«Ты так всё слопаешь!» Как готовить орешки со сгущенкой по-советски и почему это всегда праздник

Ждала, когда начнем стряпать.



В эмалированный тазик из двух ровных скорлупок плюхалось яйцо. Желтая смесь пенилась и пузырилась под венчиком. Мама ровно отрезала ножом 100 граммов масла, и горка сахара блаженно таяла в яично-масляном миксе.

— Сыпь стакан муки, — мама была главной в этом кулинарном марафоне.



Я любила смотреть, как в массу из-под деревянного сита пудрой оседает мука. Тесто получалось глянцевое и ровное.



Шарики для орешков катала я. В это время на плите третий час кипела вода с банкой сгущенки. И за варкой тоже следила я. Зорко следила! Правило номер один: вода в кастрюле должна скрывать банку целиком. Страшилки о взрывах жестянки пугали.

