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В Новосибирске закроют благотворительный хостел для бездомных

Закрытие связано с недостатком финансирования

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Общественникам до конца сентября нужно освободить помещение

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В Новосибирске в конце сентября благотворительный фонд «Маяк» закроет хостел для бездомных. Информация об этом появилась на официальной странице фонда.

— Друзья, нам очень грустно об этом говорить, но мы закрываем наш проект — хостел. Мы не можем больше оплачивать аренду, коммунальные услуги и другие нужды хостела на частные пожертвования. За последние несколько месяцев коммунальные услуги очень сильно выросли, а частные пожертвования становятся всё меньше и меньше, — говорится в сообщении.

Руководитель проекта Александр Алексеев подтвердил НГС, что закрытие связано с недостатком финансирования.

— Да, действительно, хостел мы вынуждены закрыть. Основная причина — отсутствие финансирования, — пояснил Алексеев.

Теперь общественникам до конца сентября нужно освободить помещение и найти новый дом для постояльцев.

Ранее корреспонденты НГС побывали в одном из таких домов милосердия — там живут частично или полностью обездвиженные люди. Рассказываем, что мы увидели, с кем пообщались.

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