Энергетический Таран: на чем сколотил состояние скандальный миллионер и чем он занят сегодня — профайл НГС

Предприниматель вышел на свободу и решил постепенно выйти из цементного бизнеса. В 2011 году РАТМ сначала продала свой пакет предприятия в Ангарске, а затем начала переговоры и по поводу завода в Искитиме. Окончательно от акций в этой компании Таран избавился в 2014 году, что позволило ему сосредоточиться на другом, основном на данный момент направлении деятельности.

Бутылки вместо кинескопов

Новосибирский завод «Экран» в советское время делал не только телевизоры, но и разнообразную продукцию военного назначения. Предприятие занимало территорию, которой хватило бы на компактный городской район. Что не удивительно, поскольку организация производства в СССР была такова, что примерно всё делалось в одном месте. На заводе был даже крупный столярный цех, где мастерили корпуса. После того как на российский рынок хлынула продукция из Японии и Кореи, российские производители радиоэлектроники мало того что в принципе не могли предложить продукцию сопоставимого уровня, так еще и были отягощены всеми этими избыточными мощностями. В итоге их разобрали предприниматели, имевшие деньги и идеи по поводу дальнейшего использования всего этого добра. Так в 2000 году РАТМ стал владельцем завода «Экран».