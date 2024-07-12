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Семья «Продолжают наш путь»: Анна Терешкова поздравила дочерей-двойняшек с днем рождения — шикарное фото

«Продолжают наш путь»: Анна Терешкова поздравила дочерей-двойняшек с днем рождения — шикарное фото

Девушки недавно выпустились из школы

4 182
64 комментария
Двойняшки — младшие из семьи Терешковых

Анна Терешкова поздравила в своем телеграм-канале дочерей с днем рождения и выложила фотографию, которая была сделана на фоне Краеведческого музея.

— Сегодня у моих прекрасных двойняшек день рождения! Как здорово, что Екатерина и Елизавета продолжают наш путь! Дети — это счастье! — написала бывший вице-мэр Новосибирска.

Анна Терешкова выложила фото с дочерьми

Для фото Екатерина выбрала полностью белый образ с пиджаком, а Елизавета надела серые брюки.

В прошлом году двойняшки окончили школу. Девушки учились в гимназии № 1. Всего у Анны Терешковой 5 детей, Екатерина и Елизавета — младшие.

В июне Анна Терешкова официально ушла из новосибирской мэрии. После этого она уехала отдыхать в Узбекистан, откуда поделилась яркими фотографиями.

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Двойняшки Терешкова Новосибирск День рождения
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Комментарии
65
Звезда2023
12 июля 2024, 08:23
А что с лицами? Наверное не нравится благоустройство города !
134404228
12 июля 2024, 08:10
мать общается с детьми через социальные сети? а просто поздравить без привлечения чужих людей, так сказать по домашнему? вся жизнь на показ. это называется нарциссизм. советую обратиться к психологу.
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