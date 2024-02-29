«Королевские двойняшки» родились в Новосибирской области — как их назвали

В Новосибирской области на свет появилась «королевская двойня». Об этом сообщили в Управлении по делам ЗАГС региона.
Дети появились на свет у пары Владимира и Кристины из Болотнинского района 16 февраля. В семье одновременно появились мальчик и девочка — разнополых новорожденных и называют «королевской двойней», чтобы подчеркнуть важность подобного события. 29 февраля пару в торжественной обстановке поздравили в ЗАГСе Болотнинского района.
Мальчика семья Мурылевых назвала Мироном, в переводе с персидского языка это имя означает «владыка» или «повелитель». Девочке дали имя Полина, оно в переводе с древнегреческого языка означает «солнечная». Молодым родителям вручили свидетельства о рождении детей и подарки от ЗАГСа.
Ранее житель Новосибирска женился на красотке из Мьянмы. На церемонии регистрации брака пара сделала таблички на бирманском языке.