В супермаркете Новосибирска нашелся арбуз ценой в 2000 рублей за килограмм

В новосибирском магазине «Добрянка» в ТРЦ «Эдем» появились в продаже арбузы по 2000 рублей за килограмм без скидки.
Арбузы с темно-зеленой шкурой чуть вытянутой формы привезены из Таиланда. На ценнике указана цена за 100 граммов, без скидки арбузы стоят 2000 рублей без одной копейки, со скидкой — 1700 рублей без одной копейки.
Нужно заметить, что цена в 1700 рублей выглядит аномальной даже по нынешним временам. На сайте самой «Добрянки» есть информация об арбузах мини (но круглых и с полосатой кожурой) по 350 рублей за килограмм. Правда, в данный момент этого товара нет в наличии. Но дыни по той же цене купить можно.
Аномально высокие цены на арбузы и дыни зимой в сетевой торговле встречались и раньше. Например, в 2016 году НГС писал о тропической экзотике в сети «Мегас», тогда арбузы (правда, с желтой мякотью) стоили более 500 рублей.
В магазине экзотических фруктов Tropical Queen арбузы того же типа, что и в «Добрянке», продаются по 1200 рублей за килограмм. Один целый арбуз обойдется в районе 3500 рублей. Но это не самая дорогая покупка, которую здесь можно сделать. Магазин предлагает под заказ джекфрут весом
Цены на арбузы и дыни упадут, когда они созреют в Средней Азии. А вот вернуться к ценам