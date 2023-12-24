5 необычных рецептов оливье от наших читателей: со шпротами, халапеньо, сладким перцем

Оливье без картошки, но с кинзой, каперсами, квашеной капустой

Читательница Таня из Волгограда говорит: если вы хотите получить по-настоящему вкусный оливье, не стремитесь ни к какой исторической точности, а соблюдайте несколько основных правил:

не кладите в него картошку;

режьте все продукты мелко, по возможности под размер горошка;

не жалейте яиц и хорошо разваренной морковки;

огурцы должны быть бочковыми, народными, а маринованные — фу. Или ищите баночные несладкие огурцы с минимумом уксуса.

— Вот пример прекрасного оливье. Хорошую курицу сварить на медленном огне, не переварить. Еще и бульон останется. Варить так: курица, 2 луковицы, 4 морковки, 2 стебля сельдерея, в конце посолить. А кто хочет — солите в начале. Когда немного остынет, разобрать на мясо-кости и нарезать помельче, — делится рецептом Таня. — Морковку тоже нарезать, а если ее мало, то отдельно сварить еще морковки. 4 крутых яйца покрошить. Банку горошка среднего размера, воду слить. Проверить обязательно, чтобы горошек не был грубым. Штуки 4–5 бочечных соленых огурцов, без кожуры, мелко нарезать. Побольше кинзы мелко нарезать. Половинку большого яблока, лучше антоновки, как можно мельче. Можно любое кислое яблоко.

