В деревянной избе на Максима Горького готовят покешную и школу танцев для девушек

В историческом деревянном здании на Максима Горького, 81 появятся сразу два необычных заведения. Создатели траттории «Тесту место» и кулинарной школы «За кулисами» Яна Фомина и Анастасия Спирина до конца года откроют здесь школу латиноамериканских танцев и кафе, главным блюдом которого будет гавайское поке.
Как рассказала Яна Фомина, выбор такого сочетания (кафе и школа танцев) вызван именно особенностями помещения и личным увлечением — девушка недавно начала заниматься танцами для себя.
— Мы давно искали место под небольшую покешную. И когда нам предложили это здание, то у нас были сомнения, оно слишком большое, кроме того, это памятник архитектуры. Но как только мы зашли внутрь, то решили сделать там танцевальную школу. Потому что сама атмосфера такова, что хочется прямо сразу начать танцевать
Особенностью школы танцев станет то, что в ней будут заниматься только девушки.
— Там вокруг много крупных бизнес-центров, и девушка может выбрать любое время — хоть утром перед работой, хоть в обед, хоть вечером — чтобы прийти и просто танцевать в полумраке, — говорит Яна.
Что касается кафе, то выбор кулинарной концепции Фомина объясняет тем, что поке не только модное, понятное, но и допускающее бесконечное количество вариаций блюдо. Изначально поке — блюдо гавайского происхождения, которое возникло как упрощённая форма суши. Оно представляет собой просто горстку риса, поверх которого выложены сырая рыба, овощи и соус.
Но сейчас фактически поке превратилось просто в форму подачи, где любая крупа (или даже просто салаты) выкладываются в глубокую миску вместе с рыбой, птицей или мясом.
Оформлением покешной занимается известный новосибирский дизайнер Федор Бухтояров. Яна Фомина обещает, что заведение будет «очень необычным и даже вызывающим».
Открыть оба заведения создатели намерены до конца этого года.
Одноэтажный дом на Максима Горького был построен в 1910 году и имеет статус архитектурного памятника местного значения. Это один из сравнительно редких для Новосибирска сохранившихся примеров дореволюционного деревянного зодчества (львиная доля зданий той эпохи в Новосибирске — кирпичные). Историческая ценность здания объясняется не столько уровнем внешнего декора, сколько тем фактом, что данное здание относится к традиционному типу жилого городского дома, характерному для раннего периода строительства Новониколаевска.
Несмотря на специфику строения, его уже давно облюбовали рестораторы. Несколько лет здесь работал ресторан и ночной клуб «Горько!», караоке-бар «Пряник» и молодежный бар Kendrick. Так что и танцы, и модная кухня здесь появятся не в первый раз.