Правда ли, что сахарозаменители полезнее сахара? Отвечают врачи

Чаще всего за сахарозаменителями люди тянутся в трех случаях: хотят позаботиться о здоровье, планируют избавиться от лишнего веса, или у них в анамнезе есть сахарный диабет. В зависимости от этого и надо выбирать, какие сахарозаменители использовать и нужны ли они вообще.



Например, если ваша цель — похудеть, нужны сахарозаменители с нулевой калорийностью, которые помогут в борьбе с лишними килограммами. Поэтому здесь план действий такой: идем к врачу, консультируемся с ним и составляем индивидуальную диету с учетом сахара, входящего в состав продуктов. Почему нельзя купить первый попавшийся сахарозаменитель? Если выбрать его неправильно, можно спровоцировать ожирение.

