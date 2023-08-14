Энергетический Таран: на чем сколотил состояние скандальный миллионер и чем он занят сегодня — профайл НГС

Создатель РАТМ-Холдинга, новосибирский предприниматель Эдуард Таран, в последние годы появляется только в каких-то новостях федерального уровня. В конце прошлой недели стало известно о том, что Генпрокуратура требует забрать у РАТМа в Ярославской области целый завод. Тем не менее созданная Тараном бизнес-империя до сих пор является важной частью местной экономики. НГС решил вспомнить его путь в бизнесе и роль в светской жизни.
Прикладная энергетика
Эдуард Таран родился в Новосибирске в 1967 году и в
Опыт и связи, приобретенные в реализации молодежных инициатив, позволили Тарану в 1992 году вместе с получением диплома вуза стать учредителем своей первой компании с длинным серьезным названием «Региональная ассоциация топливных материалов». Сжавшись до аббревиатуры, оно служит предпринимателю до сих пор.
Вся система привычных экономических отношений в начале
Битва за «Искитимцемент»
В 2000-х одним из основных направлений деятельности холдинга Тарана стали строительные материалы. В 2001 году РАТМ стала акционером компании «Искитимцемент» — одного из крупнейших предприятий региона. В
Воспользоваться этими перспективами, впрочем, стремился не только Таран: основным конкурентом РАТМа тогда стала компания «Сибирский цемент», с которой новосибирский предприниматель вступил в долгую изматывающую борьбу. У «Сибцема» был завод в Топках (Кемеровская область), но его (как и РАТМ) интересовали и другие производственные активы этого профиля. В 2004 году обе группы схлестнулись в борьбе за цементный завод в Ангарске, который (кроме перспективного географического расположения) производил уникальные марки цемента для сооружений, от которых требовалась повышенная прочность (ГЭС, ракетодромы
Кульминацией растянувшегося на годы противостояния внезапно стало задержание в 2010 году Эдуарда Тарана в аэропорту Шереметьево, когда он прилетел на родину с Лазурного берега (из Ниццы). Предпринимателю было предъявлено обвинение в даче взятки. По версии следствия, он организовал передачу
Предприниматель вышел на свободу и решил постепенно выйти из цементного бизнеса. В 2011 году РАТМ сначала продала свой пакет предприятия в Ангарске, а затем начала переговоры и по поводу завода в Искитиме. Окончательно от акций в этой компании Таран избавился в 2014 году, что позволило ему сосредоточиться на другом, основном на данный момент направлении деятельности.
Бутылки вместо кинескопов
Новосибирский завод «Экран» в советское время делал не только телевизоры, но и разнообразную продукцию военного назначения. Предприятие занимало территорию, которой хватило бы на компактный городской район. Что не удивительно, поскольку организация производства в СССР была такова, что примерно всё делалось в одном месте. На заводе был даже крупный столярный цех, где мастерили корпуса. После того как на российский рынок хлынула продукция из Японии и Кореи, российские производители радиоэлектроники мало того что в принципе не могли предложить продукцию сопоставимого уровня, так еще и были отягощены всеми этими избыточными мощностями. В итоге их разобрали предприниматели, имевшие деньги и идеи по поводу дальнейшего использования всего этого добра. Так в 2000 году РАТМ стал владельцем завода «Экран».
Конкурировать с SONY и Samsung Таран не планировал, предпочтя сосредоточиться на более достижимой цели — перепрофилировании цеха кинескопов в завод по выпуску стеклянных бутылок. Решение оказалось стратегически верным: и российские, и международные производители напитков наращивали мощности в России, спрос на стеклянную тару рос как на дрожжах. С тех пор предприятие в Калининском районе Новосибирска несколько раз модернизировалось и расширялось, превратившись сейчас в крупнейшего производителя стеклотары за Уралом.
В прошлом году компания «Сибстекло» (которая управляет заводом) продала продукции на 6,2 млрд рублей (рост более 20%), получив чистую прибыль около 150 млн рублей. Владельцем 99% долей компании является лично Эдуард Таран.
Модели, клубы и гламур
Новосибирскому бомонду фигура Тарана, впрочем, запомнилась не столько в связи со стекольными успехами или цементными перипетиями. Довольно долгое время Таран был частым персонажем светской хроники и любимым клиентом новосибирских рестораторов. Как рассказывал тогда один из новосибирских клубных деятелей, предприниматель мог (в компании друзей и красивых девушек) несколькими визитами обеспечить рентабельность небольшому ночному клубу.
Еще одним не то увлечением, не то направлением бизнеса предпринимателя стали модельные агентства, показы и конкурсы с участием юных сотрудниц, которые становились яркими событиями не столь уж богатой на подобные вещи светской жизни города. Мероприятия неизменно привлекали представителей местной элиты, которые могли совместить приятное (созерцание красавиц) с полезным — возможностью пообщаться со старыми знакомыми и завести новых (в том числе и среди моделей тоже).
Иногда информация о подобных светских мероприятиях Тарана доходила до местной публики уже в виде света далеких звезд. В 2014 году, например, предприниматель устроил в окрестностях Монте-Карло благотворительный ужин (собирали деньги благотворительному фонду Тарана «Живи»). Как писала тогда газета «Коммерсантъ», ужин проходил в ресторане, «построенном таким образом, чтобы у его гостей оставалось ощущение, будто они находятся на борту яхты».
Во второй половине 2010-х, впрочем, подобная демонстративная роскошь как-то начала выходить из моды. Не то чтобы у богатых людей пропала тяга к светской жизни, но демонстрировать ее становилось всё менее и менее социально приемлемым. Особенно в провинции, где любая пышная вечеринка с моделями становилась надолго поводом для разговоров и сплетен
Что еще в портфеле
Широкий круг интересов Эдуарда Тарана и, скажем так, креативность в решении возникающих у его бизнес-проблем еще не раз делали предпринимателя участником больших и маленьких конфликтов. Так, предприниматель стал в конце прошлого десятилетия одним из инвесторов логистического комплекса «Мандарин», который должен был составить конкуренцию Хилокскому рынку. Пока эти инвестиции принесли больше проблем и скандалов, чем прибыли.
Сейчас, по данным «Контур.Фокуса», кроме стекольного бизнеса у Эдуарда Тарана есть еще более десятка действующих предприятий разного профиля. Так, более
Успешных бизнесменов хватает среди новосибирских депутатов. О том, на чём и сколько они зарабатывают, читайте в расследовании журналиста Марии Вьюн.