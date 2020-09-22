В центре Новосибирска открылась точка с берлинским донером и греческим гиросом

В новосибирской кофейне начали готовить греческую и турецкую шаурму
В центре Новосибирска в кофейне Coffeecell начал работать отдел с блюдами ближневосточного фастфуда. Это не первая попытка расширить спектр позиций в заведении города за счёт блюда, больше известного как шаурма. Прежние провалились.
Кофейня расположена на Серебренниковской, 23 и работает здесь уже около года. Однако для владельцев, по их словам, заведение служило как база их бизнеса, связанного с многоуровневым маркетингом. В остальном Coffeecell мало отличалась от любой другой кофейни.
В конце прошлой недели здесь заработал отдел, не имеющий собственного названия, где готовят блюда из мяса на вертикальном вертеле. Пока в меню четыре вида донер-кебабов (турецкий, берлинский, овощной и марокканский), а также греческая версия этого блюда под названием «гирос». Цены колеблются от 185 до 285 рублей за порцию. Все блюда, кроме гироса, в заведении можно заказать как в лаваше, так и в пите (пустотелая круглая лепешка).
Этот новый вид кухни в заведении ставил привлечённый специалист, новосибирский шеф-повар и ресторатор Даниэль Шарипов, у которого в Новосибирске было уже несколько «турецких» проектов.
Самым необычным для Новосибирска видом донеров, которые делают в Coffeecell, можно считать Gemüse-kebab (овощной) — именно таким типом кебаба прославилась самая известная точка в Берлине под названием Mustafa's Gemuese Kebab. Блюдо не является вегетарианским, но, помимо мяса (которого в начинке не больше 25%), в нем присутствуют как свежие овощи, так и уже пожаренные — баклажаны, перец, морковь, красная капуста, салат и т. д.
Мясо с овощами в лаваше — наиболее часто встречающееся блюдо уличной еды в Новосибирске. Самая крупная сеть, для которой оно является основным, — «Дядя Дёнер» с более чем 80 точками. На шаурме специализируются и два сетевых проекта, пришедших в Новосибирск в прошлом году из Барнаула.
Попытки раздвинуть рамки жанра, впрочем, до сих пор не приводили к успеху. Не смог удержаться на рынке и проект Giros Master. По разным причинам закрылись и точки с турецкой версией этого блюда — кафе Sofra и закусочная Chef's Doner Kebab.