Гамбургеры-долгожители и другие продукты, которые могут храниться годами

Принято считать, что эти продукты вообще «бессмертны». Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что только некоторые из них могут похвастаться бесконечным сроком годности. А полностью справедливо такое мнение разве что для меда. Со временем он теряет некоторые органолептические свойства (например, усыхает), но в остальном — сохраняет все свои полезные свойства и остается съедобным. А «возраст» меда можно определить по цвету: чем старше, тем темнее.



— С течением времени там пропадают определенные показатели, но хуже он от этого не становится. Старый мед обладает отличными вкусовыми и лечебными свойствами, — говорит глава крестьянского фермерского хозяйства «Мед Урала» Дмитрий Пасечник. — Если это правильный мед, который стоял где-то в подвале в стекле или в бидоне, его можно есть спустя десятилетия. У моего учителя пчеловодства был мед, которому по 7–9 лет. Он стоял в таре, мы его оттуда достать не могли — ложки гнулись. Он был как цемент. Но притом, когда мы его оттуда, грубо говоря, вырубили, на вкус он был изумительный. Там была очень низкая влажность, процентов 15–16 . То есть он стоял как кубик. И даже существует такое понятие — каменный мед. Когда я углубился в это, выяснил, что некоторые пчеловоды в свое время остатки прошлогоднего меда скармливали пчелам. Те его съедали и производили осушенный мед, закристализованный. Он как камень, поэтому каменный мед.