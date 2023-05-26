Посетитель новосибирского заведения обиделся на официанта — мужчину выгнали, когда у него закончился кальян

В Новосибирске посетитель кальянной обиделся на официанта за то, что его попросили уйти, когда выдохся кальян.

Отзыв об обслуживании в кальянной LeagueSmoke появился на сервисе «Фламп». По словам пользователя, он летел в командировку в другой город, а в Новосибирске была длительная пересадка. Мужчина решил провести время в указанном заведении.