В центре Новосибирска открылась точка с берлинским донером и греческим гиросом

Самым необычным для Новосибирска видом донеров, которые делают в Coffeecell, можно считать Gemüse-kebab (овощной) — именно таким типом кебаба прославилась самая известная точка в Берлине под названием Mustafa's Gemuese Kebab. Блюдо не является вегетарианским, но, помимо мяса (которого в начинке не больше 25%), в нем присутствуют как свежие овощи, так и уже пожаренные — баклажаны, перец, морковь, красная капуста, салат и т. д.



Мясо с овощами в лаваше — наиболее часто встречающееся блюдо уличной еды в Новосибирске. Самая крупная сеть, для которой оно является основным, — «Дядя Дёнер» с более чем 80 точками. На шаурме специализируются и два сетевых проекта, пришедших в Новосибирск в прошлом году из Барнаула.

Попытки раздвинуть рамки жанра, впрочем, до сих пор не приводили к успеху. Не смог удержаться на рынке и проект Giros Master. По разным причинам закрылись и точки с турецкой версией этого блюда — кафе Sofra и закусочная Chef's Doner Kebab.