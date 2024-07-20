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Семья Доказали свою любовь и верность: зачем новосибирская мэрия платит 50 тысяч супругам-юбилярам

Доказали свою любовь и верность: зачем новосибирская мэрия платит 50 тысяч супругам-юбилярам

Власти сами определили за сколько лет совместной жизни выдавать деньги

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18 комментариев
Выплату ввели в честь Года семьи

Мэрия Новосибирска ответила, зачем платят по 50 тысяч супругам, которые прожили вместе 50 лет. В администрации уверены, что так сохраняются традиционные семейные ценности.

Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, выплату ввели для популяризации политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных ценностей и укрепления института семьи. Деньги решили платить только тем, кто отмечает «золотую свадьбу» в этом году.

Постановление о выплате приняли 4 июля, но в него еще могут внести изменения. Согласно документу, получить 50 тысяч рублей могут только те супруги, которые празднуют 50-летие в этом году. Муж и жена должны проживать в Новосибирске не менее 10 лет, состоять в непрерывном зарегистрированном браке, не привлекаться к уголовной ответственности и не быть иноагентами. Порядок обращения за выплатой вы можете прочитать по ссылке, все пункты расписаны в официальном документе.

— При чествовании супругам будет вручаться благодарственное письмо мэра Новосибирска и производиться денежная выплата. Основной целью данной меры является выражение благодарности и признательности супружеским парам, доказавшим свою любовь и верность, выплата денежного вознаграждения является лишь одним из элементов чествования таких пар, — сообщили НГС в мэрии.

Местные власти сами решили каким именно юбилярам выплачивать средства. Например, в проекте постановления деньги получали все, кто прожил вместе 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет, но в документ внесли изменения, теперь деньги получат только те, кто отмечают 50 лет совместного брака. Недавно НГС писал, что супруги, которые отметили «золотую свадьбу» в прошлом году средства также получить не смогли, потому что одно из условий отметить юбилей в 2024 году.

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Брак Супруги Муж Жена Деньги Средства Мэрия Новосибирска
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Комментарии
18
За державу обидно!
20 июля 2024, 11:04
Дешёвый ход, горожане лучше бы оценили ремонты мостов через Обь или прекращение всяких строек в центральной части города или наведение элементарного порядка на дорогах или ......но новому мэру похоже это на под силу или вообще по барабану,тот же Первомайский сквер так и не сделали и главное никого за всё вышеперечисленное не наказали, само рассосётся. Тьфу!
273810
20 июля 2024, 09:47
Надо было мне на 5 лет позже жениться, а не 1969 году... Сейчас бы купался в роскоши благодаря мэрии Новосибирска :)))
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