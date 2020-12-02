В деревянной избе на Максима Горького готовят покешную и школу танцев для девушек

В историческом деревянном здании на Максима Горького, 81 появятся сразу два необычных заведения. Создатели траттории «Тесту место» и кулинарной школы «За кулисами» Яна Фомина и Анастасия Спирина до конца года откроют здесь школу латиноамериканских танцев и кафе, главным блюдом которого будет гавайское поке.



Как рассказала Яна Фомина, выбор такого сочетания (кафе и школа танцев) вызван именно особенностями помещения и личным увлечением — девушка недавно начала заниматься танцами для себя.



— Мы давно искали место под небольшую покешную. И когда нам предложили это здание, то у нас были сомнения, оно слишком большое, кроме того, это памятник архитектуры. Но как только мы зашли внутрь, то решили сделать там танцевальную школу. Потому что сама атмосфера такова, что хочется прямо сразу начать танцевать