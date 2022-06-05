Правда ли, что сахарозаменители полезнее сахара? Отвечают врачи
Проверьте — может быть, мы просто меняем шило на мыло
Сахарозаменители часто считают идеальной альтернативой сахару: и калорий меньше, и проблем со здоровьем якобы не будет. Однажды мы разобрались, что сахар на самом деле не так страшен, как его малюют, — всё дело в пищевых привычках и дозировке. Да, если постоянно есть сладкое, появится и лишний вес, и диабет, и болезни сердца и сосудов. Но правда ли, что сахарозаменители лучше?
Сахарозаменители лучше сахара?
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Хотя бы потому, что сахарозаменителей слишком много, и у каждого есть свои плюсы и минусы.
Чаще всего за сахарозаменителями люди тянутся в трех случаях: хотят позаботиться о здоровье, планируют избавиться от лишнего веса, или у них в анамнезе есть сахарный диабет. В зависимости от этого и надо выбирать, какие сахарозаменители использовать и нужны ли они вообще.
Например, если ваша цель — похудеть, нужны сахарозаменители с нулевой калорийностью, которые помогут в борьбе с лишними килограммами. Поэтому здесь план действий такой: идем к врачу, консультируемся с ним и составляем индивидуальную диету с учетом сахара, входящего в состав продуктов. Почему нельзя купить первый попавшийся сахарозаменитель? Если выбрать его неправильно, можно спровоцировать ожирение.
Сахарозаменители помогают держать вес в норме?
— Причина ожирения — избыток калорий из любых источников, а не только от сахара. Если в рационе соблюдена норма калорий, белка и необходимых витаминов, неважно, из каких источников вы берете остальные калории. Они могут быть как из «медленных» углеводов (крупы, овощи), так и из «быстрых», то есть из сахара, — объясняет врач Виктория Яблокова.
Виктория Яблокова — врач, анестезиолог-реаниматолог, фитнес-тренер, нутрициолог.
Да и сахарозаменители бывают разные. В состав одних входят сахарин, ксилит, цикламат, которые могут вызвать расстройство желудка, если злоупотреблять сахарозаменителем, в других — фруктоза.
Какие сахарозаменители лучше — искусственные или натуральные?
Здесь мы опять сталкиваемся с тем, что у каждой группы есть свои сильные и слабые стороны.
Искусственные заменители делают из химических соединений. В большинстве своем они некалорийны и не перегружают организм, но у каждого есть свои особенности, и касается это не только сладости.
— Тот же цикламат изготавливается из натриевой и кальциевой соли и примерно в
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию. Направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.
Но разрушение при нагреве — не единственный (и не самый большой) недостаток аспартама. По словам врачей, он противопоказан беременным женщинам, детям, пациентам с сахарным диабетом и фенилкетонурией — наследственным заболеванием, в котором важно соблюдать низкобелковую диету, в противном случае накопление фенилаланина и его токсических продуктов приведет к тяжелому поражению ЦНС, проявляющемуся, в частности, нарушением умственного развития.
— Исследования показали, что аспартам опасен во время беременности, была выявлена связь между преждевременными родами и его присутствием в качестве пищевой добавки, — говорит кандидат медицинских наук Полина Жовтяк. — Аспартам является источником фенилаланина, который в организме человека приводит к нарушению гормонального баланса. Кроме того, аспартам нарушает метаболизм аминокислот, метаболизм и структуру белков, целостность нуклеиновых кислот и приводит к нарушению работы нервной системы.
Полина Жовтяк — врач — стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук. Узкопрофильные специализации: «диагностика и лечение кариеса, некариозных поражений зубов», «диагностика и лечение осложненных форм кариеса», «прямая и непрямая эстетическая реставрация всех групп зубов», «консервативное лечение заболеваний пародонта».
Натуральные добавки, конечно, считаются наиболее безопасными. Они в большинстве своем хорошо усваиваются организмом и не вызывают критического повышения сахара в крови. Но и здесь есть свои нюансы. У той же фруктозы, по словам специалистов, никакого преимущества перед сахаром нет.
— Фруктоза — один из самых распространенных моносахаридов наравне с глюкозой, которая служит источником энергии для организма, — говорит врач-диетолог Оксана Выдря. — Однако, в отличие от нее, фруктоза почти полностью поглощается клетками печени и превращается в свободные жирные кислоты, которые могут приводить к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.
— Известно, что избыток фруктозы, поступающей с пищей, метаболизируется в клетках печени и активирует биосинтез большого количества жирных кислот, — добавляет врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Это ускоряет накопление жира и приводит к быстрому развитию жировой болезни печени, нарушению обмена холестерина и липидов, особенно у групп риска — пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, при избыточном весе и ожирении.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
В то же время ксилит, по сладости превышающий сахарозу в 1,2 раза, усваивается организмом без инсулина и не приводит к гипогликемии, поэтому идеально подходит для диабетиков. Сорбит, исходным сырьем для которого служат фрукты, кукурузный крахмал и некоторые виды водорослей, по сладости примерно аналогичен сахару, но калорийность у него выше.
Если отказаться от сахара, сахарного диабета не будет?
Здесь всё не так просто. Да, если вы будете налегать на сладкое, у вас наверняка появится сахарный диабет. Поэтому никогда не лишним будет отказаться от сладких газировок с большим содержанием сахара — они не дают чувства насыщения, зато увеличивают риски развития диабета независимо от веса. Сюда же добавьте продукты глубокой переработки: полуфабрикаты, наггетсы, сухие готовые завтраки, шоколад, колбасу, пиццу и мороженое. Кроме сахара, они содержат добавленные жиры, которые также увеличивают риск диабета
— Со временем из-за бесконтрольного употребления большого количества сахара у человека формируется инсулинорезистентность. Снижается чувствительность рецепторов к инсулину. То есть глюкозы в крови много, но она не усваивается, не попадает в клетку, клетка испытывает голод и не получает глюкозу для выполнения энергетических функций. В ответ на это человек еще больше потребляет сладкого и только усугубляет ситуацию, — говорит Ирина Торопыгина. — Чрезмерное потребление сахара неизбежно приводит к развитию углеводной зависимости и со временем — к формированию сахарного диабета, ожирения, инсулинорезистентности.
Но даже если вы максимально исключите сахара из рациона, это не гарантирует вам того, что диабета вы избежите. Американская диабетическая ассоциация подготовила тест, который позволяет оценить риски развития сахарного диабета. И, судя по вопросам, на это влияют возраст, патологии родственников, давление, физическая активность и другие факторы.
СЮЖЕТ
Сахарный диабет I типа связывают с аутоиммунным поражением клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин (он помогает молекулам глюкозы попасть в клетку, где она используется как основной источник энергии). Однако катализатор, запускающий гибель клеток, пока достоверно неизвестен, поэтому нет и действенной профилактики.
При сахарном диабете II типа инсулин производится, но клетки менее чувствительны к его сигналам. Висцеральная жировая ткань в брюшной полости окружает внутренние органы, производит вещества, которые мешают инсулину связываться с рецепторами клеток. Определить, что у вас есть риск развития сахарного диабета, достаточно просто. Если ваша фигура напоминает яблоко, а обхват талии — больше