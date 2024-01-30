«Опека — самый страшный орган»: годовалую малышку после анонимного доноса на год забрали у любящих родителей

— Люди знали, что 11 числа мы выпивали, приехали одновременно все, что невозможно: опека, полиция. И нам сказали: «Вот вы выпившие, давайте пока протрезвейте, а ребенка завтра заберете, она будет в доме малютки». Мы отдали, так как действительно выпили. И это стало целой проблемой, чтобы забрать ребенка назад, — вспоминает Сергей тот ужасный день.



В документах по изъятию маленькой девочки, как позже выяснили родители, было прописано, что ее забрали из-за безнадзорности, хотя мама с папой Дарины были дома и не оставляли ее одну. Органы прописали, что в холодильнике не было продуктов для ребенка, но в момент визита гостей Сергей кормил дочь смесью на кухне. Еще написали, что полы в квартире были грязные, но по словам папы малышки, в квартире натоптали сами сотрудники, дома нежданные гости разуваться не стали и ходили по квартире в грязной обуви. Но это не самое страшное. Когда мама и папа пришли за дочерью, им ее не вернули. Сказали, что Елене нужно полежать в КНД (Красноярский краевой наркологический диспансер) и после предоставить справку о пройденном лечении от алкогольной зависимости, и только тогда маленькую Дарину вернут домой. Хотя зависимости у женщины никогда не было, но так как в момент изъятия она была выпившая, справка нужна.

