«Сейчас она обычная бабушка»: бездомная вернулась к нормальной жизни после 13 лет среди бомжей и крыс

Новосибирский журналист Дмитрий Кабанов снял фильм о бездомной, которая 13 лет прожила в коллекторе, а потом при помощи волонтеров вернулась к нормальной жизни. Историю жизни 75-летней Галины Шныриковой опубликовал ютьюб-канал «Люди как люди».



5 месяцев назад Кабанов снял о пожилой женщине первый фильм. В тот момент Галина Шнырикова ничего не видела и не рисковала выбраться из люка: теплый коллектор пожилая женщина делила не только с другими бездомными, но и с целой стаей крыс.