«Была у меня надежда — и нету ее»: слепая сибирячка вернулась к нормальной жизни после 13 лет в коллекторе — и снова оказалась на улице

На паперти

— Слепая бабушка? Мама Галя? Да вот же она!



Нищие у ворот Вознесенского собора указывают на сидящую чуть поодаль пару. Галина Шнырикова, про которую снимали кино, которую узнают случайные прохожие и к которой всё еще ходят журналисты, здесь звезда. Успеху ее, кажется, даже не особенно завидуют, хотя подают опрятной, по сравнению с остальными бездомными, бабушке и ее спутнику, кажется, охотнее.



Вблизи становится понятно, что на улице она уже давно: куртка засалена, из-под дешевого синтетического платка выбиваются крашеные золотистые волосы, у корней совсем седые.

