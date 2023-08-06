Генпрокуратура хочет забрать в госсобственность оборонный завод — он принадлежит бизнесмену из Новосибирска

Ярославский арбитражный суд согласился с ведомством и наложил арест на все акции завода, а также запретил выплачивать дивиденды и принимать различные управленческие решения, которые могут как-то повлиять на работу завода. Собственники могут оспорить это решение, следующее заседание назначено на 29 августа.

«РАТМ-Холдинг» — объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и ряда других направлений. Президентом холдинга является Эдуард Таран. На сайте холдинга говорится, что в 90-х он был одним из крупнейших угольных поставщиков Минобороны РФ, МВД РФ. В активе Тарана около 70 компаний, в частности АО «Экран-оптические системы», ОАО «НПО «Гидромаш»», АО «Китайский насосный завод», АО «Завод «Экран»», ООО «Сибстекло» и другие. Он также владеет яхт-клубом в Бердске, несколькими бизнес-центрами, является совладельцем футбольного клуба «Сибирь» (сейчас на этапе банкротства). Подробнее о нем, его бизнесе и скандалах рассказывали наши коллеги из NGS.RU.

