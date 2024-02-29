«Королевские двойняшки» родились в Новосибирской области — как их назвали

В Новосибирской области на свет появилась «королевская двойня». Об этом сообщили в Управлении по делам ЗАГС региона.



Дети появились на свет у пары Владимира и Кристины из Болотнинского района 16 февраля. В семье одновременно появились мальчик и девочка — разнополых новорожденных и называют «королевской двойней», чтобы подчеркнуть важность подобного события. 29 февраля пару в торжественной обстановке поздравили в ЗАГСе Болотнинского района.

