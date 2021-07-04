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Гамбургеры-долгожители и другие продукты, которые могут храниться годами

Разбираем, какая еда «вечна» сама по себе и как надолго ее спасает заморозка

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Поговаривают, самому «возрастному» гамбургеру больше 20 лет и он выглядит как новенький

Поговаривают, самому «возрастному» гамбургеру больше 20 лет и он выглядит как новенький

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Большинство продуктов портится по одной и той же причине — из-за роста микробов. Ограничить его можно, если сушить, солить и замораживать еду. При этом сушка, как отмечают ученые, будет эффективней, потому что в средах с низким содержанием воды элементарно подавляется рост микробов. Хотя и соление также удаляет влагу и создает среду, в которой микробам не выжить. Также еду можно хранить в герметичных контейнерах. Здесь схема простая: нет воздуха — негде размножаться бактериям.

Но есть и такие продукты, которым не нужны никакие специальные вариации «продления жизни». Они сами по себе «проживут» долгие годы — достаточно правильно их хранить.

Мы взяли на вооружение несколько научных исследований, заручились поддержкой врачей и производителей и узнали, какие продукты хранятся дольше остальных и сохраняют свои свойства, как еду спасает заморозка и сколько лет самому пожилому гамбургеру.

Популярные «вечные» продукты

Десять самых популярных «вечных» продуктов

Десять самых популярных «вечных» продуктов

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Принято считать, что эти продукты вообще «бессмертны». Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что только некоторые из них могут похвастаться бесконечным сроком годности. А полностью справедливо такое мнение разве что для меда. Со временем он теряет некоторые органолептические свойства (например, усыхает), но в остальном — сохраняет все свои полезные свойства и остается съедобным. А «возраст» меда можно определить по цвету: чем старше, тем темнее.

— С течением времени там пропадают определенные показатели, но хуже он от этого не становится. Старый мед обладает отличными вкусовыми и лечебными свойствами, — говорит глава крестьянского фермерского хозяйства «Мед Урала» Дмитрий Пасечник. — Если это правильный мед, который стоял где-то в подвале в стекле или в бидоне, его можно есть спустя десятилетия. У моего учителя пчеловодства был мед, которому по 7–9 лет. Он стоял в таре, мы его оттуда достать не могли — ложки гнулись. Он был как цемент. Но притом, когда мы его оттуда, грубо говоря, вырубили, на вкус он был изумительный. Там была очень низкая влажность, процентов 15–16. То есть он стоял как кубик. И даже существует такое понятие — каменный мед. Когда я углубился в это, выяснил, что некоторые пчеловоды в свое время остатки прошлогоднего меда скармливали пчелам. Те его съедали и производили осушенный мед, закристализованный. Он как камень, поэтому каменный мед.

Соль тоже можно в целом назвать «вечным» продуктом. Технически это вообще минерал. Стандартный срок хранения соли — до 10 лет. Но возможно и дольше, если соблюдать элементарные правила хранения: невысокая температура и низкая влажность. Также упаковка для хранения соли должна быть герметичной. Исключение составляет йодированная соль, которая хранится каких-то пять лет. Те же правила касаются и сахара. Надпись «годен до» на его упаковке — чистая формальность. Сахар спокойно себе «проживет» до восьми лет.

— Рафинированный сахар вообще не поддерживает рост микробов, — говорит диетолог Светлана Соломеина. — Ирис, сладости, которые на 80% состоят из сахара, леденцы также демонстрируют незначительный рост микробов и, как правило, хранятся годами.

— Например, карамель и шоколад склонны к образованию дрожжей и плесени, а бактерии, занесенные во время производства, также могут медленно размножаться в этих продуктах, — говорит эксперт.

Светлана Соломеина — диетолог, гастроэнтеролог, врач 1-й категории.

Что касается риса, то дикий рис хранится всего полгода из-за содержащихся в нем натуральных масел, а вот белый сохраняет съедобные и питательные свойства до 30 лет. Но для этого его еще нужно научиться правильно хранить: в контейнерах без кислорода и при температуре минус 40 градусов. Подходящие условия найдутся не всегда.

— Если говорить о топленом масле, то его производят, растапливая сливочное масло и выцеживая из смеси молочный белок и молочный сахар, — говорит Светлана Соломеина. — Потом оставшийся сливочный жир разогревают в вакуумных котлах, чтобы выпарить воду. Обезвоженный таким образом жир не нуждается в холодильнике и может храниться вечно при условии, что вы держите его в герметичной упаковке. Топленое масло служит отличной заменой маслу обычному, так как содержит большое количество жирорастворимых витаминов.

В общем, если вы хотите сохранить продукты максимально долго, первым делом надо разобраться, как их правильно хранить. Раньше мы, например, узнали, что есть 7 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике.

Гамбургер-долгожитель

Самый известный пример обработанного продукта-долгожителя — гамбургеры. В 2020 году в «Бургер Кинге», например, сняли рекламу, где показали, что происходит с одним из их бургеров через 34 дня, доказывая его натуральность.

Но есть и любительские видео, на которых видно, что за месяц с бургером и картошкой фри ничего не происходит (справедливости ради отметим, что это гамбургер другой известной сети).

Но самому долговечному бургеру в этом году исполнилось 22 года. Житель штата Юта Дэвид Уиппл купил его в июле 1999 года, положил в карман пальто и забыл. Нашли зомби-бургер только через пару лет, когда жена Дэвида решила отдать пальто в химчистку. Тогда мужчина решил провести эксперимент: закрыл бургер в жестяной банке и убрал до лучших времен. Лучшие времена наступили в 2020 году. По просьбе журналистов Дэвид открыл банку, и оказалось, что внешне гамбургер почти не изменился. Только пах как картон.

Замороженные продукты

Может показаться, что самый верный способ продлить «жизнь» продуктов — это заморозить их. Но это ошибочное мнение. По словам специалистов, даже у замороженных продуктов есть срок годности. В зависимости от категории они могут храниться в морозилке от трех месяцев до года и более.

— Если брать мясо кур, то срок годности тушек в индивидуальной упаковке при температуре в морозилке не выше -12 градусов — не более 8 месяцев, -18 градусов — 12 месяцев, -25 градусов — 14 месяцев, — говорит врач-диетолог Тамара Прунцева. — Если тушка разделана на части, то срок хранения уменьшается соответственно: при температуре -12 градусов — 1 месяц, -18 градусов — 3 месяца, -25 градусов — не более 11 месяцев.

Тамара Прунцева — врач-диетолог, терапевт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

Как долго можно хранить разные продукты в морозилке

Как долго можно хранить разные продукты в морозилке

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При этом важно, чтобы продукты как можно меньше «путешествовали» при комнатной и уличной температуре от магазина до домашней морозилки. Ведь по пути вода в них оттаивает, и при попадании в морозилку происходит, по сути, повторное замораживание.

СЮЖЕТ

Интересно про еду

— Вы же домой приносите эту «охлажденную» рыбу и кидаете в морозилку — вы же ее уже не шоково заморозили, — говорит директор компании по заморозке продукции Сергей Севрюков. — Поэтому к поврежденным при шоковой заморозке клеткам прибавились новые. В результате у вас в местах, где наиболее долго происходило промораживание (как правило, вокруг хребта), этот кисель и появляется. Это, конечно, можно есть, но пользы вам от этого не будет. В лучшем случае. В худшем вы хватанете патогены. Точнее, даже не после обработки самого патогена, а от результатов его жизнедеятельности.

Самая рискованная категория в этом случае — замороженные овощи. Они быстрее остальных приобретают температуру окружающей среды. У овощей вообще разные сроки годности в зависимости от процесса заморозки. При температуре -18 градусов они хранятся от 6 до 12 месяцев. Разрешается кратковременное (30 суток) хранение при температуре -12 градусов. Зелень при шоковой заморозке хранится в морозилке 3 месяца, при температуре -18 градусов — от 6 до 12 месяцев. Срок годности грибов — не более года со дня выработки. Хранить их следует при температуре -18 градусов и относительной влажности воздуха не выше 95%.

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