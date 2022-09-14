В Новосибирске закроют благотворительный хостел для бездомных

В Новосибирске в конце сентября благотворительный фонд «Маяк» закроет хостел для бездомных. Информация об этом появилась на официальной странице фонда.



— Друзья, нам очень грустно об этом говорить, но мы закрываем наш проект — хостел. Мы не можем больше оплачивать аренду, коммунальные услуги и другие нужды хостела на частные пожертвования. За последние несколько месяцев коммунальные услуги очень сильно выросли, а частные пожертвования становятся всё меньше и меньше, — говорится в сообщении.

