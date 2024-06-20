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Развлечения «Выразила протест против порабощения женщин»: Анна Терешкова выложила фото из гарема в Хиве

«Выразила протест против порабощения женщин»: Анна Терешкова выложила фото из гарема в Хиве

Сейчас бывший вице-мэр отдыхает в Узбекистане

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Снимок сделан в гареме в Хиве

Анна Терешкова поделилась снимками из исторического комплекса в Узбекистане - гареме в Хиве. Сейчас экс-чиновница находится там на отдыхе в этой стране.

— В гареме в Хиве выразила протест против порабощения женщин!? Как хорошо все-таки жить в Сибири, где никогда не было крепостного права, где женщины имеют равные права с мужчинами, но в то же время могут быть просто женщинами, когда захотят! И спасибо нашим мужчинам, которые нас в этом поддерживают! — написала пост Анна Терешкова в своем Телеграм-аккаунте.

Предметы интерьера гарема
Сибирячка делится снимками в своем Телеграм-аккаунте

14 июня Анна Терешкова официально ушла из новосибирской мэрии. Сейчас она отдыхает в Узбекистане.

Недавно НГС вспомнил шикарные яркие наряды экс-чиновницы. На публике она часто появляется в ярких костюмах, а темные наряды обычно отличаются нестандартными фасонами.

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