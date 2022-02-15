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Модный новосибирский бар открыл филиал в бывшем доме губернатора в Томске

Второй «Коробок» открыт в партнерстве с томским топливным магнатом

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Как и в Новосибирске, томский «Коробок» открылся в старом доме с более чем столетней историей

Как и в Новосибирске, томский «Коробок» открылся в старом доме с более чем столетней историей

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Филиал популярного новосибирского бара «Коробок» открылся в Томске. Он расположился в историческом здании, построенном еще в середине XIX века купчихой Пастуховой. В 1863 году здесь была открыта женская гимназия, а в 1880-х годах в этом доме жил томский губернатор Алексей Анисьин. В советские времена в здании располагался институт.

Сейчас здание используется для сдачи в аренду, в последние годы оно превращено в своего рода ресторанный комплекс. Кроме «Коробка» здесь работают томское заведение столичной сети ресторанов «Сыроварня» Аркадия Новикова и бар «Бамбук». Это центр города, на другой стороне улицы расположена областная филармония, чуть дальше — областная администрация и здание местного драматического театра.

В Новосибирске «Коробок» был открыт в начале 2020 года также в историческом здании (и тоже бывшей женской гимназии) на улице Чаплыгина. Совладельцем ресторана стал известный новосибирский шеф-повар Руслан Коробов.

Как пояснил ресторатор, партнерами в томском проекте выступили местные рестораторы. Им, в частности, принадлежит здешний ресторан «Сыроварня».

Томская «Сыроварня» открыта известным местным предпринимателем Сергеем Закурским, имеющим интересы в разных сферах бизнеса. Кроме общественного питания это торговля топливом, управление недвижимостью, финансовые услуги и т. д.

Это далеко не первый пример экспансии новосибирского ресторанного бизнеса на рынок Томска. Сейчас здесь работает кондитерская сети Kuzina, три бара сети «Шашлыкоff», TomYum Bar и т. д.

В самом Новосибирске рестораторы начали активно открывать новые заведения уже в январе. Пять наиболее заметных проектов первого месяца 2022 года собрал обозреватель НГС.

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