«Зря люди не собирают эти грибы»: сходили в лес с опытным грибником и записали полезное видео
Показываем, как отличить ложные шампиньоны от настоящих
Во многих российских регионах — разгар грибного сезона. В этот период появляются самые разные грибы: благородные белые, непопулярные скрипухи, условно съедобные свинушки, опасные лесные «шампиньоны».
Грибник с многолетним стажем Алина Кузнецова рассказала, как отличать хорошие от плохих, в каких лесах можно собрать наиболее богатый урожай, а также какую погоду выбрать для тихой охоты.
— Почему-то многие люди осиновые грузди не собирают, считают безвкусным грибом. А мне они нравятся даже больше, чем сухой груздь. Я всегда беру на засолку! — рассказала Алина корреспондентам NGS24.RU.