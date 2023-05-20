Есть в любом холодильнике: 13 самых опасных для печени продуктов

Фрукты

Хорошо, сами по себе фрукты не такие уж вредные. В этом вопросе всё зависит от количества. Потому что во фруктах есть фруктоза. Она-то и приводит к ожирению печени. Причем процесс этот будет стремительным.



— Фруктоза — один из самых распространенных моносахаридов наравне с глюкозой, которая служит источником энергии для организма, — говорит врач-диетолог Оксана Выдря. — Однако, в отличие от нее, фруктоза почти полностью поглощается клетками печени и превращается в свободные жирные кислоты, которые могут приводить к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

