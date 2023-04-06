На форуме гостеприимства в Новосибирске публике скормили сырую рыбу — что еще там было интересного

Впрочем, выставка была только частью мероприятия, публика приехала в основном послушать выступавших на тематических секциях форума, которых действительно было много. Так, десятки участников собрались послушать размышления спикеров по поводу того, что собственно считать сибирской кухней. В состоявшемся потом обмене мнениями довольно часто звучала мысль, что эти самые дикоросы и выражают характер сибирской гастрономии сильнее всего.