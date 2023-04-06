На форуме гостеприимства в Новосибирске публике скормили сырую рыбу — что еще там было интересного

В Новосибирске проходит выставка и форум «Дикоросы», который посвящен не плодам лесов и полей, как можно было подумать, а индустрии гостеприимства в целом. Обозреватель НГС Стас Соколов прошёлся по рядам и послушал докладчиков.
Выставки и конференции, посвященные ресторанному бизнесу и производству продуктов питания, в Новосибирске проходят давно. Однако в этом году им решено было придумать отдельное название — «Дикоросы», что могло ввести в заблуждение часть публики. Поскольку собственно дикоросов (ягод, грибов, травяных чаев и.д.) на выставке было совсем немного.
Впрочем, выставка была только частью мероприятия, публика приехала в основном послушать выступавших на тематических секциях форума, которых действительно было много. Так, десятки участников собрались послушать размышления спикеров по поводу того, что собственно считать сибирской кухней. В состоявшемся потом обмене мнениями довольно часто звучала мысль, что эти самые дикоросы и выражают характер сибирской гастрономии сильнее всего.
Эту мысль на практике продемонстрировал бренд-шеф сети «Добрянка», исследователь традиционной русской кухни Максим Сырников, который угостил публику пирогом с черёмухой. В Сибири это привычный ингредиент, однако для жителей европейской части России, где черёмуха тоже растет, использование сухой молотой черемухи традиционно не практиковалось. Что же касается более отдалённых от Сибири мест, то, по словам Сырникова, итальянские кондитеры, которых он угощал таким пирогом, поначалу вообще приняли черемуховую начинку за какой-то необычный вид шоколада.
Одним из самых ярких мастер-классов и дегустаций одновременно стало приготовление на глазах публики строганины из чира (рыба семейства сиговых). Этим необычным для городских жителей блюдом угощали представители Якутии. Замороженную до -18 градусов рыбину торжественно настрогали широкими, довольно толстыми кусками, которые можно было макать в соль и перец или есть так — без приправ.
На выставке было представлено сразу несколько фермерских хозяйств с птицей, молочными продуктами и сырами, которые могли бы заинтересовать рестораторов. Всю эту продукцию можно было купить и на месте, но желающих, по признанию самих участников, было меньше, чем они ожидали.
Существенную часть зрителей и слушателей составляли студенты, которых в Экспоцентр привезли организовано. Молодые люди интересовались происходящим, с энтузиазмом принимали участие в дегустациях, но явно были не готовы обеспечить участникам выставки большие продажи.
Акцент на туризме, который сделали организаторы выставки, позволил привлечь новых участников. Большой стенд был у Междуреченска — этот город в южном Кузбассе куда менее известен новосибирцам, чем Шерегеш, но там давно существуют горнолыжные трассы, а природа может быть даже более интересной.
Красноярск представил Сибирский филиал Института гастрономии — действительно уникальное за Уралом учебное заведение, занятое подготовкой специалистов для современного общепита. Руководителем этого необычного вуза является один из самых известных красноярских рестораторов Алексей Горенский, а к преподаванию привлекают практикующих специалистов и предпринимателей, которые таким образом просто готовят себе кадры.
Основная программа форума закончится уже 6 апреля, но выставка продлится и в пятницу. Посетить её можно бесплатно, достаточно просто зарегистрироваться на входе.
Ресторанный бизнес Новосибирска активно расширяет своё присутствие в других регионах России. Но, по оценке качества здешних заведений со стороны профессионалов, город пока сильно уступает Красноярску. Престижная ресторанная премия в этом году включила в список претендентов на места в списке лучших ресторанов страны только одно новосибирское заведение и целых пять Красноярских.