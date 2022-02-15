Модный новосибирский бар открыл филиал в бывшем доме губернатора в Томске

Филиал популярного новосибирского бара «Коробок» открылся в Томске. Он расположился в историческом здании, построенном еще в середине XIX века купчихой Пастуховой. В 1863 году здесь была открыта женская гимназия, а в 1880-х годах в этом доме жил томский губернатор Алексей Анисьин. В советские времена в здании располагался институт.



Сейчас здание используется для сдачи в аренду, в последние годы оно превращено в своего рода ресторанный комплекс. Кроме «Коробка» здесь работают томское заведение столичной сети ресторанов «Сыроварня» Аркадия Новикова и бар «Бамбук». Это центр города, на другой стороне улицы расположена областная филармония, чуть дальше — областная администрация и здание местного драматического театра.