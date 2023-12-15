freedom
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 9/10
usd 89.67
eur 97.74
СрочноЦентробанк поднял ставку пятый раз за год
Все новости
Все новости
Инструкция

Поднимите рыбу со дна! Шеф-повар показал правильный рецепт селедки под шубой (вы всё делали не так)

Учимся готовить новогодний салат с Михаилом Аракеловым

1 472
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Необычный рецепт самого новогоднего салата

Видео: Максим Бутусов / E1.RU

Шеф-повар Михаил Аракелов показал нестандартный рецепт селедки под шубой. Самый популярный новогодний салат он готовит из тех же ингредиентов, но по необычной технологии. Рыбу, например, выкладывает не на дно, а сверху. А овощи сначала смешивает с майонезом и только потом отправляет в посуду. Посмотрите рецепт в коротком видео.

— Этот рецепт подходит тем, кто хочет удивить гостей, подать салат как-то необычно. Для украшения я использую перепелиное яйцо, отваренное всего две минуты, перья зеленого лука и щучью икру. Она не просто украшает салат, но и придает ему интересный вкус, — объясняет шеф-повар.

Вот ингредиенты на 10 порций салата «Сельдь под шубой»:

  • филе сельди — 400 граммов,
  • картофель отварной — 300 граммов,
  • морковь отварная — 300 граммов,
  • свёкла отварная — 300 граммов,
  • репчатый лук — 100 граммов,
  • майонез — 400 граммов,
  • зеленый лук — 20 граммов,
  • яйцо перепелиное отварное — 10 штук,
  • щучья икра — 10 чайных ложек,
  • соль — 50 граммов.

Важно отметить, что овощи при варке Михаил не солит. Соль добавляет уже после натирания, при заправке майонезом. Инструкцию о том, как собирать салат, смотрите в видео выше.

По теме

Сельдь под шубойСеледка под шубойСалатРецептМихаил АракеловНовый год
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter