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Сибиряк женился на красотке из Мьянмы и сделал фото с табличкой — что пара написала на бирманском языке

Невеста прилетела в Новосибирск

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Алексей Цыганенко и Су Тхири Минт Хгай сделали надпись на бирманском языке

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Сибиряк женился на красотке из Мьянмы в Новосибирске накануне Всемирного дня брака. Историю любви и фото яркой пары опубликовал ЗАГС Новосибирской области.

Алексей Цыганенко и Су Тхири Минт Хгай познакомились в интернете. По приглашению сибиряка невеста прилетела из Мьянмы в Новосибирск.

Невеста выбрала эффектное платье

Невеста выбрала эффектное платье

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Молодожены приняли участие в акции с хештегом «#СчастливаяCемья», написав фразу «Счастливая семья» на бирманском языке. Всемирный день брака отмечался в этом году 11 февраля.

В ЗАГСе поздравили супругов со свадьбой.

В это время в Новосибирской области подали больше 100 заявлений на регистрацию брака в День святого Валентина.

ЗАГСЗАГС Новосибирской областиСвадьбаМьянма
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