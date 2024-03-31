Лучшая шутка Петросяна. Поклонники юмориста засомневались, что в 78 лет он стал отцом, но есть папаши и постарше

Полнее счастье: 78-летний Евгений Петросян, его 35-летняя жена Татьяна, 4-летний сын Ваган и 5-месячная малышка, которую, по словам друзей пары, назвали Матильда Источник: bruhunova / Instagram (признана экстремистской и запрещена в России)











По мнению психологов, на двух детей в преклонном возрасте решаются или очень ответственные мужчины, или совсем бестолковые. У врачей и генетиков на этот счет другое мнение, а мы решили посмотреть, кто из знаменитостей переплюнул своих коллег, зачав ребенка в самом преклонном возрасте. Подробности — в материале MSK1.RU.



Лучшая шутка Евгения Вагановича

Появление на свет четыре года назад сына юмориста, которого назвали Ваган, уже тогда сильно удивило общественность: молодой отец был далеко не молод — 74 года. Ну а рождение дочки, которое недавно рассекретила жена сатирика, 35-летняя Татьяна Брухунова, повергло всех в изумление. Неужели в 78 лет Евгений Ваганович решился еще на одного ребенка? Предположения о том, что девочка, которую назвали Матильда, появилась на свет с помощью ЭКО или суррогатного материнства, юморист решительно отверг, как и все намеки на то, что это, возможно, не его ребенок.



С одной стороны, женившись на молодых, возрастные супруги, как правило, соглашаются на продолжение рода, чтобы новая семья была полноценной. Тем более, что жены как раз-таки прекрасно подходят по возрасту для материнства. Татьяна Брухунова стала супругой Евгения Петросяна в 30 лет и в том же году родила ему сына. Судя по публикациям на ее личной странице, родители счастливы: они много времени проводят с маленьким Ваганом, занимаются его развитием и образованием. К тому же им помогают опытные няни, о чём Татьяна рассказывала сама:



— Мы одинаково смотрим на жизнь и на все ее проявления. Учитываем все потребности сына. У нас очень опытные, высококвалифицированные няни. Их мнение мы тоже учитываем при выборе развивающих программ для Вагана.



По словам Татьяны Брухуновой, мальчик занимается плаванием, учит армянский язык, он активен и общителен, много времени проводит с отцом. И если первый опыт оказался счастливым, то логично, что 35-летняя женщина захотела появления второго ребенка.

35-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова смогла сохранить беременность в секрете — на фото она с дочкой, которая родилась в октябре 2023 года Источник: bruhunova / Instagram (признана экстремистской и запрещена в России)











— Рождение детей в зрелом возрасте имеет свои плюсы и свои минусы, — считает семейный системный психолог Алена Леонова. — Всё зависит, во-первых, от отношений между родителями, а во-вторых, от мужчины и его предыдущего опыта. Как правило, к 70 годам за спиной у такого мужчины минимум один брак и один ребенок, а скорее всего, несколько. Поэтому его опыт, осознание ошибок, которые были совершены, понимание того, как будет взрослеть ребенок, какие его потребности нужно будет удовлетворить, с чем он столкнется, в большинстве случаев идут на пользу поздним детям и поздним бракам. Конечно, таким папам сложно физически принимать участие в играх с детьми, выдерживать особенности их взросления, особенно первые годы. Зато они могут дать очень важный аспект в воспитании — качественное времяпровождение с ребенком, когда родитель взаимодействует с дочкой или сыном по-настоящему, а не включает мультик, пока занимается собственными делами.



Но не всегда зрелые мужчины оказываются зрелыми родителями. Психологи отмечают, что часть мужчин всю жизнь идет по пути стереотипного поведения — женился, завел детей, развелся, нашел новую жену, появились новые дети, снова развод... Поэтому поздних детей заводят не только мужчины, осознающие свою ответственность за потомство, но и престарелые разгильдяи, так не повзрослевшие, несмотря на годы и опыт.



Аль Пачино получил сына в 83, а Роберт Де Ниро — дочку в 79

Роберт де Ниро стал отцом крошки Дженны Вирджинии в 79 лет. Ее прославленному актеру родила 45-летняя подруга Тиффани Чен Источник: HBO / Canal production











В клуб «отцов-молодцов» входит и популярный петербургский актер Иван Краско, который завел своих младших сыновей Ивана и Федора, когда ему было уже 73 и 74 года. Его жена, художник по костюмам Наталья Вяль, вышла за пожилого актера в 24 и решилась не только на семью, но и на совместных детей. Увы, дети брак не спасли, впрочем, как и предыдущие два — Иван Иванович бросил сыновей и ушел к юной студентке Наталье Шевель, младше его на 60 лет. С ней он, впрочем, тоже развелся. Сейчас 93-летний актер живет один, но не исключает новых отношений в своей жизни.



— Возраст — это не гарантия мудрости, — говорит семейный психолог Алена Леонова. — Мужчины способны совершать глупые и безответственные поступки и в 70, и в 80 лет, не оценивая последствия, или переоценивать собственную значимость.



Вот прославленный Роберт Де Ниро тоже недалеко ушел от петербургского коллеги. После расставания с женой — бывшей стюардессой Грэйс Хайтауэр, которая родила дочку, когда актеру было уже 70 лет, он нашел новую даму сердца. Сейчас у пары, которая пока не оформила отношения, появилась дочь Джина Вирджиния — в 79 лет Де Ниро стал отцом в пятый раз.



А великолепный Аль Пачино переплюнул и его — четвертый ребенок «крестного отца» родился в прошлом году, когда актеру стукнуло 83 года. Его 29-летняя подруга родила сына, которого назвали Роман. Несмотря на многочисленных детей, актер так ни разу не женился на их матерях. Жениться на нынешней подруге Нур Альфаллах он тоже не собирается.



После такого подвига рождение дочки у Евгения Петросяна в 78 лет не кажется чем-то удивительным. «У здорового мужчины (коим является мой муж) проблем с деторождением быть не может хоть до 100 лет», — написала Татьяна Брухунова на своей странице в соцсети. Но существуют ли проблемы у детей, рожденных от пожилых отцов?



«Генетические поломки накапливаются с возрастом»

— Всё очень индивидуально и случиться может что угодно. Я, например, знаю мужчину, который стал отцом в 86 лет, и с ребенком, с точки зрения генетических заболеваний, всё в полном порядке, — говорит Евгений Гинтер, председатель Российского общества медицинских генетиков, директор Медико-генетического научного центра РАМН. — Да, с возрастом количество генетических поломок в организме накапливается, процент мутаций растет, поэтому существует риск, что у позднего ребенка будет больше проблем со здоровьем. Но это совершенно необязательно. К тому же пока нет способа, чтобы до зачатия выявить эти поломки. Поэтому, если супруги решили продолжить род даже в пожилом возрасте, им остается надеяться на лучшее. Тем более, что с генетической точки зрения никакого предельного возраста зачатия для мужчины нет — пока он фертилен. Он может быть полноценным отцом.



Еще одна пара, которая решилась завести детей, когда их папе было за 70, — Эммануил Виторган и его третья жена Ирина Млодик. В отличие от других семей, в этом союзе и маме уже было за 50 лет. Тем не менее у четы Виторган появились на свет две дочери — Эстель, когда Эммануилу Гедеоновичу было уже 78 лет, а Ирине 56. И вторая — Клара, к моменту ее рождения отцу исполнилось 79, а маме — 57. Супруги отрицают, что первая дочка появилась от суррогатной матери, но во втором случае признались, что обратились за такими услугами. Сейчас семья растит дочек, уделяя им всё свое время и внимание. И не обращая внимания на комментаторов, которые считают, что пожилые родители обрекают детей на раннее сиротство.



— Бог для чего-то дал репродуктивный возраст, а наши герои пытаются его обмануть. Вспомните: Табаков, Грачевский, Градский, Белявский… И где сейчас эти «молодые папаши»? Они пытались доказать, что еще ого-го, а итог — детям расти без отцов, — вот лишь одно из популярных мнений в социальных сетях.



— В районе 4 лет у детей, как правило, возникает вопрос: что такое смерть? Тогда они начинают спрашивать родителей: «Папа, ты умрешь?» Ребенку всё равно, сколько лет родителям, для него они боги. А осознание, что они отличаются, что они старше, появляется уже в школе, — рассказывает семейный психолог Алена Леонова. — К сожалению, все дети обречены пережить трагедию потери родителей. Пожилые родители понимают, что их не станет раньше, поэтому, как правило, стараются дать столько внимания и общения, чтобы компенсировать детям раннюю утрату. Как правило, начинают очень серьезно заниматься своим здоровьем, физической активностью, чтобы продлить свое общение с детьми.

— Я никогда не ходил в спортивный зал, а теперь хожу, — признался Евгений Петросян в интервью программе «Эмпатия Манучи».

