«Поберегите свой организм»: врачи рассказали, когда лучше не есть творог
Оказывается, он не так уж и полезен для костей
О твороге все мы точно слышали, что он полезен для костей, потому что в нем содержится предостаточно кальция. Но это не единственная его польза. Да и она, кстати, немного преувеличена. Почему одного кальция недостаточно, чего еще хорошего есть в твороге и кому он может быть противопоказан, разбираемся с врачами.
Чем полезен творог?
В первую очередь творог — это про белок, кальций и аминокислоты. Во-вторую — про витамины, макро- и микроэлементы. Всё это способствует укреплению костной ткани и обеспечивает профилактику заболеваний печени. Кроме того, в твороге идеально сочетаются кальций и фосфор, поэтому его советуют включать в рацион будущим и кормящим мамам. А молочнокислые бактерии в составе творога нормализуют перистальтику кишечника и улучшают деятельность ЖКТ.
— Если регулярно есть творог, можно снизить риск возникновения ишемической болезни сердца, снизить холестерин и укрепить сосуды. При систематическом употреблении творога повышается гемоглобин в крови, улучшается работа нервной системы, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Обезжиренный творог часто включают в состав многих диет. К тому же он содержит даже больше белка, чем классический девятипроцентный продукт. По содержанию белка продукт не уступает рыбе или мясу, но усваивается организмом гораздо легче. Так как это ферментированный продукт, его могут есть люди с непереносимостью лактозы.
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.
— При регулярном употреблении творог приносит немалую пользу организму: нормализует обменные процессы, улучшает память и концентрацию внимания, укрепляет костные ткани, защищает печень от жирового гепатоза, оказывает профилактику остеопороза и улучшает перистальтику кишечника, благотворно влияет на состояние волос и ногтей, — добавляет психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич.
Анна Ивашкевич — психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека.
Стоит ли есть творог для здоровья костей?
Если у вас есть проблемы со скелетом, лишним творог точно не будет, но на одном только твороге свет клином в этом вопросе не сошелся. Просто потому, что кальций — не единственный микроэлемент, который влияет на здоровье костей.
— Кальций в принципе содержится в продуктах, которые мы потребляем: твороге, мясе, молоке, различных других продуктах, — объясняет травматолог Алексей Баженов. — В общем, это не дефицитный микроэлемент, которого не хватает в нашей пище. Вопрос в том, чтобы он усваивался. Он хорошо усваивается при адекватном уровне
Алексей Баженов — врач — травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, заведующий отделением травматологии, ортопедии и нейрохирургии.
Почему от творога бывают отеки?
Обычно отеки после творога появляются у людей, которые сидят на диете, отмечают врачи. Особенно на безуглеводной или бессолевой. Это связано с тем, что в продукте много натрия, который задерживает воду. Если это про вас, прекращайте эксперименты над собой.
Когда лучше есть творог — на завтрак или ужин?
Самое лучшее время для творога — первая половина дня. И этому есть научное обоснование. У кисломолочных продуктов высокий инсулиновый индекс, то есть они сильно стимулируют синтез инсулина, отсюда и повышенное чувство голода. А с утра наши рецепторы инсулина не так чувствительны, как вечером. Творожок, съеденный на ночь, может очень сильно разжечь аппетит, и пиши пропало. Также специалисты советуют есть творог с медленными углеводами — овощами и хлебом. Таким образом вы превратите перекус в полноценный прием пищи и не будете стимулировать центр голода.
Можно ли есть творог с чаем?
Ничего страшного от такого сочетания не будет, но и пользы получить тоже не надейтесь. Штука в том, что в чае есть танин, известный своей способностью связывать многие полезные вещества. И они становятся бесполезными.
— Так что лучше выдержать паузу минимум в один час. Или понимать, что в этот прием пищи вы просто наслаждались сырниками, а кальция доберете в следующий раз. Но только я не рекомендую очень часто прибегать к этой лазейке. Поберегите свой организм, — советует эндокринолог Зухра Павлова.
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
Кому противопоказан творог?
Противопоказаний у творога немного. В основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы). Также аккуратнее стоит относиться к творогу, если у вас ожирение или атеросклероз.
Жирный или обезжиренный?
Здесь всё зависит от ваших потребностей. Если хотите похудеть, то лучше выбрать более жирный творог. Если такое решение кажется вам странным, посмотрите на него вот с такой стороны: во-первых, обезжиренного творога мы рискуем съесть больше, потому что уверены в его «безвредности», во-вторых, наесться им тяжелее, поэтому нам понадобятся более внушительные порции. Так что на обезжиренных продуктах набрать вес даже легче, чем на обычных. Дикси.
При этом обезжиренный творог не самый вкусный продукт сам по себе. А если вам кажется, что вы ничего вкуснее в жизни не ели, посмотрите на состав — там может оказаться много интересного.
Но ничего вредного в обезжиренном твороге точно нет.
В то же время к жирному творогу тоже неплохо было бы присмотреться внимательнее.
— Если в твороге есть растительный жир, то в его присутствии часть кальция может превратиться в нерастворимые кальциевые мыла. И, соответственно, стать абсолютно бесполезными для нашего здоровья, — говорит Зухра Павлова.
Как выбрать творог?
Качество, вкус, цвет и запах творога напрямую зависят от технологии производства, массовой доли жира, использования пищевых наполнителей и добавок. У качественного творога цвет всегда белый с кремовым оттенком, а запах чуть кисловатый. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция — мягкая, нежно-маслянистая и однородная.
Творог — продукт скоропортящийся, и даже при пониженной температуре (
— У хорошего продукта в составе будет только молоко, закваска, может быть, еще хлористый кальций. У того, который не рекомендуется, — растительные жиры, крахмал, еще что-то, — говорит Зухра Павлова. — Еще смотрите на срок годности: если
Просроченный творог врачи советуют сразу выбрасывать. Это любимая среда для размножения дрожжевых грибков и плесени. Может, несколько раз вас и пронесет (в хорошем смысле), но однажды отравившись кисломолочкой, вы никогда не забудете этот опыт.