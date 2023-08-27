Как снизить артериальное давление без лекарств: врачи назвали 27 продуктов

— Кроме того, исследования показывают, что регулярное употребление некоторых продуктов может помочь снизить высокое артериальное давление, — говорит Елена Гричук. — При этом рекомендуется сократить потребление поваренной соли (натрия), продуктов и напитков с добавлением сахара, красного мяса, мясных продуктов высокой переработки (сосиски, колбасы, беконы).



Елена Гричук — заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.



Также существует здоровая диета, соблюдая которую можно держать давление в норме.

