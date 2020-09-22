22 сентября вторник
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 76.04
eur 90.01

Все новости

Все новости

В центре Новосибирска открылась точка с берлинским донером и греческим гиросом

Блюда с мясом на вертеле стали готовить в необычной кофейне

4 326
22Обсудить

Поделиться

Новый вид кухни в заведении поставил&nbsp;шеф-повар и ресторатор Даниэль Шарипов

Новый вид кухни в заведении поставил шеф-повар и ресторатор Даниэль Шарипов

В новосибирской кофейне начали готовить греческую и турецкую шаурму

В центре Новосибирска в кофейне Coffeecell начал работать отдел с блюдами ближневосточного фастфуда. Это не первая попытка расширить спектр позиций в заведении города за счёт блюда, больше известного как шаурма. Прежние провалились.

Кофейня расположена на Серебренниковской, 23 и работает здесь уже около года. Однако для владельцев, по их словам, заведение служило как база их бизнеса, связанного с многоуровневым маркетингом. В остальном Coffeecell мало отличалась от любой другой кофейни.

Пока в качестве основы в заведении используют только курицу, но обещают со временем делать кебабы и из баранины

Пока в качестве основы в заведении используют только курицу, но обещают со временем делать кебабы и из баранины

В конце прошлой недели здесь заработал отдел, не имеющий собственного названия, где готовят блюда из мяса на вертикальном вертеле. Пока в меню четыре вида донер-кебабов (турецкий, берлинский, овощной и марокканский), а также греческая версия этого блюда под названием «гирос». Цены колеблются от 185 до 285 рублей за порцию. Все блюда, кроме гироса, в заведении можно заказать как в лаваше, так и в пите (пустотелая круглая лепешка).

Этот новый вид кухни в заведении ставил привлечённый специалист, новосибирский шеф-повар и ресторатор Даниэль Шарипов, у которого в Новосибирске было уже несколько «турецких» проектов.

Кофейня заняла помещение, где уже успели поработать несколько заведений разных форматов

Кофейня заняла помещение, где уже успели поработать несколько заведений разных форматов

Самым необычным для Новосибирска видом донеров, которые делают в Coffeecell, можно считать Gemüse-kebab (овощной) — именно таким типом кебаба прославилась самая известная точка в Берлине под названием Mustafa's Gemuese Kebab. Блюдо не является вегетарианским, но, помимо мяса (которого в начинке не больше 25%), в нем присутствуют как свежие овощи, так и уже пожаренные — баклажаны, перец, морковь, красная капуста, салат и т. д.

Мясо с овощами в лаваше — наиболее часто встречающееся блюдо уличной еды в Новосибирске. Самая крупная сеть, для которой оно является основным, — «Дядя Дёнер» с более чем 80 точками. На шаурме специализируются и два сетевых проекта, пришедших в Новосибирск в прошлом году из Барнаула.

Попытки раздвинуть рамки жанра, впрочем, до сих пор не приводили к успеху. Не смог удержаться на рынке и проект Giros Master. По разным причинам закрылись и точки с турецкой версией этого блюда — кафе Sofra и закусочная Chef's Doner Kebab.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

уличная едашаурма
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!