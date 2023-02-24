Доллар по 30, «Лада» за 330 тысяч и прямые рейсы в Европу — вспоминаем, сколько стоила жизнь 10 лет назад

В СССР многие показатели статистики было принято сравнивать с 1913 годом, который считался пиком развития Российской империи. Потом началась Первая мировая, за ней — революция и Гражданская, так что приходилось постоянно восстанавливаться от предыдущих разрушений. В новейшей истории России 2013-й тоже можно считать последним спокойным годом, в котором будущее выглядело еще совершенно безоблачным. Мы решили посмотреть, как изменилась наша жизнь за эти десять лет.
Макроэкономика
2013-й был годом максимальных нефтяных цен, среднемесячная стоимость барреля марки Brent не опускалась ниже 101 доллара. Для сравнения, с 1991-го по 1999-й этот показатель ни разу не превысил 25 долларов, а обычным значением его были 15–18 долларов. Как говорится, оцените разницу.
Мощный приток в страну нефтегазовых доходов позволял держать курс рубля достаточно высоко. Доллар в течение года колебался в коридоре от 29,9 до 33,4 рубля. Курс доллара на середину февраля 2023 года составил порядка 75 рублей (рост почти на 140%).
Зарплаты
Среднемесячная заработная плата в Новосибирске в 2013 году составила, по данным Росстата,
Последняя опубликованная Росстатом средняя зарплата для Новосибирска превысила
Но даже со средней (существенно выросшей) заработной платой есть нюансы. В последние десять лет быстрее всего росли доходы в основном в бюджетной сфере. Зарплаты увеличивали военным, полицейским, учителям, врачам, госслужащим
Крайне показателен, например, размер зарплаты в такой массовой профессии, как кассир супермаркета. По данным «Зарплаты.ру», такой сотрудник сейчас может претендовать на вознаграждение от
Цены в магазинах
Находящаяся в свободном доступе статистика по Новосибирску на сайте Росстата начинается с 2014 года. Поэтому мы решили сравнить тот январь с нынешним. Всё равно, если цены как-то и поменялись за год — явно не в сторону уменьшения. Из всего массива данных были выбраны двадцать позиций (двенадцать базовых продуктов питания, семь непродовольственных товаров и одна комплексная услуга).
У девяти товаров цена выросла за эти девять лет на 100% и более. Больше всего подорожали «автомобили отечественного производства» — с
Изменение цены на бытовую технику соответствует в целом изменению курса рубля к доллару. Так, стиральные машины и пылесосы стали дороже на 102% и на 108%.
Одежда и обувь, по данным Росстата, подорожали в среднем на 70%. Но здесь сказались структурные изменения рынка в целом — на нем появилось больше дешевой одежды в принципе. На столько же подорожал ужин в ресторане с алкоголем.
Недвижимость и строительство
По данным RID Analytics, в январе 2013 года средняя стоимость одного квадратного метра жилья составляла
За прошедшие десять лет в городе были возведены целые новые микрорайоны. Например, на месте, где сейчас находятся ЖК «Панорама» и «Комета», только начинались работы, не было еще демонтировано даже колесо обозрения. В Южно-Чемском жилмассиве возводились только первые дома. А на месте ЖК «Флотилия» зеленел небольшой сквер.
Торговля и общепит
2013-й стал, наверное, последним годом беззаботности золотого десятилетия новейшей российской истории. Клубное безумие 2000-х еще имело место быть, но уже выдыхалось. Неслучайно одними из самых ярких новых заведений этого года стали ЛПШБР (странный гибрид дешевой азиатской лапшичной и ночного клуба) и ретропивная «Буфета
Самым ярким событием розничной торговли 2013 года в Новосибирске можно с уверенностью назвать открытие первого магазина проекта «Добрянка». Впервые (и пока это единственный пример) новосибирские ретейлеры произвели на свет нечто совершенно оригинальное, чем до сих пор восхищаются столичные гастроэнтузиасты. С тех пор, впрочем, весь остальной бизнес (сети обычных супермаркетов) создателей «Добрянки» сошел на нет. Как и бизнес большинства новосибирских торговых сетей.
Путешествия
Местный средний класс открывал для себя не только развлечения в родном городе, но и мир за пределами России. Снижению цен тогда немало поспособствовала авиакомпания Turkish Airlines, которая в 2012 году открыла прямой перелет из Новосибирска в Стамбул. Билет по популярным туристическим направлениям (Париж, Барселона, Рим
Те же, кто был готов заплатить больше, могли воспользоваться прямыми перелетами. Летом 2013-го в расписание аэропорта Толмачево добавились рейсы в Дюссельдорф, Минск и Киев. Вообще же в этом году из Новосибирска напрямую можно было улететь в Барселону, Дубай, Салоники, Ираклион, Бургас, Варну, Римини, Бангкок и Хургаду, Мюнхен, Франкфурт, Пекин и Гонконг.
Высокая стоимость рубля делала такие путешествия доступными даже для нижнего сегмента среднего класса. Недорогой номер в парижском отеле можно было снять за сумму в пределах 3000 рублей, а небольшую квартирку в Валенсии — и вовсе за 2000–2500 рублей в день. Обед в недорогом европейском ресторанчике обходился рублей в 600, кружка чешского пива в Праге стоила 40 рублей.
Те же, кому даже такие цены казались высокими, могли отправиться куда-нибудь в Таиланд — путевку в Паттайю на восемь дней (перелет плюс проживание) было реально купить за
Городская жизнь
Главным событием 2013 года стало соединение пролетов строившегося тогда Бугринского моста. Все новости о нем на НГС читались тогда на ура, город десятилетиями ждал завершения этой стройки, которое случилось только в конце 2014 года. Какого-то особенного облегчения транспортной ситуации начало работы этого сооружения, правда, не принесло. Но тогда об этом никто не задумывался.
Мост достроили годом позже, но в 2013-м в Новосибирске заработали еще несколько значимых объектов: Государственный концертный зал
1 мая по городу прошла юбилейная, десятая, Монстрация. Последняя, где еще не чувствовалось приближения радикальных перемен. Точнее, их не чувствовали большинство «монстрантов» — просто весело шагали по Красному проспекту с написанными от руки лозунгами разной степени креативности. Даже главный лозунг «Вперед в светлое прошлое» казался тогда просто остроумной шуткой.
Самыми читаемыми материалами НГС 2013 года стали подборка роликов YouTube, снятых новосибирцами и набравших самое большое количество просмотров, статья об участившихся случаях появления на улицах голых людей и репортаж из стоквартирного дома.