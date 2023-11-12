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Истории

Без нянек, бабушек и дедушек: как живет молодой отец, который один воспитывает дочь

После видео наших коллег из 29.RU жизнь Владимира Федулина, который сам вырос в детдоме, начала меняться

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Владимир и его дочь Аня до недавнего дня жили на 15 600 рублей в месяц. Теперь дело пошло на лад: дочь ходит в детский сад, а отцу предложили работу

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Как правило, если отношения рушатся, ребенок остается с матерью. Однако случается и противоположное: архангелогородец Владимир Федулин растит маленькую дочь в одиночку. Молодой отец сам воспитывался в детских домах и не хочет такого же будущего для своего ребенка — во всем стал для Ани главной и единственной опорой. Как живет их маленькая семья без поддержки бабушек и дедушек, с какими сложностями они сталкиваются и какую помощь уже получили от неравнодушных к их истории — в этом материале наших коллег из 29.RU.

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Молодой папа Владимир и его дочка Аня

Видео: Кристина Полевая / 29.RU

Сказал родителям про внучку: «Ни радости, ни печали»

Владимир с дочкой живут в небольшой квартирке, он получил ее как сирота

Владимир с дочкой живут в небольшой квартирке, он получил ее как сирота

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Владимиру 27 лет. Он вырос без родителей — их лишили прав из-за алкоголя, впервые попал в детский дом, когда ему было пять месяцев. Всего побывал в трех подобных учреждениях. После получил в техникуме профессию повара, и началась взрослая жизнь — с работой, отношениями и ребенком.

Со своими родителями он виделся после детдома и даже пытался поддерживать с ними отношения. Не получилось.

— Я не общаюсь с родителями, но буквально недавно я их видел, — рассказывает он. — Отец меня вроде бы не узнал сразу, а мать сказала: «Как ты изменился!» Я спросил, знают ли они, что у них уже есть внучка? «Да, мы знаем». То есть не было ни радости, ни печали — ну есть и есть. А потом я встретил мать, уже когда гулял с дочерью. И она удивилась: «Ничего себе, какая она у тебя уже взрослая!»

И всё. Бабушек и дедушек — ни с его стороны, ни со стороны бывшей девушки — в помощниках нет. Мама Ани — тоже сирота.

Дочка Аня развивается, уже начала говорить

Дочка Аня развивается, уже начала говорить

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Уже взрослым Владимир узнал про брата и сестру — у них один отец, но разные матери.

— Изначально я не знал этого, мне никто не говорил о родственниках. А потом я понял, что у меня их и в Архангельске, и в Северодвинске достаточно! Брат сейчас живет в Подмосковье. А сестра — в Северодвинске, у нее тоже есть семья, и она тоже по возможности помогает мне с дочерью. Я ни в коем случае не наглею — прекрасно понимаю, что у нее большая занятость, — рассказывает Владимир.

Молодой отец продолжает общаться со своими друзьями из детдома. Они трудятся. Многие обзавелись семьями.

— Есть одноклассница, с которой я до сих пор общаюсь, — делится Владимир. — Она реализовалась и нашла любящего мужа, у нее несколько деток. Мы созваниваемся, списываемся. Сейчас она переехала в Северодвинск, находится в декретном отпуске. Есть одногруппница — у нее тоже много детишек, она работает. Так что можно сказать, что они хорошо устроились в жизни.

«Видимо, я повзрослел, а она нет»

С матерью ребенка Владимир познакомился уже после детдома. Некоторое время они жили вместе, у пары родилась дочка Аня. Было много ссор, девушка любила выпить, отношения портились, и сохранить их не удалось. Молодая семья стала жить без матери, когда дочь была еще совсем крошечной. Владимир говорит, что тогда он даже боялся ее поднимать на руках — такой она казалась ему хрупкой.

— Понятно, что когда ты встречаешь любимого человека, ты планируешь всю жизнь связать с ним.

— Мы расстались, потому что у нас были непростые отношения. Мы ругались, она уходила, потом возвращалась, снова уходила, снова возвращалась. Я максимально терпелив, каждый раз прощал. До того момента, когда понял, что всё, уже хватит.

Финансовое положение семьи тогда тоже было не самым лучшим. Молодой отец получал девять тысяч рублей в месяц как выплату для детей от 0 до 1,5 года, а мать находилась в декрете и получала президентские выплаты на ребенка. Как говорит Владимир, большую часть денег тратила на себя. Он соглашается, что их отношения разрушили и бытовые проблемы, и финансовые, и пагубные привычки матери.

Отец-одиночка почти год добивался лишения прав матери ребенка

Отец-одиночка почти год добивался лишения прав матери ребенка

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Позже Владимир обратился в суд, чтобы ограничить мать Ани в правах. Процесс продлился почти год, и в итоге суд встал на его сторону — девушку лишили прав на дочь. По его словам, это были очень сложные, нервные дни. При этом Владимир не запрещает маме видеться с Аней — он утверждает, что такой задачи он не ставил.

— Видимо, я повзрослел, а она нет. Я осознаю, что у меня родители такие же, и я не хочу такую судьбу себе и моему ребенку. Я гулял в свое время неплохо, но сделал вывод, что это не мое. Для меня это сейчас неактуально, — признается он.

С рождением дочки Владимир резко повзрослел и пересмотрел свои ценности

С рождением дочки Владимир резко повзрослел и пересмотрел свои ценности

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«Все деньги уходили ребенку»

Дочь Аня родилась, когда Владимиру было 25. Сейчас дочке уже год и семь месяцев, она ходит в детский сад, умеет говорить несколько слов и начинает проявлять характер. Недавно девочку покрестили.

— Я ее кратко называю Нюта, потому что мне так больше нравится. Только когда ругаюсь, говорю: «Анна Владимировна!» Мы сейчас перешли на вторую стадию переходного возраста, если что-то не нравится — начинаем ножками топать. Непросто стало ее воспитывать, с учетом того, что я это делаю один. Она уже говорит «папа», «дядя», «тетя», «бабушка», «мама», «кика» — это у нас «киса».

Еще один житель небольшой квартиры — распушистый кот Халк

Еще один житель небольшой квартиры — распушистый кот Халк

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Владимир говорит, что с рождением дочери его жизнь сильно изменилась. Он бросил курить, занимается спортом и много времени посвящает Ане и ее здоровью. Сам он после ухода матери девочки ушел с работы и стал сидеть дома с дочерью. До последнего времени они жили только лишь на президентские выплаты — 15 600 рублей.

— Это памперсы, смеси, салфетки, прикормки, одежда — платьишки, колготки. Мясо, которое стоило за месяц около двух тысяч. Начальная стадия была намного сложнее: колики, первые зубы, недосыпы, простуда. И ночью просыпался, и кормил… Сейчас стало попроще, — вздыхает отец.

Ухаживать за ребенком теперь легче, но воспитывать проще не становится

Ухаживать за ребенком теперь легче, но воспитывать проще не становится

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«Детский сад, слава богу, бесплатный»

Однокомнатная квартира, где живет маленькая семья, выделена отцу из маневренного фонда как сироте — здесь они уже три года. Владимир хотел бы ее приватизировать, но пока что этого не сделать, у него есть коммунальные долги.

— Я распределяю финансы так, чтобы везде хватало. То есть памперсы купить, еду, за квартиру заплатить. На еде нельзя экономить: приоритет, чтобы ребенок всегда был сыт. Экономлю больше всего на квартире — плачу за нее по минимуму. Планирую платить понемногу, но стабильно — и чтобы долг уменьшался, и чтобы пени сгорали. Раньше было еще дороже, но я поставил счетчики. А детский сад, слава богу, бесплатный, потому что у меня статус малоимущего, — объясняет он.

Недавно Владимир хотел оформить выплаты по материнскому капиталу, но ему сказали, что он не может получать две выплаты сразу. Отец пользуется также и соцпомощью, которую выделяют для детей до трех лет: так он приобрел для Ани ходунки и другие нужные вещи.

Детский уголок квартиры, где живут Федулины

Детский уголок квартиры, где живут Федулины

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Сейчас Владимир делает всё, чтобы выбиться из долгов и регулярно обеспечивать семью. С появлением работы он надеется сделать так, чтобы и дочь, и он сам ни в чем не нуждались.

«Не ожидал, что начнут помогать»

После видеосюжета 29.RU Владимир получил большой отклик от неравнодушных: люди стали приносить одежду, игрушки и даже питание для дочери Ани, кто-то помог деньгами, другие предложили работу. Отец-одиночка признается, что на такую реакцию он даже не рассчитывал — это стало приятной неожиданностью.

Парень, не скрывая, показал, чем с ним поделились жители Архангельска. Среди вещей несколько игрушек, с которыми уже играет Аня, а кроме того, в нескольких пакетах аккуратно сложена и одежда на вырост, и совсем новые зимние сапожки.

— Абсолютно новые! — удивляется Владимир. — Думаю, с носочками ей в самый раз будут. Такие красивые, мне очень понравились. Вещи приносят и женщины, и мужчины — как правило, молодые. Приносят и детское питание — пюре, «засыпайки». После публикации мне много кто писал, я даже не успевал всем отвечать. Мне еще нужно написать некоторым людям по поводу почты, потому что есть те, кто живут не в Архангельске, но хотят помочь.

Владимир благодарит неравнодушных людей

Владимир благодарит неравнодушных людей

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Владимир показывает сообщения, которые ему приходили. Среди написавших есть руководитель одного из северодвинских муниципальных предприятий — по его словам, там создали сбор, чтобы помочь семье.

— Многие просто поддерживают морально, — рассказывает Владимир. — Много очень хороших комментариев написали: «Молодец!», «Держись!» Никто в личку не писал гадостей, в принципе. Я хочу поблагодарить всех за теплые слова, за различную помощь — это безмерно приятно. Я, если честно, не ожидал, что будет такой ажиотаж, что будет такая реакция.

Молодому отцу приносят одежду, игрушки и детское питание

Молодому отцу приносят одежду, игрушки и детское питание

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Новая работа и ответ хейтерам

Благодаря неравнодушным людям, которых тронул ролик 29.RU, Владимир нашел работу. Сейчас он стажируется в качестве оператора в компании, которая занимается арендой автомобилей.

— Я пошел в магазин и встретил мужчину, — он подъезжает на машине и спрашивает: «Это вы Владимир? Я вас искал, но не мог найти в соцсетях. Хотел бы помочь вам с работой». Я согласился и сказал, что буквально на следующий день готов прийти на стажировку. Оператор для меня — это новая профессия: нужно звонить людям и работать с заявками на компьютере. Мне нравится коллектив и в принципе нравится работа. Информации новой много, но я стараюсь вникнуть в процесс.

До того как уйти в декрет с дочерью, Владимир работал поваром, сотрудником детского дома и охранником. По его словам, не так-то легко сейчас найти работу, особенно если ты в одиночку обеспечиваешь хоть и небольшую, но семью с ребенком.

Последний год Владимир провел в декрете — ухаживал за маленькой дочерью, теперь девочка ходит в сад

Последний год Владимир провел в декрете — ухаживал за маленькой дочерью, теперь девочка ходит в сад

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— Некоторые пишут: «Найди няньку и иди работай». Конечно, сказать просто! Чтобы нанять няню для ребенка, тоже нужны деньги. А кроме того, они, как правило, берутся за детей не меньше двух лет. А работу, на самом деле, сложно найти, особенно одиночкам. Да иногда и обычным, полным семьям это бывает трудно.

Владимир не просто так упоминает тех, кто предъявлял ему насчет отсутствия работы. Как это обычно бывает в интернете, нашлись те, кто после публикации стал писать о молодом отце негативные комментарии в соцсетях.

— Кто-то писал: «Ну что, ты прославился?» — вспоминает Владимир. — Отвечу этим людям: я не хотел никакой славы, я просто хотел, чтобы помогли ребенку. Что меня сильно задело — якобы я эксплуатирую ребенка, сижу дома за детские деньги и пытаюсь войти в доверие к чужим людям. Я просто обалдел от такого. У меня не было таких целей — единственное, чтобы мне помогли вещами те, кто может это сделать, по возможности. Я ни в коем случае не обижаюсь на таких людей, но их мнение необъективное. Адекватные люди, думаю, либо напишут тебе: «Чем помочь?», либо, если им неинтересно, просто промолчат. Хейтерам могу пожелать только, чтобы они более позитивно думали.

С выходом на работу Владимир надеется выбраться из финансовой ямы

С выходом на работу Владимир надеется выбраться из финансовой ямы

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Ролик про молодого парня облетел разные города России, и многие не остались равнодушными. Отец, который привык всё делать в одиночку, теперь чувствует поддержку, — его жизнь маленькими шагами меняется к лучшему.

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