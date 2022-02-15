Модный новосибирский бар открыл филиал в бывшем доме губернатора в Томске

Филиал популярного новосибирского бара «Коробок» открылся в Томске. Он расположился в историческом здании, построенном еще в середине XIX века купчихой Пастуховой. В 1863 году здесь была открыта женская гимназия, а в
Сейчас здание используется для сдачи в аренду, в последние годы оно превращено в своего рода ресторанный комплекс. Кроме «Коробка» здесь работают томское заведение столичной сети ресторанов «Сыроварня» Аркадия Новикова и бар «Бамбук». Это центр города, на другой стороне улицы расположена областная филармония, чуть дальше — областная администрация и здание местного драматического театра.
В Новосибирске «Коробок» был открыт в начале 2020 года также в историческом здании (и тоже бывшей женской гимназии) на улице Чаплыгина. Совладельцем ресторана стал известный новосибирский шеф-повар Руслан Коробов.
Как пояснил ресторатор, партнерами в томском проекте выступили местные рестораторы. Им, в частности, принадлежит здешний ресторан «Сыроварня».
Томская «Сыроварня» открыта известным местным предпринимателем Сергеем Закурским, имеющим интересы в разных сферах бизнеса. Кроме общественного питания это торговля топливом, управление недвижимостью, финансовые услуги
Это далеко не первый пример экспансии новосибирского ресторанного бизнеса на рынок Томска. Сейчас здесь работает кондитерская сети Kuzina, три бара сети «Шашлыкоff», TomYum Bar
В самом Новосибирске рестораторы начали активно открывать новые заведения уже в январе. Пять наиболее заметных проектов первого месяца 2022 года собрал обозреватель НГС.