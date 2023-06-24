Врачи рассказали, что вреднее — кофе или энергетики. Ответ не так очевиден

Впечатлившись такими показателями, физиологи перешли к экспериментам на людях и проанализировали данные об уровне таурина в крови почти 12 тысяч человек, участвовавших в 25-летнем исследовании здоровья в Великобритании. Оказалось, что участники с высоким уровнем таурина, как правило, были здоровее во многих отношениях, могли похвастаться более низким уровнем ожирения и холестерина, реже страдали диабетом. Это дало ученым основание заявлять, что таурин тормозит старение (при этом ученые отметили, что никакая компания им за исследование не платила).



Но всё это еще не повод закупаться энергетиками и пить их каждый день.



В чем вред энергетиков

Биохимик Павел Попков отмечает: баночные энергетики сильно расшатывают нервную систему и расходуют запасы энергии, которые природой были заложены не для этого.



— Если кофеин может доводить организм до гипертонуса и даже судорожного состояния, то таурин сглаживает эффекты кофеина. В энергетиках он включен в рецептуру в большой дозе. Поэтому употребление двух банок энергетика будет значительно превышать суточную потребность в таурине, — говорит Павел Попков. — Энергетик можно готовить просто из сахара, кофеина и таурина. Но пить его с таким количеством сахара практически невозможно, поэтому в энергетики добавляют ортофосфорную кислоту в качестве регулятора кислотности, чтобы он не казался столь отвратительным.

