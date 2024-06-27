Двойня в 15 лет и муж-тиран: история многодетной мамы, которую не сломили сложности

36-летняя мама Катя воспитывает четырех сыновей. Самым старшим сейчас 20 лет Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Екатерина Втюрина, она же Kate и мама Катя, — многодетная мама из Омска и блогер с многомиллионной аудиторией. Екатерине 36 лет, и она одна воспитывает четырех сыновей. Публикации омской мамы не про показное «счастье здесь и сейчас», а про свою непростую жизнь и бытовые нужды. Ее историю рассказывают наши коллеги из NGS55.RU.

Беременна в 15, муж-тиран и мечта о дочке

Со своим первым мужем Екатерина познакомилась на дискотеке в школе в 2002 году. На тот момент им было всего по 14 лет. Спустя год она узнала, что скоро станет матерью. Екатерина как можно больше времени старалась скрывать свое положение. Раскрыть тайну пришлось на третьем месяце, когда неожиданно открылось кровотечение:



— В то время не было ни интернета, ничего. Поэтому я не знала, что нужно предохраняться. Мама со мной не разговаривала на такие темы. Забеременела я с первого раза. Были нереальные эмоции. Как будто всю жизнь была готова быть мамой. Я 3 месяца не говорила родителям. Муж учился в училище, приносил мне стипендию, ползунки, пинетки. Я всё прятала. Но когда у меня открылось кровотечение, мне пришлось сказать об этом. Мама у меня верующий человек, она нормально отреагировала. Говорила, что женщина создана рожать и сидеть дома. Папа у меня серьезный человек. Он тогда ехал домой, когда узнал новость, чуть не разбился. Конечно, ему было стыдно. Виноваты стали все.

По ее словам, самой неожиданной новостью стала беременность двойней:



— Когда у меня открылось кровотечение, врачи приехали и сказали: «Аборт». То есть ни анализов, ничего, а сразу аборт. Я еду, ничего не понимаю, муж поехал со мной. Потом меня отправили на УЗИ, и там мне сказали, что у меня двойня. Я вышла из кабинета, одна стояла и хлопала в ладоши. Была счастлива. Это же подарок судьбы какой-то. Никогда не думала, что у меня в семье может быть двойня.



В браке Екатерина прожила 11 лет и родила третьего — Владлена. По словам Екатерины, это были эмоциональные отношения. Конфликты доходили до драк. Вскоре супружеская жизнь разрушилась из-за измены.



— Он меня и бил, и до суда у нас доходили дела. Терпела. Держалась за него, как будто он был последним листиком в моей жизни. Я думала, что он мне не изменяет, потому что всё проверяла. Потом мне сказали, что, когда я рожала Владлена, он мне изменил. Я через полчаса его встречаю и начинаю расспрашивать. Он удивился. Тогда я поняла, что измена всё-таки была. Квартира моя, поэтому мне особо терять было нечего. Я сказала, чтобы он собирал свои вещи. Тогда он разбил мне все окна, вырвал счетчик. Начал следить за мной. Вскоре он уехал в Москву и всё успокоилось. Дети были не слишком большие, но уже травмированы. Сидели под свечами уроки учили, потому что их папа вырвал всё.



3 сына мамы Кати от первого брака — Егор, Владлен и Саша Источник: предоставлено героиней материала











В 2020 году Екатерина стала мамой в четвертый раз. Снова у нее родился сын. После первого неудачного брака блогер вышла замуж во второй раз. Своего мужа она была старше на 9 лет. 3 года по инициативе супруга семья жила в Москве. Однако вскоре из-за нехватки денег мама Катя уже с четырьмя сыновьями вернулась в Омск. Муж остался в столице. Несколько лет они строили отношения на расстоянии. Но сохранить брак не удалось:



— Мы жили 2 года на расстоянии. Сказала: «Всё бросай и приезжай домой, всё равно ни денег, ни помощи». За неделю до приезда он заявил, что познакомился с девушкой. Приехал, хотел помириться, сказал, что это шутка такая, но я его не пустила.



Сейчас ни один отец со своими сыновьями не общается. Несмотря на два неудачных брака, мама Катя не отчаивается найти своего настоящего мужчину и даже родить ему ребенка:



— Хочу еще дочку. Никогда не думала о дочке, а сейчас пришла к тому, что хочется.



Многодетная блогерша хочет еще родить дочь Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Дети-друзья и воспитание

Старшим сыновьям Екатерины, Саше и Егору, уже 20 лет, среднему, Владлену, 16, а самому маленькому, Костику, недавно исполнилось 4 года. Все они характерные, беспокойные и требующие внимания:



— У меня нет ни одного спокойного ребенка. Все с ужасным характером. Ругаются из-за шмоток и бытовухи. Естественно, все обращаются ко мне. Мне от этого еще сложнее. Я стараюсь решить конфликт. Помирить их, сказать, что мы семья, важные друг другу люди. Но каждый на своей стороне. Еще ревность есть. Вот среднему что-то купила, а старшим не купила. Поэтому, если даже дорогие подарки, то покупаю всем. Я понимаю, что это огромные затраты. Но по-другому я не могу.



Четырем сыновьям мама Катя прививает любовь, заботу и уважение друг к другу Источник: предоставлено героиней материала











В воспитании детей главное — любовь друг к другу и взаимопонимание, говорит Екатерина. Нужно всегда помнить, что семья — это главное:



— Главное — это семья, потому что нас окружают завистливые люди. Дом — это то место, где ты вообще можешь всегда находиться в безопасности, где тебя поддержат, поймут. Вот такое гнездышко я создаю.



Мама Катя приучает их к правильному поведению и уважению к женщинам.



— В TikTok у меня залетело видео, где я говорю Косте: «Застегни маме сапог. У мамы полные руки пакетов». В комментариях сразу полилась грязь. Мужики, которые говорят: «Ой, он перед женщиной будет прогибаться». Но ведь это же элементарно. Есть люди, которые путают эти понятия. Потому что они не понимают, что такое ухаживать. Все хотят, чтобы я начала воспитывать детей в строгости. Но я не знаю, как правильно это делать. Все дети индивидуальны.



Средний сын Екатерины, Владлен, в этом году окончил 9-й класс Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











36-летняя Екатерина уже привыкла всегда проводить время со своими старшими сыновьями. Вместе они ходят в кафе, кино, магазины. Так было не всегда. Выстраивать дружеские отношения с детьми Екатерина начала 7 лет назад, когда умер ее отец.



— Я могла уйти в себя и подзабить на воспитание детей. Но когда я потеряла папу, поняла, что для моих детей существую только я. Учась на своих ошибках, начала больше разговаривать, больше с ними общаться, гулять. Теперь, наоборот, куда я ни поеду, уже думаю: «Пацаны, не приезжайте». Везде с детьми: в спортзале с детьми, в клубах с детьми. Сама иногда думаю, что перебарщиваю. Просто для людей это странно — потанцевать с сыном. Сын дарит цветы или на руках носит — дикость.



Как мама Катя стала блогером?

До блога мама Катя работала на двух работах. Одной из них была автозаправка. Свои первые ролики она начала снимать еще в столице. Настоящая популярность пришла, когда Екатерина вернулась обратно в Омск. Это выпало на период коронавируса. Тогда она выложила первое видео в TikTok. Ролик сразу же набрал миллион просмотров:



— Я сидела в декрете. Купила кольцевую лампу, там как раз начался коронавирус. Сняла ролик про детей. Он залетел на миллион. Развитие пошло тогда, когда я начала выставлять какие-то видео, писать, что рано родила. Все подписывались на Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), а я не вела его. После этого начала там рассказывать свою историю. Это всем нравилось. Потому что много кто сталкивается с такими ситуациями.

Подписчики росли с каждым днем. За 4 года их количество в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) достигло 195 тысяч, в TikTok — 1,3 миллиона. Кроме того, мама Катя ведет Telegram-канал. Там за жизнью многодетного блогера наблюдают 47,8 тысячи человек.

— Когда я увидела, что с каждым днем у меня становится всё больше и больше подписчиков, эмоции были классные. Каждый раз хочется расти и расти. Ты что-то новое придумываешь, развиваешься. Конечно, трудности были с идеями. Главное — креативно, чтобы не повторять ни за кем. Мы переодевались, делали костюмы. У пацанов было дикое желание.

Екатерина всегда была открытым человеком Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Как утверждает мама Катя, в Омске тяжело быть блогером, потому что город маленький. Некоторые люди испытывают нездоровую зависть, даже те, кто знает Екатерину с раннего детства:



— Они обсуждают меня и мою семью. Лучше бы работать пошли. Я же тоже с чего-то начинала. У меня мама с папой небогатые. Я всё сама. Теперь надеюсь, что пацаны, может, хоть один, куда-то выбьются.



Помимо хейтеров-соседей, у Екатерины есть подписчики, которые ее поддерживают, вдохновляют и мотивируют.



— Грандиозная поддержка. Люди посылают подарки — мне, детям. Пишут о безумной любви.



«Не могу понять, как можно жить для себя»

Многодетная мама не понимает, как можно жить только для себя. Ведь это, по ее мнению, пустая трата времени.

Екатерина с раннего детства готова была стать мамой. Беременность в 15 лет ее не напугала Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU









