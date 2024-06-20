«Выразила протест против порабощения женщин»: Анна Терешкова выложила фото из гарема в Хиве

— В гареме в Хиве выразила протест против порабощения женщин!? Как хорошо все-таки жить в Сибири, где никогда не было крепостного права, где женщины имеют равные права с мужчинами, но в то же время могут быть просто женщинами, когда захотят! И спасибо нашим мужчинам, которые нас в этом поддерживают! — написала пост Анна Терешкова в своем Телеграм-аккаунте.