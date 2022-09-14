В Новосибирске закроют благотворительный хостел для бездомных
Закрытие связано с недостатком финансирования
В Новосибирске в конце сентября благотворительный фонд «Маяк» закроет хостел для бездомных. Информация об этом появилась на официальной странице фонда.
— Друзья, нам очень грустно об этом говорить, но мы закрываем наш проект — хостел. Мы не можем больше оплачивать аренду, коммунальные услуги и другие нужды хостела на частные пожертвования. За последние несколько месяцев коммунальные услуги очень сильно выросли, а частные пожертвования становятся всё меньше и меньше, — говорится в сообщении.
Руководитель проекта Александр Алексеев подтвердил НГС, что закрытие связано с недостатком финансирования.
— Да, действительно, хостел мы вынуждены закрыть. Основная причина — отсутствие финансирования, — пояснил Алексеев.
Теперь общественникам до конца сентября нужно освободить помещение и найти новый дом для постояльцев.
Ранее корреспонденты НГС побывали в одном из таких домов милосердия — там живут частично или полностью обездвиженные люди. Рассказываем, что мы увидели, с кем пообщались.