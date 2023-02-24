Доллар по 30, «Лада» за 330 тысяч и прямые рейсы в Европу — вспоминаем, сколько стоила жизнь 10 лет назад

Мощный приток в страну нефтегазовых доходов позволял держать курс рубля достаточно высоко. Доллар в течение года колебался в коридоре от 29,9 до 33,4 рубля. Курс доллара на середину февраля 2023 года составил порядка 75 рублей (рост почти на 140%).



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