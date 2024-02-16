«Роллы и кино — только на Новый год»: многодетная мама — честно о пособиях, кредитах и собственном большом доме

Доставка еды — праздник, поход в кино — роскошь, а покупки для себя — забытая мечта. Мама пятерых детей из Барнаула честно рассказала NGS22.RU, как выкручивается, чтобы все были сыты и одеты.
«Всегда понимала, что одним ребенком не отделаемся»
Семья Рустамовых живет в двухэтажном доме в Научном городке примерно в часе езды от Барнаула. Стройка продолжается уже восемь лет. Рустам и Дарья решили взять ипотеку для молодой семьи в
— Вообще, я всегда знала, что одним ребенком не отделаемся. Знала, что будет трое. В
Когда Радмиру был год,
— Финансов стало совсем не хватать. Начались конкретные сложности. Не хватало даже на коммунальные [платежи]. Муж нашел подработку, а потом прервал контракт в [воинской] части и подался в продажи стройматериалов. Сначала был менеджером, потом начальником отдела. Я продолжала заниматься женскими вещами, торговала во Дворце спорта. Товар возила из Новосибирска — челночница, короче.
Из академа — в новый декрет
Рустамовы крутились как могли. Работали и обустраивали квартиру. Как рассказывает Дарья, зарабатывали сами на каждую кружку-ложку.
Мама двоих в 21 год поступила в университет на психолога. Но, когда перешла на четвертый курс, взяла академ, потому что забеременела в третий раз в 24 года.
— Я очень хотела окончить вуз и пойти по специальности. До сих пор хочу. Но с тремя детьми было бы никак. А учиться как попало — не мой вариант.
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С самой младшей Рустамовой Карина и правда нянчится профессионально. Знает, как держать, как уложить и успокоить. Когда родилась Карина, ее папа открыл свое дело — точку по продаже стройматериалов. Денег стало больше.
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— Тяжело мне было с двумя. А вот с третьей — уже гора-а-а-здо легче. Сразу. Говорят: «Бог дает [детей], дает и развитие». У нас так и вышло. Сразу прогресс пошел. Я торговать перестала, больше времени дома проводила. Муж вышел на совершенно другой доход.
«Ребенок ангела слышит»
К решению о четвертом ребенке Рустама и Дарью подтолкнула как раз Карина.
— Мы еще дом не достроили, а она говорила: «У Дамира есть Радмир, у мамы есть папа, а у меня — никого». Ну, мы обсуждали-обсуждали и решили, что надо. Ребенок ангела слышит. Тем более в своем доме места много — это не в двушке с тремя ютиться.
В 2016-м у Радмира, Дамира и Карины появилась сестренка Дарина. В этом году она пошла в школу.
— Когда еще старшая дочь родилась, стали платить хорошие пособия на детей. Эта помощь была прям мечта. Все вместе детские были 20 тысяч рублей.
Сейчас пособие у Рустамовых в два раза больше — на трех несовершеннолетних дочек. Но выкручиваться всё равно приходится.
С получки Дарья закупается продуктами, заправляет машины, переводит деньги тренеру старшей дочери.
— Она у нас занимается спортивной аэробикой в краевой спортшколе. Иногда за одни выступления — четыре тысячи. Купальник сшили — 13 тысяч. Деньги только отлетают.
Федеральный маткапитал семья вложила в ремонт дома, а региональный — в образование старших сыновей. Радмир и Дамир учатся в техникуме.
Еще одна лапочка
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— Я посмотрела там на таких же, как я. У кого по пять детей, у кого по семь. И ничего, справляются, активничают. Успевают везде. И я подумала: ну время-то идет. Мне уже 36 лет было. Я поняла, что если сейчас не решусь, потом точно не смогу.
Сейчас крошке Камилле полгода. На нее расходов почти нет, уверяет мама.
— В организации у нас есть акция по обмену вещами. Так на маленькую всё досталось. Памперсы мы часто не надеваем: штанов много. Ну, кашки-пюрешки покупаю, конечно, но это недорого. Я считаю, что, если вкладывать деньги, то в старших. Им сейчас нужнее. Тем более сейчас государство так помогает. Гораздо легче сегодня рожать, чем 20 лет назад было. Когда я на одного ребенка, дай бог, 150 рублей получала.
Пятеро детей в цифрах
На продукты у семьи уходит 25–30 тысяч рублей в месяц. Десять тысяч — на бензин (машин у Рустамовых две, одна — в кредит). Еще примерно семь тысяч — коммуналка.
— Мы много что замораживаем. Без заморозки никуда. Я деньги получила, еду закупаю тысяч на десять всем, что долго хранится — на месяц хватает. Хочется дойти до такого, чтобы не каждый день в магазине оставлять по 500 или тысяче, а брать только хлеб и молоко. С детьми зайдешь — просят лялечку. А лялечка у нас и дома есть.
Еще пара тысяч уходит на мобильную связь по семейному тарифу и обеды для старшей дочери в школе — тысяча в месяц. Среднюю кормят бесплатно. До школы дети добираются на автобусе. Он забирает детей из соседних сел через Научный городок и обратно.
Только закупки к новому учебному году больно бьют по бюджету. Пяти тысяч рублей на ребенка от правительства Алтайского края по нынешним ценам не хватает совсем, говорит Дарья. Особенно дорого собрать первоклашку.
За кредиты платит глава семьи. Некоторые тянутся еще со времен переезда в частный дом — почти десять лет. Чтобы погасить все задолженности, уходит примерно 40 тысяч рублей. Экономить приходится, по словам Дарьи, не на самом необходимом, и это уже хорошо.
— Я себе давно уже ничего не покупаю. Только самое необходимое. Пацаны старшие ладно сами на одежду и «погулять» зарабатывают. В рестораны мы не ходим, доставками тоже не пользуемся. Роллы едим только на Новый год. Это потолок. В кино старшие ходят по Пушкинской карте. Мы с мужем — раз в год. В прошлом году на новогодние каникулы я из пособия выделила деньги — ходили всей семьей на «Чебурашку». В остальном культурные мероприятия — только с классом или иногда в «многодетке» достаются бесплатные билеты. Ходили пару раз с супругом в Драму. Дело не только в деньгах. Сейчас и времени-то нет на походы куда-то с младенцем на руках.
Зимой Рустамовы затягивают пояса, потому что работы у отца и мужа становится меньше: не сезон для стройки, материалов покупают мало.
— Я, знаете, не из многодетной семьи. У меня одна старшая сестра. Зато у мужа — четверо братьев и сестер. И они такие дружные! Так друг друга поддерживают всегда. Мне это так нравится. Мне-то повезло, разбег между детьми большой. Старшие очень помогают с младшими. А тем, у кого погодки… ух, не завидую.