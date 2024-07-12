«Продолжают наш путь»: Анна Терешкова поздравила дочерей-двойняшек с днем рождения — шикарное фото

Двойняшки — младшие из семьи Терешковых Источник: Александр Ощепков / NGS.RU / Анна Терешкова / телеграм-канал











Анна Терешкова поздравила в своем телеграм-канале дочерей с днем рождения и выложила фотографию, которая была сделана на фоне Краеведческого музея.

— Сегодня у моих прекрасных двойняшек день рождения! Как здорово, что Екатерина и Елизавета продолжают наш путь! Дети — это счастье! — написала бывший вице-мэр Новосибирска.

Анна Терешкова выложила фото с дочерьми Источник: Анна Терешкова / телеграм-канал











Для фото Екатерина выбрала полностью белый образ с пиджаком, а Елизавета надела серые брюки.

В прошлом году двойняшки окончили школу. Девушки учились в гимназии № 1. Всего у Анны Терешковой 5 детей, Екатерина и Елизавета — младшие.