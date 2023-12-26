Чем удивить гостей на Новый год: 6 небанальных рецептов блюд — альтернатива «шубе» и оливье

Грибы (лучше шампиньоны) — 250–300 г.;



2 маленьких кабачка или 1 средний;



1 пучок укропа;



сметана или несладкий (греческий) йогурт;



оливковое масло;



соль.



Мелко нарежьте грибы и обжарьте их на небольшом количестве оливкового масла, затем переложите в отдельную миску, чтобы они остыли.



Натрите кабачки на терке и еще раз обжарьте их с небольшим количеством оливкового масла, пока они не пустят сок, и дайте остыть.

