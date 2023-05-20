Есть в любом холодильнике: 13 самых опасных для печени продуктов

Спроси любого, что больше всего убивает печень, и любой ответит — алкоголь. Печень профессиональных алкоголиков буквально нашпигована жиром, а постоянные возлияния приводят к удивительным преображениям — с воспалениями, заменой печеночных клеток соединительной тканью, исполинскими размерами печени и далее по списку. Но есть и такие продукты, которые обычно не вызывают у нас подозрений, и мы можем съесть их бесконечно много. А потом просыпаемся после трезвого застолья и хватаемся за печень. Так что такое мы съели? Токсинов для печени предостаточно. Мы с врачами насчитали тринадцать.
Фрукты
Хорошо, сами по себе фрукты не такие уж вредные. В этом вопросе всё зависит от количества. Потому что во фруктах есть фруктоза. Она-то и приводит к ожирению печени. Причем процесс этот будет стремительным.
— Фруктоза — один из самых распространенных моносахаридов наравне с глюкозой, которая служит источником энергии для организма, — говорит врач-диетолог Оксана Выдря. — Однако, в отличие от нее, фруктоза почти полностью поглощается клетками печени и превращается в свободные жирные кислоты, которые могут приводить к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.
Сахар в чистом виде вообще стоит на первом месте среди продуктов, которые представляют опасность для печени. Но если вы решили заменить его какой-нибудь добавкой, нелишним будет прочитать состав. Если вы заметите в нем фруктозу — считайте, что меняете шило на мыло.
Хлеб
Главные претензии к хлебу у диетологов возникают из-за муки мягких сортов, из которой его готовят. Она быстро превращается в глюкозу, соответственно, гликемический индекс у хлеба получается о-го-го, и это повышает уровень сахара в крови, способствует накоплению жира в печени, приводит к набору веса и провоцирует гиперинсулинемию, которая без должной терапии легко может перерасти в диабет. Симптомы гиперинсулинемии: постоянное желание сладкого, острое чувство голода, снижение концентрации внимания, увеличение веса, повышенная тревожность, панические состояния, хроническая усталость.
— Хлеб из пшеничной муки вреднее, чем из цельнозерновой (особенно для диабетиков), — говорит кандидат медицинских наук Светлана Горяйнова. — Всё потому, что зерно, выращенное для переработки, шлифуется и при этом теряет практически всю пользу. Далее муку дополнительно выбеливают и обогащают искусственно. Так что готовый продукт из муки высшего сорта пользы практически не несет.
Светлана Горяйнова — врач-терапевт, нутрициолог,
Соль
Последние несколько лет рекомендации ВОЗ по части соли остаются неизменными: максимум, который может позволить себе средневзвешенный человек, составляет 5 граммов соли в день. На другой чаше соленых весов — статистика Роспотребнадзора. Она говорит, что в среднем каждый житель России съедает 13,7 грамма соли в день. Около двух чайных ложек. Пусть и без горки. За год набирается 5 кило на человека. Вместо положенных нормой 1,8 килограмма соли.
— Употребление избыточного количества соли приводит к задержке жидкости в организме, набору веса, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Поэтому после употребления соленой пищи нам хочется пить. Чтобы вывести лишнюю жидкость, организму нужно приложить дополнительные усилия.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Соленая передозировка происходит в том числе из-за того, что мы едим продукты с так называемой скрытой солью: колбасы, сосиски, копчености, сыры, консервы, чипсы и так далее. Избыток этого продукта увеличивает гибель клеток и повышает риск развития фиброза — особого патологического состояния, при котором аномально разрастается соединительная ткань и в различных органах (в печени в том числе) появляются рубцы.
С другой стороны, соль нам необходима из-за натрия. Если его в крови будет меньше, чем надо, начнутся серьезные нарушения водно-солевого баланса, что заблокирует работу нервных клеток.
Жирные продукты
Продукты с высоким содержанием жира нагружают работу печени и желудка. Поэтому стоит следить за количеством потребления животных и растительных жиров.
Особенно вредно для печени будет, если жирные продукты еще и жарить. Вообще, самые полезные способы для готовки продуктов, по мнению диетологов, — варить, запекать и готовить на пару.
Как поддержать здоровье печени
Мы привыкли, что здоровье печени восстанавливается и поддерживается препаратами. Но до этого можно и не доводить, если знать, какие продукты могут помочь в восстановлении ее клеток. А такие есть. На работе печени положительно сказываются овощи, зелень, ягоды, рыба, нежирное мясо, нежирные молочные продукты, бобовые, орехи и растительные масла. Также можно «лечить» подобное подобным.
— В качестве источника витаминов и микроэлементов, безусловно, полезна говяжья печень, — говорит Ирина Торопыгина. — Она является хорошим источником микроэлементов, железа, витаминов А, группы В, которые участвуют в качестве экоферментов во многих биохимических реакциях. Также в рационе должно присутствовать мясо как источник белка. Красное мясо — 1–2 раза в неделю. Рыба — 2–3 раза как источник в том числе незаменимых аминокислот, которые нужны нам и для регенерации печени, и для генерации ферментов, которые участвуют в детоксикации.
Кроме того, можно обзавестись полезными привычками, которые помогут сохранить здоровье печени:
- исключить из рациона продукты с высоким содержанием жира, сахара и соли;
- отказаться от жареного и фастфуда;
- сбалансировать питание;
- есть продукты, богатые пищевыми волокнами;
- отказаться от газировки и пить воду;
- минимизировать употребление алкоголя (если полностью отказаться не получается).
Кстати, об алкоголе. Принято считать, что циррозом болеют разве что профессиональные алкоголики. На деле предциррозы можно встретить и у закоренелых трезвенников, которые просто-напросто много едят. Между прочим, недавно мы вместе с врачами нашли 6 признаков пищевой зависимости. Сколько из них вы насчитаете у себя?