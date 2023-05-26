Посетитель новосибирского заведения обиделся на официанта — мужчину выгнали, когда у него закончился кальян

В Новосибирске посетитель кальянной обиделся на официанта за то, что его попросили уйти, когда выдохся кальян.
Отзыв об обслуживании в кальянной LeagueSmoke появился на сервисе «Фламп». По словам пользователя, он летел в командировку в другой город, а в Новосибирске была длительная пересадка. Мужчина решил провести время в указанном заведении.
Как говорится в отзыве, посетитель заказал кальян, еды в заведении не было, а до самолета оставалось еще пять часов. Мужчина решил, что покурит кальян, закажет доставку и так проведет время.
— После того как кальян выдохся и сотрудник забрал его, я попросил чай, но кальянщик сказал, что без кальяна сидеть у них нельзя. Мое возражение, что я не могу курить один за другим кальяны, а, пока я созрею, второй выдохнется, его не впечатлило, — говорится в отзыве.
По словам мужчины, он сказал, что выпьет чай, поработает за ноутбуком, а перед уходом возьмет еще один кальян. Посетитель уверяет, что сотрудник запретил оставаться в заведении, потому что за это его накажет руководство.
Журналист НГС связалась с представителем кальянной, на звонок ответила девушка-администратор, которая отказалась отвечать на вопросы. При этом сама девушка несколько раз задавала вопросы о том, где появится материал и с какой целью.
Недавно НГС писал о том, что жительница Новосибирска заявила, что ее с