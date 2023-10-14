Гонки на пиццах: проверяем доставку самой популярной закуски для вечеринок — от массовых до элитных

Впереди холода, и ходить куда-то будет хотеться значительно меньше, чем сейчас. Доставка еды отчасти решает этот вопрос, хотя нюансов хватает и здесь. Столкнувшись с необходимостью организации небольшого праздника в трудовом коллективе, мы решили совместить полезное с приятным и устроили соревнование для доставки пиццы. Ну и, конечно, для самих пицц тоже. Результаты — в материале Стаса Соколова.
Как и где мы заказывали
В новосибирской базе 2ГИС сейчас больше 300 адресов заведений, которые предлагают доставку пиццы. Часть из них, конечно, — просто точки одной сети, но выбор всё равно впечатляющий. Обратившись к рейтингу 2ГИС, быстро выясняешь, что самостоятельная доставка из заведений сопряжена с дополнительными условиями: народный любимец «Папа Карло» был готов принять заказ с доставкой не ранее, чем через три часа.
В ещё одной популярной сети «Пицца Синица» не удалось разобраться с тем, как сделать заказ, не указывая ни квартиры, ни подъезда (у нас офисный центр с единственным входом), поэтому я решил бросить вызов «Яндекс.Еде» и сходил за пиццей самостоятельно, сделав заказ на самовывоз.
Без проблем (хоть и не с первого раза) удалось сделать заказ только в траттории La Trenta, где за доставку взяли 250 рублей. В обычной ситуации, конечно, было бы проще туда сходить ногами, но поскольку мы проверяли и скорость доставки тоже, пришлось пойти на такие траты.
Остальные пиццы заказали через «Яндекс.Еду». Выяснилось, правда, что пицца из La Trenta обошлась бы при таком раскладе почти на 200 рублей дешевле.
Ещё один казус случился с New York Pizza и «Сыроварней». Из-за проблем с картой платеж сначала не проходил, а когда прошел, выяснилось, что все попытки у NYP были отклонены, а пицца из «Сыроварни» была оплачена два раза. По идее, конечно, было бы неплохо, если бы сервис поинтересовался, не сошел ли я с ума, и стоит ли мне, например, объединить эти два заказа (сделанные с промежутком в две минуты), но этого не случилось. Зато дегустаторы получили уникальную возможность сравнить две пиццы из одного ресторана, не отдавая себе в этом отчета. Оценки и время доставки, кстати, оказались разными: лучшие баллы получила та пицца, которую принесли быстрее.
Ещё двумя участниками стали «Папа Джонс» и Pizzato, с которыми никаких неожиданностей не случилось. Мы везде брали пиццу «Пепперони», а участники пробовали блюдо, не зная, из какого заведения её привезли — и даже списка этих заведений.
Пятое место: Pizzato — 6 баллов из 10
Везли её дольше всего — 46 минут, но разница во времени доставки с остальными участниками не критична, а если учесть расстояние до ближайшей точки, то и вовсе незаметна. Пицца стоила 767 рублей, доставка 108 рублей плюс 38 рублей сервисный сбор.
На пицце лежал толстый слой колбасы, но на этом её конкурентные преимущества, в принципе, заканчивались. Тесто по краям отчасти упало, отчасти не поднималось вовсе («словно недопекли»), само изделие показалось всем слишком жирным, а во вкусе многим послышалась какая-то ненужная кислота. В общем, даже избыток колбасы не спас эту «Пепперони» от поражения. Хотя 6 баллов — это всё равно чуть лучше среднего.
Четвёртое место: «Сыроварня» — 6,6 баллов из 10
Несли пиццу 40 минут, что, в принципе, неплохо. Дорога в оба конца пешком займёт минут 15, примерно столько же готовили бы саму пиццу. А так можно посвятить это время чему-то более важному. Сама пицца стоила 850 рублей (самая дорогая) плюс 67 рублей за доставку и 42 рубля в качестве сервисного сбора.
Пиццу в «Сыроварне» делают в неаполитанском стиле — немного обгоревшей по краям. Как выяснилось, эту особенность знают и любят не все. Где-то половине дегустаторов именно эта «леопардовая кожа» прежде всего и не понравилась. Не хватило так же сыра и соуса. Но у этого стиля нашлись свои ценители, что спасло «Сыроварню» от совсем уж разгрома.
Третье место: «Пицца Синица» — 6,8 баллов из 10
Поскольку сделать заказ с доставкой с первого раза не получилось, я решил дойти до пиццерии ногами. 2ГИС обещал, что это займёт 15 минут — именно столько, сколько пиццу будут готовить. Можно сделать заказ и выходить. Для того чтобы уложиться в график 2ГИС, пришлось двигаться с приличной скоростью, но путь действительно занял 32 минуты. Мне удалось обогнать даже курьера из «Папы Джонса», до ближайшей точки которого идти минут пять.
Пицца была разрезана так, что её даже не приходилось дорезать или отделять куски друг от друга — они сами рассыпались в художественном беспорядке, стоило наклонить коробку.
«Синица» получила самый полярные оценки: от 2 до 8 баллов. Одни назвали её лучшей, другие — худшей. Тесто было действительно каким-то немного уставшим внутри, но хрустящим снаружи.
Второе место: La Trenta — 7 баллов из 10
Везли пиццу 45 минут — даром что заведение находится в доме напротив. Зато стоит она дешевле всего: 530 рублей или 588 рублей при заказе через «Яндекс.Еду». Приехала она, впрочем, горячей.
Пицца была аккуратной, умеренно пышной по краям — эти бортики остались вкусными, даже полностью остыв. Только у этой пиццы слегка хрустящим, зарумянившимся был не только край, но и низ пиццы.
В целом, траттория вполне могла претендовать на первое место, но нашлись два человека, которые оценили её существенно ниже. Ну, на то оно и коллективное тестирование, что вкусы могут быть разными.
Первое место: «Папа Джонс» — 7,5 баллов из 10
Курьер с этой пиццей приехал быстрее других (через 35 минут), хотя идти до ближайшей точки минут пять-семь, не больше. Внутри были фирменный перчик и соус. Сама пицца оказалась заметно теплой.
Признаться гастрономическим снобам, что вам нравится пицца из «Папы Джонса», означает, конечно, пасть в их глазах почти что в бездну. Но в формате вечеринки, где людям просто хочется чего-то пожевать (и желательно, чтобы это всем понравилось), «Папа» действительно отработал без помарок. Наверное, если бы пицца успела остыть, значительная часть её очарования улетучилась бы. Участники дегустации не дали ей такой возможности.
Победа международного бренда не удивительна. Дело не в том даже, что пицца из известной сети как-то особенно хороша. Просто за многие годы её существования выработался рецепт, который нравится большинству. В данном случае остается только констатировать, что местные франчайзи держат уровень, несмотря на геополитические катаклизмы.
Пицца из одиночной траттории хороша, но и она нашла путь не к каждому сердцу. Да и заказывать её, не находясь в центре, видимо, не стоит — лучше уж приехать в заведение.
Низкая оценка пиццы из модного ресторана — не признак падения качества. Просто такой тип блюда нравится не всем. Стоит иметь это в виду, если захотите немного шикануть. Ну, или хотя бы объясните собравшимся, что «в Неаполе так принято».
Слепые дегустации (в которых участники не знают производителя блюд, что пробуют) позволяют взглянуть на привычные продукты без давления имиджа бренда. Редакция НГС проводит их регулярно. Весной, например, мы пробовали семь наименований пельменей от 95 до 522 рублей за пачку.