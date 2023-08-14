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Энергетический Таран: на чем сколотил состояние скандальный миллионер и чем он занят сегодня — профайл НГС

Выпускник НЭТИ прославился бизнес-войнами, любовью к молодым моделям и вечеринками на Лазурном берегу

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История Эдуарда Тарана полна ярких моментов

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Создатель РАТМ-Холдинга, новосибирский предприниматель Эдуард Таран, в последние годы появляется только в каких-то новостях федерального уровня. В конце прошлой недели стало известно о том, что Генпрокуратура требует забрать у РАТМа в Ярославской области целый завод. Тем не менее созданная Тараном бизнес-империя до сих пор является важной частью местной экономики. НГС решил вспомнить его путь в бизнесе и роль в светской жизни.

Прикладная энергетика

Эдуард Таран родился в Новосибирске в 1967 году и в 1985-м поступил на энергетический факультет НЭТИ (сейчас НГТУ). Студенческий билет в те годы не давал освобождения от армии, так что будущему магнату пришлось отслужить срочную службу в ПВО. Демобилизовавшись в 1989 году, молодой человек понял, откуда (и главное — куда) дует ветер, возглавив Фонд молодежной инициативы на местном заводе «Промстальконструкция». Подобного рода структуры тогда создавались по всей стране, давая возможность предприимчивым людям заняться бизнесом еще до того, как это окончательно перестало считаться в стране составом преступления.

Опыт и связи, приобретенные в реализации молодежных инициатив, позволили Тарану в 1992 году вместе с получением диплома вуза стать учредителем своей первой компании с длинным серьезным названием «Региональная ассоциация топливных материалов». Сжавшись до аббревиатуры, оно служит предпринимателю до сих пор.

Вся система привычных экономических отношений в начале 90-х, по сути, рухнула, и немало людей тогда смогли заработать первые серьезные (по меркам вчерашнего советского человека) деньги, просто наладив работу того, что работать по каким-то причинам перестало. Таран занялся торговлей углем, благо первые поставщики были расположены неподалеку, в соседнем Кузбассе. Потом бизнес рос и обрастал новыми направлениями, пока не превратился в многопрофильный холдинг.

Битва за «Искитимцемент»

В 2000-х одним из основных направлений деятельности холдинга Тарана стали строительные материалы. В 2001 году РАТМ стала акционером компании «Искитимцемент» — одного из крупнейших предприятий региона. В 90-х завод находился не в лучшей форме, но после выхода из кризиса 1998–1999 годов российская экономика демонстрировала завидные темпы роста, что открывало для производителей стройматериалов хорошие перспективы.

Дробильный барабан на заводе «Искитимцемент»

Дробильный барабан на заводе «Искитимцемент»

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Воспользоваться этими перспективами, впрочем, стремился не только Таран: основным конкурентом РАТМа тогда стала компания «Сибирский цемент», с которой новосибирский предприниматель вступил в долгую изматывающую борьбу. У «Сибцема» был завод в Топках (Кемеровская область), но его (как и РАТМ) интересовали и другие производственные активы этого профиля. В 2004 году обе группы схлестнулись в борьбе за цементный завод в Ангарске, который (кроме перспективного географического расположения) производил уникальные марки цемента для сооружений, от которых требовалась повышенная прочность (ГЭС, ракетодромы и т. д.). В 2007 году в борьбе за «Ангарский цемент» наступило хрупкое равновесие — обе стороны контролировали почти одинаковые доли акций, хотя оперативное управление осталось за «Сибцемом».

Прилетев из Ниццы (на фото), Таран переместился в камеру следственного изолятора

Прилетев из Ниццы (на фото), Таран переместился в камеру следственного изолятора

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Кульминацией растянувшегося на годы противостояния внезапно стало задержание в 2010 году Эдуарда Тарана в аэропорту Шереметьево, когда он прилетел на родину с Лазурного берега (из Ниццы). Предпринимателю было предъявлено обвинение в даче взятки. По версии следствия, он организовал передачу 1 млн рублей сотрудникам МВД за прекращение проверки одной из структур холдинга. Потом, правда, сотрудник компании, который непосредственно участвовал в передаче денег (и был основным свидетелем обвинения), заявил, что оговорил господина Тарана по требованию следствия, и дело против Тарана развалилось.

Предприниматель вышел на свободу и решил постепенно выйти из цементного бизнеса. В 2011 году РАТМ сначала продала свой пакет предприятия в Ангарске, а затем начала переговоры и по поводу завода в Искитиме. Окончательно от акций в этой компании Таран избавился в 2014 году, что позволило ему сосредоточиться на другом, основном на данный момент направлении деятельности.

Бутылки вместо кинескопов

Новосибирский завод «Экран» в советское время делал не только телевизоры, но и разнообразную продукцию военного назначения. Предприятие занимало территорию, которой хватило бы на компактный городской район. Что не удивительно, поскольку организация производства в СССР была такова, что примерно всё делалось в одном месте. На заводе был даже крупный столярный цех, где мастерили корпуса. После того как на российский рынок хлынула продукция из Японии и Кореи, российские производители радиоэлектроники мало того что в принципе не могли предложить продукцию сопоставимого уровня, так еще и были отягощены всеми этими избыточными мощностями. В итоге их разобрали предприниматели, имевшие деньги и идеи по поводу дальнейшего использования всего этого добра. Так в 2000 году РАТМ стал владельцем завода «Экран».

Отливка бутылок на заводе компании «Сибирское стекло»

Отливка бутылок на заводе компании «Сибирское стекло»

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Конкурировать с SONY и Samsung Таран не планировал, предпочтя сосредоточиться на более достижимой цели — перепрофилировании цеха кинескопов в завод по выпуску стеклянных бутылок. Решение оказалось стратегически верным: и российские, и международные производители напитков наращивали мощности в России, спрос на стеклянную тару рос как на дрожжах. С тех пор предприятие в Калининском районе Новосибирска несколько раз модернизировалось и расширялось, превратившись сейчас в крупнейшего производителя стеклотары за Уралом.

В прошлом году компания «Сибстекло» (которая управляет заводом) продала продукции на 6,2 млрд рублей (рост более 20%), получив чистую прибыль около 150 млн рублей. Владельцем 99% долей компании является лично Эдуард Таран.

Модели, клубы и гламур

Новосибирскому бомонду фигура Тарана, впрочем, запомнилась не столько в связи со стекольными успехами или цементными перипетиями. Довольно долгое время Таран был частым персонажем светской хроники и любимым клиентом новосибирских рестораторов. Как рассказывал тогда один из новосибирских клубных деятелей, предприниматель мог (в компании друзей и красивых девушек) несколькими визитами обеспечить рентабельность небольшому ночному клубу.

Эдуард Таран и бывшая модель, а впоследствии художник Евгения Милешина на светском мероприятии

Эдуард Таран и бывшая модель, а впоследствии художник Евгения Милешина на светском мероприятии

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Еще одним не то увлечением, не то направлением бизнеса предпринимателя стали модельные агентства, показы и конкурсы с участием юных сотрудниц, которые становились яркими событиями не столь уж богатой на подобные вещи светской жизни города. Мероприятия неизменно привлекали представителей местной элиты, которые могли совместить приятное (созерцание красавиц) с полезным — возможностью пообщаться со старыми знакомыми и завести новых (в том числе и среди моделей тоже).

В середине прошлого десятилетия предприниматель проводил благотворительные вечера в Монако

В середине прошлого десятилетия предприниматель проводил благотворительные вечера в Монако

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Иногда информация о подобных светских мероприятиях Тарана доходила до местной публики уже в виде света далеких звезд. В 2014 году, например, предприниматель устроил в окрестностях Монте-Карло благотворительный ужин (собирали деньги благотворительному фонду Тарана «Живи»). Как писала тогда газета «Коммерсантъ», ужин проходил в ресторане, «построенном таким образом, чтобы у его гостей оставалось ощущение, будто они находятся на борту яхты».

Во второй половине 2010-х, впрочем, подобная демонстративная роскошь как-то начала выходить из моды. Не то чтобы у богатых людей пропала тяга к светской жизни, но демонстрировать ее становилось всё менее и менее социально приемлемым. Особенно в провинции, где любая пышная вечеринка с моделями становилась надолго поводом для разговоров и сплетен

Что еще в портфеле

Широкий круг интересов Эдуарда Тарана и, скажем так, креативность в решении возникающих у его бизнес-проблем еще не раз делали предпринимателя участником больших и маленьких конфликтов. Так, предприниматель стал в конце прошлого десятилетия одним из инвесторов логистического комплекса «Мандарин», который должен был составить конкуренцию Хилокскому рынку. Пока эти инвестиции принесли больше проблем и скандалов, чем прибыли.

Сейчас, по данным «Контур.Фокуса», кроме стекольного бизнеса у Эдуарда Тарана есть еще более десятка действующих предприятий разного профиля. Так, более 8 млн рублей чистой прибыли (при менее чем 16 млн рублей выручки) принесла ему в прошлом году компания «Экран-Девелопмент» (занимается управлением имущественным комплексом бывшего завода «Экран»). Свыше 40 млн рублей чистой прибыли заработало ООО «Титанинвест», в качестве профиля деятельности которого указана «неспециализированная торговля». Есть у Тарана небольшая, но прибыльная база отдыха «Голубая страна» (чистая прибыль — около 6 млн рублей при выручке в 17,5 млн рублей). Обращает на себя внимание то, что все предприятия прибыльны (даже если эта прибыль невелика).

Успешных бизнесменов хватает среди новосибирских депутатов. О том, на чём и сколько они зарабатывают, читайте в расследовании журналиста Марии Вьюн.

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