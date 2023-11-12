Без нянек, бабушек и дедушек: как живет молодой отец, который один воспитывает дочь

Владимиру 27 лет. Он вырос без родителей — их лишили прав из-за алкоголя, впервые попал в детский дом, когда ему было пять месяцев. Всего побывал в трех подобных учреждениях. После получил в техникуме профессию повара, и началась взрослая жизнь — с работой, отношениями и ребенком.



Со своими родителями он виделся после детдома и даже пытался поддерживать с ними отношения. Не получилось.

— Я не общаюсь с родителями, но буквально недавно я их видел, — рассказывает он. — Отец меня вроде бы не узнал сразу, а мать сказала: «Как ты изменился!» Я спросил, знают ли они, что у них уже есть внучка? «Да, мы знаем». То есть не было ни радости, ни печали — ну есть и есть. А потом я встретил мать, уже когда гулял с дочерью. И она удивилась: «Ничего себе, какая она у тебя уже взрослая!»



И всё. Бабушек и дедушек — ни с его стороны, ни со стороны бывшей девушки — в помощниках нет. Мама Ани — тоже сирота.