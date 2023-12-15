Поднимите рыбу со дна! Шеф-повар показал правильный рецепт селедки под шубой (вы всё делали не так)

Шеф-повар Михаил Аракелов показал нестандартный рецепт селедки под шубой. Самый популярный новогодний салат он готовит из тех же ингредиентов, но по необычной технологии. Рыбу, например, выкладывает не на дно, а сверху. А овощи сначала смешивает с майонезом и только потом отправляет в посуду. Посмотрите рецепт в коротком видео.