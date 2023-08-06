Генпрокуратура хочет забрать в госсобственность оборонный завод — он принадлежит бизнесмену из Новосибирска

Генеральная прокуратура подала иск в арбитражный суд с требованием передать все акции Ростовского оптико-механического завода в Ярославской области в государственную собственность. В иске ведомства говорится о «чужом незаконном владении».
Акции ростовского завода, который выполняет в том числе заказы на оборонку, находятся в собственности двух новосибирских компаний — акционерного общества «Иснов» и ООО «СибМир», последнее входит в состав «РАТМ-холдинг».
— Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на все акции публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», наложения ареста на всё движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество, в том числе доли (акции) в юридических лицах, запрета органам управления, в том числе генеральному директору, совету директоров, общему собранию акционеров, иным органам, которые делегированы или могут быть делегированы полномочия по принятию управленческих решений, — говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры.
Ярославский арбитражный суд согласился с ведомством и наложил арест на все акции завода, а также запретил выплачивать дивиденды и принимать различные управленческие решения, которые могут как-то повлиять на работу завода. Собственники могут оспорить это решение, следующее заседание назначено на 29 августа.
«РАТМ-Холдинг» — объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и ряда других направлений. Президентом холдинга является Эдуард Таран. На сайте холдинга говорится, что в 90-х он был одним из крупнейших угольных поставщиков Минобороны РФ, МВД РФ. В активе Тарана около 70 компаний, в частности АО «Экран-оптические системы», ОАО «НПО «Гидромаш»», АО «Китайский насосный завод», АО «Завод «Экран»», ООО «Сибстекло» и другие. Он также владеет яхт-клубом в Бердске, несколькими бизнес-центрами, является совладельцем футбольного клуба «Сибирь» (сейчас на этапе банкротства). Подробнее о нем, его бизнесе и скандалах рассказывали наши коллеги из NGS.RU.
Сам завод «РОМЗ» находится под санкциями стран Евросоюза после начала Россией военной спецоперации на Украине. О последнем контракте предприятия с Минобороны официально сообщалось летом 2022 года. Речь шла о поставке боевой экипировки и бронетанковой техники, например тепловизоров, на 1,5 миллиарда рублей. На форуме «Армия-2022» в Московской области демонстрировали приборы для боевых машин БТР-82 и БТР-82А.
Ростовский оптико-механический завод включен в региональный перечень системообразующих организаций. Количество сотрудников — более 800 человек. Известно, что предприятие нуждается в работниках еще. На заводе собирают приборы военного и гражданского назначения: приборы наведения, комбинированные зенитные прицелы, а также монокуляры, бинокли, приборы для измерения температуры. Согласно сервису «Контур.Фокус» с отсылкой на Росстат, в разное время заводом владели ярославские и столичные бизнесмены, среди которых даже был Евгений Мухин. Также некоторое время в учредителях было государство, а именно Росимущество.
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