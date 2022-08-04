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Тема дняЯблоки в НСО начали созревать раньше срока
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«Зря люди не собирают эти грибы»: сходили в лес с опытным грибником и записали полезное видео

Показываем, как отличить ложные шампиньоны от настоящих

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Во многих российских регионах — разгар грибного сезона. В этот период появляются самые разные грибы: благородные белые, непопулярные скрипухи, условно съедобные свинушки, опасные лесные «шампиньоны».

Грибник с многолетним стажем Алина Кузнецова рассказала, как отличать хорошие от плохих, в каких лесах можно собрать наиболее богатый урожай, а также какую погоду выбрать для тихой охоты.

— Почему-то многие люди осиновые грузди не собирают, считают безвкусным грибом. А мне они нравятся даже больше, чем сухой груздь. Я всегда беру на засолку! — рассказала Алина корреспондентам NGS24.RU.

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