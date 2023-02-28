В супермаркете Новосибирска нашелся арбуз ценой в 2000 рублей за килограмм

Нужно заметить, что цена в 1700 рублей выглядит аномальной даже по нынешним временам. На сайте самой «Добрянки» есть информация об арбузах мини (но круглых и с полосатой кожурой) по 350 рублей за килограмм. Правда, в данный момент этого товара нет в наличии. Но дыни по той же цене купить можно.

