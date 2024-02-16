«Роллы и кино — только на Новый год»: многодетная мама — честно о пособиях, кредитах и собственном большом доме

Из академа — в новый декрет

Рустамовы крутились как могли. Работали и обустраивали квартиру. Как рассказывает Дарья, зарабатывали сами на каждую кружку-ложку.



Мама двоих в 21 год поступила в университет на психолога. Но, когда перешла на четвертый курс, взяла академ, потому что забеременела в третий раз в 24 года.



— Я очень хотела окончить вуз и пойти по специальности. До сих пор хочу. Но с тремя детьми было бы никак. А учиться как попало — не мой вариант.

