в Новосибирской области выросли по сравнению с концом года

В Новосибирской области снова выросли средние цены на десяток куриных яиц. Об этом рассказали аналитики Новосибирскстата. На 9 января средняя стоимость куриных яиц — 142,80 рубля. Это на 6,18 больше, чем в конце декабря — на 25 декабря 2023 года десяток куриных яиц стоил 136,62 рубля.
Как рассказывают в статистике по еженедельным средним потребительским ценам, ровно год назад — 9 января 2023 года — десяток яиц стоил 80,26 рубля. Также по сравнению с концом декабря в Новосибирской области немного уменьшилась цена на кур охлажденных и мороженных. В среднем они стоят 240,42 рубля за килограмм. На 25 декабря куры в среднем стоили 241,69 рубля. На 9 января 2023 года куры стоили 170,78 рубля.
В декабре в Новосибирской области Минсельхоз заключил соглашение с новосибирскими птицефабриками о добровольном сдерживании цен на куриные яйца. О росте цен на яйца говорят уже несколько месяцев — ценами в регионе даже заинтересовалась прокуратура.