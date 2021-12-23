«Бомжи меня подобрали»: новосибирская пенсионерка 13 лет прожила в колодце теплотрассы — про неё сняли фильм

Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов снял небольшой документальный фильм о жизни 74-летней Галины Шныриковой, которая больше 13 лет жила в колодце теплотрассы. Женщина оказалась на улице после смерти мужа, ей помогли бездомные, а затем — волонтеры благотворительной организации «Маяк».

— 18 лет я жила без регистрации с мужчиной, недалеко от города. Он сильно заболел, в 2008 году он умер. Его племянник, родной, просто меня выгнал. Забрал все документы на дом, на все, хотя мы вместе его покупали. И я осталась одна на улице. Деваться некуда, никого не знаешь в городе. Мне даже стыдно было обратиться к знакомым, что меня выгнали. Бомжи меня подобрали, — рассказала Галина Шнырикова в фильме на портале «Люди как люди».

