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Доллар по 30, «Лада» за 330 тысяч и прямые рейсы в Европу — вспоминаем, сколько стоила жизнь 10 лет назад

НГС сравнил, как изменились зарплаты и цены и чем запомнился 2013 год

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С помощью данных статистики мы решили ненадолго оказаться в прошлом

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В СССР многие показатели статистики было принято сравнивать с 1913 годом, который считался пиком развития Российской империи. Потом началась Первая мировая, за ней — революция и Гражданская, так что приходилось постоянно восстанавливаться от предыдущих разрушений. В новейшей истории России 2013-й тоже можно считать последним спокойным годом, в котором будущее выглядело еще совершенно безоблачным. Мы решили посмотреть, как изменилась наша жизнь за эти десять лет.

Макроэкономика

2013-й был годом максимальных нефтяных цен, среднемесячная стоимость барреля марки Brent не опускалась ниже 101 доллара. Для сравнения, с 1991-го по 1999-й этот показатель ни разу не превысил 25 долларов, а обычным значением его были 15–18 долларов. Как говорится, оцените разницу.

Новосибирск в ноябре 2013 года

Новосибирск в ноябре 2013 года

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Мощный приток в страну нефтегазовых доходов позволял держать курс рубля достаточно высоко. Доллар в течение года колебался в коридоре от 29,9 до 33,4 рубля. Курс доллара на середину февраля 2023 года составил порядка 75 рублей (рост почти на 140%).

Зарплаты

Среднемесячная заработная плата в Новосибирске в 2013 году составила, по данным Росстата, 25,5 тысячи рублей в месяц. Столько (или чуть меньше) мог зарабатывать тогда, например, кассир в супермаркете, или рядовой повар в общепите, или учитель в средней школе без дополнительных нагрузок и доплат.

Покупатели супермаркета «Холидей Классик»

Покупатели супермаркета «Холидей Классик»

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Последняя опубликованная Росстатом средняя зарплата для Новосибирска превысила 46 тысяч рублей. То есть рост доходов населения вроде бы весьма существенный (80%). Но если перевести зарплату в валютный эквивалент, то роста уже не получается. В 2013 году средняя зарплата в Новосибирске была эквивалентна 824 долларам. Сегодняшняя средняя зарплата (которую нужно еще заработать) — это 615 долларов, то есть в валюте средний доход упал на четверть даже без учета долларовой инфляции (которая всё так же имеет место). Какое вообще отношение курс доллара имеет к жизни человека в России, который не ездит за рубеж? Самое прямое — от этого курса напрямую зависят цены на бытовую технику, одежду и обувь, а также на многие продукты питания.

Но даже со средней (существенно выросшей) заработной платой есть нюансы. В последние десять лет быстрее всего росли доходы в основном в бюджетной сфере. Зарплаты увеличивали военным, полицейским, учителям, врачам, госслужащим и т. д. Что, конечно, правильно, однако повышение это лишь частично затронуло рынок труда в негосударственном секторе экономики.

Работник магазина «Добрянка» в мае 2013 года

Работник магазина «Добрянка» в мае 2013 года

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Крайне показателен, например, размер зарплаты в такой массовой профессии, как кассир супермаркета. По данным «Зарплаты.ру», такой сотрудник сейчас может претендовать на вознаграждение от 26,9 тысячи рублей. Встречаются, конечно, и более щедрые предложения в 35–40 тысяч рублей, но они, как правило, требуют от работника исполнения более широкого круга задач (заниматься разгрузкой товара, к примеру). В 2013 году средняя зарплата в сфере торговли в Новосибирске была чуть больше 24 тысяч рублей. Чуть меньше (18–20 тысячи) зарабатывали и рядовые сотрудники. Как видим, доходы здесь выросли не существенно.

Цены в магазинах

Новосибирский железнодорожный вокзал (фото сделано летом 2013 года)

Новосибирский железнодорожный вокзал (фото сделано летом 2013 года)

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Находящаяся в свободном доступе статистика по Новосибирску на сайте Росстата начинается с 2014 года. Поэтому мы решили сравнить тот январь с нынешним. Всё равно, если цены как-то и поменялись за год — явно не в сторону уменьшения. Из всего массива данных были выбраны двадцать позиций (двенадцать базовых продуктов питания, семь непродовольственных товаров и одна комплексная услуга).

У девяти товаров цена выросла за эти девять лет на 100% и более. Больше всего подорожали «автомобили отечественного производства» — с 333 тысяч до 1,1 миллиона рублей (рост на 243%). Из продуктов питания сильнее всего подорожали сливочное масло (с 309 до 824 рублей за килограмм — рост на 171%) и плавленые сыры (с 221 до 576 рублей — рост на 160%).

Изменение цены на бытовую технику соответствует в целом изменению курса рубля к доллару. Так, стиральные машины и пылесосы стали дороже на 102% и на 108%.

Как изменились цены за девять лет

Как изменились цены за девять лет

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Одежда и обувь, по данным Росстата, подорожали в среднем на 70%. Но здесь сказались структурные изменения рынка в целом — на нем появилось больше дешевой одежды в принципе. На столько же подорожал ужин в ресторане с алкоголем.

Недвижимость и строительство

Вид с верхних этажей гостиницы Gorskiy city hotel в апреле 2013 года

Вид с верхних этажей гостиницы Gorskiy city hotel в апреле 2013 года

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По данным RID Analytics, в январе 2013 года средняя стоимость одного квадратного метра жилья составляла 58,8 тысячи рублей, сейчас этот показатель достиг уровня 104,4 тысячи рублей (рост на 78,6%). Как можно заметить, увеличение это почти совпадает с динамикой роста среднестатистической заработной платы.

За прошедшие десять лет в городе были возведены целые новые микрорайоны. Например, на месте, где сейчас находятся ЖК «Панорама» и «Комета», только начинались работы, не было еще демонтировано даже колесо обозрения. В Южно-Чемском жилмассиве возводились только первые дома. А на месте ЖК «Флотилия» зеленел небольшой сквер.

Торговля и общепит

В баре «Буфет <nobr class="_">№ 1</nobr>»

В баре «Буфет № 1»

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2013-й стал, наверное, последним годом беззаботности золотого десятилетия новейшей российской истории. Клубное безумие 2000-х еще имело место быть, но уже выдыхалось. Неслучайно одними из самых ярких новых заведений этого года стали ЛПШБР (странный гибрид дешевой азиатской лапшичной и ночного клуба) и ретропивная «Буфета № 1». Фотографии здешних официанток в окружении конусов для сока и деревянных счетов из «Буфета» до сих пор блуждают по интернету в качестве иллюстрации прекрасного советского быта. Оба заведения уже закрылись. ЛПШБР уступил место бару FRY, а владельцы «Буфета» заменили его на более гламурное заведение под названием «Налей, Нина». Из ресторанов, открывшихся десять лет назад и работающих до сих пор, можно отметить #СИБИРЬСИБИРЬ Дениса Иванова, которая с тех пор превратилась в небольшую сеть (заведения открыты в Москве и Тюмени).

Цены на рыбные деликатесы в магазине «Добрянка» в мае 2013 года

Цены на рыбные деликатесы в магазине «Добрянка» в мае 2013 года

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Самым ярким событием розничной торговли 2013 года в Новосибирске можно с уверенностью назвать открытие первого магазина проекта «Добрянка». Впервые (и пока это единственный пример) новосибирские ретейлеры произвели на свет нечто совершенно оригинальное, чем до сих пор восхищаются столичные гастроэнтузиасты. С тех пор, впрочем, весь остальной бизнес (сети обычных супермаркетов) создателей «Добрянки» сошел на нет. Как и бизнес большинства новосибирских торговых сетей.

Путешествия

Самолет Turkish Airlines над полями в Новосибирском районе

Самолет Turkish Airlines над полями в Новосибирском районе

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Местный средний класс открывал для себя не только развлечения в родном городе, но и мир за пределами России. Снижению цен тогда немало поспособствовала авиакомпания Turkish Airlines, которая в 2012 году открыла прямой перелет из Новосибирска в Стамбул. Билет по популярным туристическим направлениям (Париж, Барселона, Рим и т. д.) с пересадкой в этом городе можно было тогда купить дешевле 20 тысяч рублей.

Те же, кто был готов заплатить больше, могли воспользоваться прямыми перелетами. Летом 2013-го в расписание аэропорта Толмачево добавились рейсы в Дюссельдорф, Минск и Киев. Вообще же в этом году из Новосибирска напрямую можно было улететь в Барселону, Дубай, Салоники, Ираклион, Бургас, Варну, Римини, Бангкок и Хургаду, Мюнхен, Франкфурт, Пекин и Гонконг.

Билет до Парижа в 2013 году мог стоить меньше <nobr class="_">20 тысяч</nobr> рублей

Билет до Парижа в 2013 году мог стоить меньше 20 тысяч рублей

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Высокая стоимость рубля делала такие путешествия доступными даже для нижнего сегмента среднего класса. Недорогой номер в парижском отеле можно было снять за сумму в пределах 3000 рублей, а небольшую квартирку в Валенсии — и вовсе за 2000–2500 рублей в день. Обед в недорогом европейском ресторанчике обходился рублей в 600, кружка чешского пива в Праге стоила 40 рублей.

Те же, кому даже такие цены казались высокими, могли отправиться куда-нибудь в Таиланд — путевку в Паттайю на восемь дней (перелет плюс проживание) было реально купить за 18 тысяч рублей. Еще 10 тысяч с лихвой хватило бы на питание, несколько недорогих экскурсий и сувениры. А цены горящих туров могли упасть и вовсе до каких-то смешных сумм.

Городская жизнь

Главным событием 2013 года стало соединение пролетов строившегося тогда Бугринского моста. Все новости о нем на НГС читались тогда на ура, город десятилетиями ждал завершения этой стройки, которое случилось только в конце 2014 года. Какого-то особенного облегчения транспортной ситуации начало работы этого сооружения, правда, не принесло. Но тогда об этом никто не задумывался.

Монстрация-2013 на Красном проспекте

Монстрация-2013 на Красном проспекте

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Мост достроили годом позже, но в 2013-м в Новосибирске заработали еще несколько значимых объектов: Государственный концертный зал им. Каца, первый (и до сих пор единственный) пятизвездочный отель Marriott (в прошлом году переименован в Grand Autograph) и еще один крупный отель — Gorskiy, ставший самой большой гостиницей в левобережной части города.

В 2013 году на Монстрации можно было встретить самых разных людей

В 2013 году на Монстрации можно было встретить самых разных людей

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1 мая по городу прошла юбилейная, десятая, Монстрация. Последняя, где еще не чувствовалось приближения радикальных перемен. Точнее, их не чувствовали большинство «монстрантов» — просто весело шагали по Красному проспекту с написанными от руки лозунгами разной степени креативности. Даже главный лозунг «Вперед в светлое прошлое» казался тогда просто остроумной шуткой.

Самыми читаемыми материалами НГС 2013 года стали подборка роликов YouTube, снятых новосибирцами и набравших самое большое количество просмотров, статья об участившихся случаях появления на улицах голых людей и репортаж из стоквартирного дома.

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