«Ты так всё слопаешь!» Как готовить орешки со сгущенкой по-советски и почему это всегда праздник

— Запиши лечо в тетрадь, — говорила мама, — тетя Надя угостила баночкой, тоже сделаем.
Да, я старше интернета. Застала советские времена, когда в каждой семье книга для записи рецептов была на видном месте. У нас она лежала на полке в буфете вместе с кулинарными вырезками из журналов «Работница» и «Крестьянка».
Рецепт орешков со сгущенкой мама записала в эту тетрадь и открывала по праздникам. Железная орешница тоже доставались по особым случаям.
Дни рождения тогда отмечались дома, а уборка квартиры перед приходом гостей и стряпня начинались накануне. Пылесосили узорчатые паласы в комнатах, а в кастрюле варились свёкла и морковь для салатов. Вафельным полотенцем я перетирала в серванте бесконечные фужеры на тонких ножках и ждала.
Ждала, когда начнем стряпать.
В эмалированный тазик из двух ровных скорлупок плюхалось яйцо. Желтая смесь пенилась и пузырилась под венчиком. Мама ровно отрезала ножом 100 граммов масла, и горка сахара блаженно таяла в яично-масляном миксе.
— Сыпь стакан муки, — мама была главной в этом кулинарном марафоне.
Я любила смотреть, как в массу из-под деревянного сита пудрой оседает мука. Тесто получалось глянцевое и ровное.
Шарики для орешков катала я. В это время на плите третий час кипела вода с банкой сгущенки. И за варкой тоже следила я. Зорко следила! Правило номер один: вода в кастрюле должна скрывать банку целиком. Страшилки о взрывах жестянки пугали.
Сегодня любой рецепт легко отыскать в интернете. Но рогалики с повидлом, вафли и наполеон с заварным кремом бережно хранятся на этих пожелтевших листочках — рецепты детства. С ароматом малиновой пенки с варенья, чуть припорошенные сахарной пудрой. Некоторые страницы пропитаны годами и сливочным маслом по ГОСТу.
Рецепты переписывались. От соседки тети Тани, например. Или на работе Ирина Анатольевна приносила пакетик печенья, и весь отдел за кружкой чая записывал способ приготовления песочных треугольников.
Сейчас вареную сгущенку и орешки проще купить. Но мне захотелось как раньше. Третий час кипит на плите кастрюля. Я зорко слежу и доливаю воду. Да, потому что до сих пор помню историю-триллер, как у маминой знакомой бахнула консерва и уделала всю кухню.
На водяной бане тает кусок сливочного масла. Добавляю стакан сахара и перемешиваю, как написано в тетради. Сода с уксусом вступают в химический процесс и растворяются в сладкой массе.
Сила удара по яичной скорлупе у меня всегда разная, но сегодня получились две ровные половинки. Увы, в кухонной артиллерии нет деревянного сита, и мука белой шапкой накрывает тесто прямо из бумажного пакета.
«Тесто должно получиться нежное и мягкое».
Ровные колобки до румяных бочков томятся в орешнице.
— Ты так всё слопаешь! — говорила мама, когда я после заполнения каждой половинки печеньки отправляла в рот ложку приторной массы.
— Вырасту и куплю себе целый ящик сгущенки, — думала я.
И незаметно съедала очередную порцию с ложки.
Сегодня дома пахнет любимым лакомством и теплом. Характерным щелчком отключился чайник. На столе, как на празднике из детства, настряпаны орешки — заполненные до краев начинкой и такие же сладкие.
А знаете, что было вторым праздником? Когда в банке оставалась сгущенка и ее отдавали доесть.