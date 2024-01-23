«По 48 часов без права на сон и еду»: история матери-одиночки, которая пошла работать охранником, чтобы прокормить сына

Татьяна уже 15 лет мать одиночка: ее муж умер, женщина воспитывает сына и разрывается на бессчетном количестве работ. Под Новый год в жизни Татьяны произошла неприятная история с задержкой зарплаты. Женщине не на что было жить, не то, чтобы отмечать праздник, а ведь нужно еще заплатить за обучение сына в колледже.

Татьяна несколько лет проработала в ресторане «Коляда» — мыла посуду и выполняла другие разные поручения, связанные с хозяйством. Работа ее устраивала до тех пор, пока в заведении не сменился собственник и условия труда стали неподходящими для женщины. Уход с прежнего места работы совпал со сбором урожая — семья Начаровых живет в частном доме в Колывани, огород существенно облегчает быт и позволяет экономить. Тем не менее засиживаться долго без работы было нельзя, и соседка позвала Татьяну Начарову работать на мясокомбинат «СПК» в охрану — сказали, коллектив приятный и платят хорошо.