«Бомжи меня подобрали»: новосибирская пенсионерка 13 лет прожила в колодце теплотрассы — про неё сняли фильм

Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов снял небольшой документальный фильм о жизни 74-летней Галины Шныриковой, которая больше 13 лет жила в колодце теплотрассы. Женщина оказалась на улице после смерти мужа, ей помогли бездомные, а затем — волонтеры благотворительной организации «Маяк».
— 18 лет я жила без регистрации с мужчиной, недалеко от города. Он сильно заболел, в 2008 году он умер. Его племянник, родной, просто меня выгнал. Забрал все документы на дом, на все, хотя мы вместе его покупали. И я осталась одна на улице. Деваться некуда, никого не знаешь в городе. Мне даже стыдно было обратиться к знакомым, что меня выгнали. Бомжи меня подобрали, — рассказала Галина Шнырикова в фильме на портале «Люди как люди».
До этого Галина работала на ТЭЦ термоизолировщиком, но потеряла работу. Руку помощи ей протянули бездомные:
— Сразу ко мне девушка подошла на вокзале. Я сидела, плакала, не знала, что делать. Кушать хотелось. Она показала, как ходить на перроне. С поездов выбрасывают еду, кто подавал, потом нашла люк, — поделилась Галина Шнырикова.
Дмитрий Кабанов, автор фильма, рассказал НГС, что для него это не первый ролик о сложной судьбе человека. Тем не менее, «все истории интересные»:
— Этот ютуб-канал я начал для себя, раньше снимал такие истории для «Таких Дел» и Romb. Еще тогда я много общался с разными фондами, в том числе с «Маяком», и познакомился с Александром Алексеевым — директором «Маяка». Он рассказал мне, что есть такая история, я сразу сказал: «Поехали». Никакого даже не было сценария, все снималось с колес. Получается, я приехал в момент спасения, помог немного с транспортом, чтобы увезти Галину Константиновну. Часто люди спрашивают «Как так получилось? Почему она ничего не сделала?». Но она в шоке была: у нее умер любимый человек, ей никто не помогал, — рассказал Дмитрий Кабанов.
Женщина просила милостыню в разных районах города, сдавала металл и банки, а год назад потеряла зрение. Она рассказала, что наибольшую опасность для бездомных представляют «малолетки», которые ведут себя агрессивно и могут напасть.
О Галине узнали волонтеры фонда «Маяк» — они поселили её в приюте и начали восстанавливать документы, чтобы женщина могла получать пенсию.
Прошлым летом мы рассказывали историю 20 летней Марии Степановой. Маша — сирота, росла с 4 лет в детдоме, а после того как покинула его, оказалась один на один с улицей. В какой-то момент у девушки закончились деньги, и остались только автобусы, чтобы на них кататься днём, да вокзал, где можно провести ночь и попить воды в туалете, чтобы заглушить голод. Но однажды она встретила 47-летнюю Ольгу Чипенко, работавшую кондуктором. Корреспондент НГС Илья Калинин встретился с Машей и Ольгой и выслушал историю сироты, от которой отмахнулось государство.