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Кризис-2023Проблема

Крашеная селедка под видом форели и колбаса за 16 рублей: на какие хитрости идут магазины в новую волну кризиса

Эти продукты дешевые и выгодные, но их пытаются выдать за дорогие аналоги

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Чем отличается колбаса за 16 рублей от колбасы за 250?

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В кризисные времена продуктовым магазинам приходится идти на разные хитрости. Пока овощи (например, помидоры и огурцы) дорожают, другие продукты стоят удивительно дешево. Например, в некоторых супермаркетах можно купить филе «красной рыбки» за 132 рубля, а колбасу — и вовсе за 16. Но есть один нюанс: иногда содержимое отличается от того, что написано большими буквами на упаковке. А можно ли вообще так делать? Разобрались, почему магазины идут на такое.

Недавняя история из Екатеринбурга — в местных супермаркетах стали продавать филе «красной рыбы» по удивительно низкой цене. Например, в «Окее» 200 граммов филе стоят 184 рубля, а в «Магните» — 132 рубля. Правда, под видом деликатеса продается крашеная селедка, но сам производитель этого и не скрывает: на упаковке большими буквами написано «Красная рыбка», а ниже шрифтом поменьше указано «Сельдь филе». В составе тоже указана тихоокеанская сельдь (а также соль, красители и консерванты).

Подвох заметен, но не сразу

Подвох заметен, но не сразу

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Несмотря на все указания мелким шрифтом, зачастую покупатели торопятся при выборе товара и попадаются на маркетинговые уловки, принимая сельдь за красную рыбу. При этом настоящая красная рыба заметно дороже: 200 граммов соленой горбуши стоят от 230 рублей, форели — от 280 рублей, а семги — от 400 рублей. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области уточнили, что по закону продавцы и изготовители сельди ничего не нарушают.

— При выборе любого товара потребителю необходимо обращать внимание на маркировку: и на состав, и на срок годности, и на условия хранения. Если производитель и на внешней, и на обратной стороне упаковки указывает, что продукт изготовлен из сельди — требования к маркировке соблюдены, — отметили специалисты.

На различные ухищрения производители идут и при продаже икры: например, в некоторых супермаркетах продается ассорти красной и черной икры за 50 рублей. Но о том, что она имитированная, написано только в составе. А ведь существует еще и структурированная икра — продукт, который изготавливается из «икорной массы». Обычно это поврежденные и мелкие икринки, тщательно смешанные друг с другом и со вкусовыми добавками. Имитированной ее нельзя назвать: в имитации используется рыбный бульон и желатин. При этом структурированная икра дороже имитированной, но всё же дешевле, чем обычная. Например, в супермаркетах можно купить структурированную икру за 199 рублей (120 грамм), а самая дешевая, но настоящая начинается от 299 рублей за 75 грамм.

При заказе продуктов сразу видно, что икра не черная и не красная, а имитированная

При заказе продуктов сразу видно, что икра не черная и не красная, а имитированная

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Продавать заменитель икры под видом структурированной законом не запрещено. Как рассказали в Роспотребнадзоре, нет ничего противозаконного и в том, что упаковки товаров похожи друг на друга до степени смешения. Главное — чтобы на упаковке было указано, что это икра структурированная или имитация икры.

Экономист Георгий Остапкович отметил, что это давний маркетинговый ход и нет никаких нарушений, если на упаковке мелким шрифтом указан реальный состав. Но при этом есть большой риск вступить в конфликт со своими покупателями.

— Условно говоря, человек два-три раза купит «красную рыбу», увидит, что это не она, и больше не пойдет к ним в магазин за другими продуктами, — пояснил экономист. — Он посчитает: раз его обманули с рыбой, то обманут и с гречкой, и с яблоками. Конечно, в сухом остатке это не мошенничество, а рекламный ход, и чаще всего покупатель остается виноватым, потому что не посмотрел на мелкий шрифт. Но такими вещами наносят удар по репутации магазина в целом, они снижают мотивацию покупателей ходить именно туда.

Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Кроме того, у супермаркетов есть свои линейки продуктов экономкласса: например, у «Ашана» — «Каждый день», у «Пятерочки» — «Красная цена», у «Магнита» — «Моя цена». Такие товары могут удивлять своей экстремально низкой ценой: сыр можно купить за 50 рублей, сосиски — за 30, а колбасу и вовсе за 16. При этом состав такой колбасы мало отличается от других: мясо там есть, и на первом месте.

Состав: cвинина, мясо птицы механической обвалки (пастообразный фарш из костей и излишков филе. — Прим. ред.), питьевая вода, белковый стабилизатор (шкурка свиная, вода питьевая), крахмал картофельный, соевый белок, мука рисовая, молоко сухое обезжиренное, посолочно-нитритная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), натуральные специи и пряности и их экстракты (черный перец, лук, имбирь), декстроза, антиокислитель (Е300, Е316), регуляторы кислотности (Е451, Е450, Е262), загустители (Е407а, Е425i, Е415), усилитель вкуса и аромата (Е621), краситель (Е120).

Вот так выглядит колбаса за 16 рублей

Вот так выглядит колбаса за 16 рублей

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Георгий Остапкович считает, что такой товар супермаркетам удается реализовать быстро за счет ухудшения качества и увеличения оборота:

— В крайнем случае низкодоходное население, у кого нет возможности покупать красную рыбу, будут радоваться и такому. Качественную продукцию по низким ценам магазины продавать не могут, значит, что-то не то там всё-таки есть. Если они знают, что смогут продать много такого товара, то прибыль будет такая же, как и за дорогие [товары]. Для этого нужно очень хорошо знать свой потребительский рынок и доходность того региона, где продают продукты. Если можешь продать дешево и быстро, то так можно делать, если людей мало, а доходы совсем низкие, то смысла нет — торговля всё это хорошо чувствует.

Есть и еще одна версия того, почему в ассортименте магазинов постоянно присутствуют подобные товары, — желание заставить покупателя купить в нагрузку к дешевому продукту что-то еще.

— Они вырабатывают привычку населения. Потом потихонечку цены наращиваются, но люди по инерции продолжают туда ходить, хоть и повозмущаются немного. Следом запускается другой товар подешевле из необходимых, чтобы всё время было что-то выгодное. Это вынуждает людей снова идти в этот магазин. Например, человек хочет купить гречку и видит, что в этом месте она дешевая. Он автоматически вместе с ней купит что-то еще, низкая цена поощряет человека. Он скажет: «Ну что я, пришел только за пакетом гречки?» И купит яблоки, хлеб, баранки, — резюмировал экономист.

Совсем недавно в городах России резко подорожали огурцы и помидоры: за огурцы в некоторых местах просят по 1390 рублей за килограмм, а кило помидоров, бывает, продают за 1200 рублей. Вместе с экономистами и фермерами разобрались, будут ли цены расти дальше и от каких еще овощей стоит ждать не самых приятных ценовых сюрпризов.

Обычно мы готовим пару дежурных блюд на неделю вперед, чтобы не ходить лишний раз в магазин и не стоять у плиты каждый день. Но есть такие продукты, которые лучше не разогревать повторно, а есть сразу. Придерживаться такого кухонного ритма, конечно, сложно (а иногда и просто лень), но оно того стоит. Во-первых, разогретые на десятый раз блюда уже не такие вкусные, во-вторых, они становятся вредными. Как это происходит и что лучше готовить на один раз, нам рассказали технолог и врач.

Что будет в вашем списке вредных продуктов, если вы возьметесь его составлять? Наверняка одну из лидирующих позиций займут чипсы. И в этом диетологи с вами согласятся, но в их черном списке обитают и другие продукты. Врачи рассказали о своем списке вредных продуктов и о том, что на самом деле с ними не так.

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