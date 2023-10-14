Гонки на пиццах: проверяем доставку самой популярной закуски для вечеринок — от массовых до элитных

Как и где мы заказывали

В новосибирской базе 2ГИС сейчас больше 300 адресов заведений, которые предлагают доставку пиццы. Часть из них, конечно, — просто точки одной сети, но выбор всё равно впечатляющий. Обратившись к рейтингу 2ГИС, быстро выясняешь, что самостоятельная доставка из заведений сопряжена с дополнительными условиями: народный любимец «Папа Карло» был готов принять заказ с доставкой не ранее, чем через три часа.

В ещё одной популярной сети «Пицца Синица» не удалось разобраться с тем, как сделать заказ, не указывая ни квартиры, ни подъезда (у нас офисный центр с единственным входом), поэтому я решил бросить вызов «Яндекс.Еде» и сходил за пиццей самостоятельно, сделав заказ на самовывоз.