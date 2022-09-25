«Поберегите свой организм»: врачи рассказали, когда лучше не есть творог

О твороге все мы точно слышали, что он полезен для костей, потому что в нем содержится предостаточно кальция. Но это не единственная его польза. Да и она, кстати, немного преувеличена. Почему одного кальция недостаточно, чего еще хорошего есть в твороге и кому он может быть противопоказан, разбираемся с врачами.



Чем полезен творог?

В первую очередь творог — это про белок, кальций и аминокислоты. Во-вторую — про витамины, макро- и микроэлементы. Всё это способствует укреплению костной ткани и обеспечивает профилактику заболеваний печени. Кроме того, в твороге идеально сочетаются кальций и фосфор, поэтому его советуют включать в рацион будущим и кормящим мамам. А молочнокислые бактерии в составе творога нормализуют перистальтику кишечника и улучшают деятельность ЖКТ.

