Доказали свою любовь и верность: зачем новосибирская мэрия платит 50 тысяч супругам-юбилярам

Выплату ввели в честь Года семьи Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Мэрия Новосибирска ответила, зачем платят по 50 тысяч супругам, которые прожили вместе 50 лет. В администрации уверены, что так сохраняются традиционные семейные ценности.



Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, выплату ввели для популяризации политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных ценностей и укрепления института семьи. Деньги решили платить только тем, кто отмечает «золотую свадьбу» в этом году.

Постановление о выплате приняли 4 июля, но в него еще могут внести изменения. Согласно документу, получить 50 тысяч рублей могут только те супруги, которые празднуют 50-летие в этом году. Муж и жена должны проживать в Новосибирске не менее 10 лет, состоять в непрерывном зарегистрированном браке, не привлекаться к уголовной ответственности и не быть иноагентами. Порядок обращения за выплатой вы можете прочитать по ссылке, все пункты расписаны в официальном документе.

— При чествовании супругам будет вручаться благодарственное письмо мэра Новосибирска и производиться денежная выплата. Основной целью данной меры является выражение благодарности и признательности супружеским парам, доказавшим свою любовь и верность, выплата денежного вознаграждения является лишь одним из элементов чествования таких пар, — сообщили НГС в мэрии.

Местные власти сами решили каким именно юбилярам выплачивать средства. Например, в проекте постановления деньги получали все, кто прожил вместе 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет, но в документ внесли изменения, теперь деньги получат только те, кто отмечают 50 лет совместного брака. Недавно НГС писал, что супруги, которые отметили «золотую свадьбу» в прошлом году средства также получить не смогли, потому что одно из условий отметить юбилей в 2024 году.