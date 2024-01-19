«До последнего не верила, что это правда». Многодетной семье погорельцев люди собрали деньги на новый дом

Стечение обстоятельств

У Екатерины Кузьминой и Александра Дёмина не только полностью сгорел дом, но и чуть не погибли дети. 14 декабря на веранде начался пожар, к моменту, когда старший сын, 12-летний Марк Прожерин, увидел огонь, входная дверь уже расплавилась. Он вытащил через окно из горящего дома двух братьев 5 и 6 лет и двухлетнюю сестру. Спасаясь, ребята не успели даже взять одежду. От полыхающего дома в сильный мороз они побежали по снегу босиком и практически полностью раздетыми к соседям.

Дом сгорел перед самой его продажей. В момент пожара родители как раз были у риелтора — довозили последние нужные справки. На вырученные деньги, добавив взятые в кредит, семья хотела купить новый дом и переехать. Но после пожара продавать уже было нечего.

