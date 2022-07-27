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«Сейчас она обычная бабушка»: бездомная вернулась к нормальной жизни после 13 лет среди бомжей и крыс

Пенсионерка жила в коллекторе теплотрассы вместе с целой стаей крыс

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Жизнь Галины изменилась за несколько месяцев

Жизнь Галины изменилась за несколько месяцев

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Новосибирский журналист Дмитрий Кабанов снял фильм о бездомной, которая 13 лет прожила в коллекторе, а потом при помощи волонтеров вернулась к нормальной жизни. Историю жизни 75-летней Галины Шныриковой опубликовал ютьюб-канал «Люди как люди».

5 месяцев назад Кабанов снял о пожилой женщине первый фильм. В тот момент Галина Шнырикова ничего не видела и не рисковала выбраться из люка: теплый коллектор пожилая женщина делила не только с другими бездомными, но и с целой стаей крыс.

После смерти гражданского мужа родственники выгнали пенсионерку из квартиры. Единственными, кто в тот момент не отмахнулся от оказавшейся на улице женщины, стали бомжи. Они научили пенсионерку просить милостыню и совершать обход по помойкам — «кормушкам» на их языке.

— Это смешно даже, как я жила, — вспоминает Галина Шнырикова. — И под кустами спали мы... потом нашла люк. Раньше я работала на ТЭЦ термоизолировщиком. И по иронии судьбы оказалась в люке теплотрассы.

Пожилую женщину достали из коллектора волонтеры благотворительной организации «Маяк».

— Я в шоке вообще, как там можно было жить, — вспоминает первую съемку Дмитрий Кабанов. — Зимой, наверно, там тепло, а летом — нереально жарко. Потом там еще водой всё залило, а она ничего не видит... Я, конечно, офигел, как она там живет. И были мысли, что нужно как можно скорее вытащить ее оттуда. И увезти в нормальные условия.

Галина переехала в хостел и впервые за 13 с половиной лет смогла помыться и выспаться в нормальных условиях. За следующие пять месяцев пожилая женщина получила паспорт, при помощи волонтеров оформила пенсию и научилась доверять людям. По словам руководителя «Маяка» Александра Алексеева, для человека, который был бездомным более 10 лет, это удивительно.

— На самом деле это уникальный случай, когда нам удается с таким стажем бездомности помочь человеку выбраться с улицы. И, конечно, она сюда приехала таким ежиком, приехала [к нам], потому что там уже было страшно жить в таких условиях. И со временем она просто менялась, училась доверять, знакомилась с людьми, училась по-новому разговаривать, — говорит Алексеев в фильме.

— У всех абсолютно должен быть шанс вернуться в люди, к нормальной жизни, — уверен Дмитрий Кабанов. — И сейчас она никакая не маргиналка. Обычная бабушка.

Ранее НГС публиковал репортаж из дома милосердия, который основали двое новосибирцев. Они помогают лишь тем бездомным, кто готов изменить свою жизнь.

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