Крашеная селедка под видом форели и колбаса за 16 рублей: на какие хитрости идут магазины в новую волну кризиса

Несмотря на все указания мелким шрифтом, зачастую покупатели торопятся при выборе товара и попадаются на маркетинговые уловки, принимая сельдь за красную рыбу. При этом настоящая красная рыба заметно дороже: 200 граммов соленой горбуши стоят от 230 рублей, форели — от 280 рублей , а семги — от 400 рублей. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области уточнили, что по закону продавцы и изготовители сельди ничего не нарушают.



— При выборе любого товара потребителю необходимо обращать внимание на маркировку: и на состав, и на срок годности, и на условия хранения. Если производитель и на внешней, и на обратной стороне упаковки указывает, что продукт изготовлен из сельди — требования к маркировке соблюдены, — отметили специалисты.

