Сибиряк женился на красотке из Мьянмы и сделал фото с табличкой — что пара написала на бирманском языке

Сибиряк женился на красотке из Мьянмы в Новосибирске накануне Всемирного дня брака. Историю любви и фото яркой пары опубликовал ЗАГС Новосибирской области.
Алексей Цыганенко и Су Тхири Минт Хгай познакомились в интернете. По приглашению сибиряка невеста прилетела из Мьянмы в Новосибирск.
Молодожены приняли участие в акции с хештегом «#СчастливаяCемья», написав фразу «Счастливая семья» на бирманском языке. Всемирный день брака отмечался в этом году 11 февраля.
В ЗАГСе поздравили супругов со свадьбой.
В это время в Новосибирской области подали больше 100 заявлений на регистрацию брака в День святого Валентина.