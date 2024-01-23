«По 48 часов без права на сон и еду»: история матери-одиночки, которая пошла работать охранником, чтобы прокормить сына

В редакцию НГС нередко приходят письма от читателей, где они рассказывают о несправедливости жизни. К примеру, в письме Татьяны Начаровой рассказывалось, как она пострадала из-за халатного отношения и невыплаты заработной платы. Уже несколько месяцев мать-одиночка пытается выбить честно заработанные деньги у бывшего работодателя, но тщетно. Со слов женщины, мужчина от нее скрывается, а в трудовой инспекции к ней и ее проблеме отнеслись несерьезно. Своей историей она решила поделиться с читателями.
Татьяна уже 15 лет мать одиночка: ее муж умер, женщина воспитывает сына и разрывается на бессчетном количестве работ. Под Новый год в жизни Татьяны произошла неприятная история с задержкой зарплаты. Женщине не на что было жить, не то, чтобы отмечать праздник, а ведь нужно еще заплатить за обучение сына в колледже.
Татьяна несколько лет проработала в ресторане «Коляда» — мыла посуду и выполняла другие разные поручения, связанные с хозяйством. Работа ее устраивала до тех пор, пока в заведении не сменился собственник и условия труда стали неподходящими для женщины. Уход с прежнего места работы совпал со сбором урожая — семья Начаровых живет в частном доме в Колывани, огород существенно облегчает быт и позволяет экономить. Тем не менее засиживаться долго без работы было нельзя, и соседка позвала Татьяну Начарову работать на мясокомбинат «СПК» в охрану — сказали, коллектив приятный и платят хорошо.
— У меня 6-й разряд, ранее я уже работала в охране — на металлургическом заводе им. Кузьмина, в «Леруа Мерлен». Меня устроил график, и я согласилась, вышла на смены — сутки через двое, — рассказывает женщина.
Шестой разряд дает право пользоваться огнестрельным оружием. К ним относятся: ружья, пистолеты, револьверы. Удостоверение охранника 6 разряда выдается по месту постоянной регистрации в отделе лицензионно-разрешительной работы Росгвардии лицам, закончившим обучение и успешно прошедшим все квалификационные испытания.
Со спокойной душой Татьяна пришла на новое место работы, даже не подозревая, что ее работодатель окажется недобросовестным человеком. Договор о найме был составлен, как говорят, на коленке: дело в том, что официально Татьяна трудоустраиваться не может — это временная ситуация, пока не завершится процесс банкротства. Несколько лет назад женщина, поддавшись чувствам, оформила на себя кредит для бывшего сожителя.
— Мы, женщины, доверчивы, особенно если любим. Сумма кредита была небольшая, всего 80 000 рублей. Отношения в итоге не сложились — у сожителя начались конфликты с моим сыном. Кто-то меняет детей на мужиков, но я так не могу. Сели, поговорили, разошлись мирно, а через время я узнала, что он умер, — рассказывает Татьяна. Выплачивать чужой долг женщина не хотела. — Случись что, обязательства упадут на сына. Нет, нет, не нужно нам такого.
Новый начальник вошел в положение и принял Татьяну без официального трудоустройства. В обязанности женщины входил осмотр сотрудников в начале и в конце смены, выдача ключей, ведение журнала безопасности. При приеме на работу Татьяна не заметила ничего подозрительного, разве что сотрудники ей говорили о том, что начальник серьезно болен — значения она не придала.
— По итогу работала я не сутки через двое, а по 48 часов без права на сон и еду. Сын дома сидел один. Как выяснилось, официального трудоустройства вообще никому не предлагают, сотрудники — пенсионеры и бывшие зеки. Отношение соответствующее, причем ко всем — неважно какой социальный статус. Усугубилась ситуация тем, что получить зарплату в этом месте практически невозможно, — делится обиженная женщина.
Со слов Татьяны, руководитель нередко кормил сотрудников завтраками, выдавая зарплату нерегулярно или не в полном объеме. В декабре он заявил ей, что свои деньги она получит после праздников.
— А на что я Новый год ребенку справлять буду? Как жить? Сказал — виновато правительство, а не он. Что поделать — я додежурила сутки и побежала в «Марию Ра», мыть полы, — рассказывает Татьяна.
Мать-одиночка часто хваталась за подработку — выходила мыть полы везде, куда требовались технички и уборщицы: магазины, почта, заведения. Худо-бедно наскребала около 50 000 рублей в месяц, но отдыха при этом не видела.
— Коллеги говорили мне, что у начальника рак, что он слепнет. Когда началась история с невыплатой зарплаты, многие уходили и в сердцах бросали: «Пусть оставит себе на похороны». Я не согласна, свои деньги дарить ему не готова. Помирает, но зарплату пусть выплачивает, — сокрушается женщина.
Последний контакт с работодателем у нее был 20 декабря. Говорит, как ни позвонит — то он в офисе, то занят, то отсутствует. Бывшие коллеги рассказали, что начальник ЧОПа выборочно начал выдавать деньги, но до Татьяны очередь почему-то так и не дошла.
— Мы идем работать туда, где обещают платить, но в итоге у меня отбирают последние копейки. Мать обязана своему ребенку в клювике приносить еду. Ему всего 16 лет. Кто ему принесет? — задается вопросом Татьяна.
Она позвонила в трудовую инспекцию, но там, с ее слов, лишь отмахнулись.
— Хохочут в трубку — им весело. Сказали — инспектора пошлем, но сильно не надейтесь.
Со слов Татьяны Начаровой, руководитель ЧОП задолжал ей 25 000 рублей. Женщина не знает, получит свои честно заработанные деньги или нет. Она выживает на пособия и продолжает мыть полы везде, где придется, слезно просит куратора сына по колледжу разбить платеж за обучение на несколько частей.
— У меня есть предложения о работе — ждут санитаркой в НИИТО. Думала, получу зарплату, подъемные, пройду медосмотр, а в итоге имеем то, что имеем, — вздыхает сибирячка.
НГС направил запрос в ЧОП, где трудилась женщина. Ответ будет опубликован после получения.
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