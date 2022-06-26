Диетологи назвали пять худших завтраков (и чем их заменить)

Ольга Анатольевна Головня — врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, диетолог «Новой больницы».

К завтраку полезно добавить немного жира. Но не с салом и разными грудинками. Куда полезнее будут:



сливочное масло;



авокадо;



орехи.



— Это источник энергии, они помогают усвоить жирорастворимые витамины, например витамин D, — объясняет Ольга Головня. — К завтраку также добавляем клетчатку. Она содержится в овощах, фруктах, ягодах и зелени — петрушке, сельдерее, базилике и листовом салате. Кроме того, полезны будут томаты. Они богаты ликопином, а он полезен для профилактики атеросклероза и онкологии. Также ликопин в достаточном количестве содержится в грейпфруте и хурме. Кроме того, важный микроэлемент — лютеин, очень полезный для органов зрения, в особенности для сетчатки глаза, он отвечает за зоркость. Лютеином богат шпинат. И не забываем про зернобобовые, нут, чечевицу, которые являются источниками аминокислот и пищевых волокон, помогают снижать уровень холестерина и глюкозы.

