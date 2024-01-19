freedom
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 7/10
usd 88.66
eur 96.59
Тема дняУчеников эвакуировали из школы
Все новости
Все новости
Эксклюзив

«До последнего не верила, что это правда». Многодетной семье погорельцев люди собрали деньги на новый дом

Сбор средств организовал московский блогер

297

Автор программы «Время — вперед!» Евгений Супер из Москвы прилетал в Курган на этой неделе

Поделиться

— Дай вам бог здоровья, я не знала, что такое в жизни бывает. Что кто-то может вот так взять и нам помочь, — плача, говорит Екатерина Кузьмина, мама четырех детей. Под Новый год она с мужем и детьми остались без крова — их дом в Кургане, купленный на маткапитал, полностью сгорел 14 декабря.

Екатерина крепко обнимает своего спасителя, который приехал к ним из Москвы, и продолжает плакать. Помочь курганской многодетной семье взялся блогер Евгений Супер, автор проекта «Время — вперед!», в котором рассказывают о достижениях страны и промышленных предприятиях. Его тронул материал корреспондента 45.RU, в котором наши курганские коллеги рассказывали о несчастье, настигшем семью Кузьминых в декабре 2023-го.

Поделиться

Стечение обстоятельств

У Екатерины Кузьминой и Александра Дёмина не только полностью сгорел дом, но и чуть не погибли дети. 14 декабря на веранде начался пожар, к моменту, когда старший сын, 12-летний Марк Прожерин, увидел огонь, входная дверь уже расплавилась. Он вытащил через окно из горящего дома двух братьев 5 и 6 лет и двухлетнюю сестру. Спасаясь, ребята не успели даже взять одежду. От полыхающего дома в сильный мороз они побежали по снегу босиком и практически полностью раздетыми к соседям.

Дом сгорел перед самой его продажей. В момент пожара родители как раз были у риелтора — довозили последние нужные справки. На вырученные деньги, добавив взятые в кредит, семья хотела купить новый дом и переехать. Но после пожара продавать уже было нечего.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Семья получит дом, который хотела купить до пожара

Видео: Юлия Король / 45.RU

Помощь простых людей

После выхода материала с редакцией 45.RU связался блогер Евгений Супер и поделился историей семьи погорельцев с подписчиками. После выхода сюжета больше 1500 человек со всей страны собрали деньги на тот самый дом. Самый большой транш от благотворителей составил 100 тысяч, самые маленькие — от 15 рублей.

— Мы каждую неделю мониторим подобные случаи, ищем какие-то героические примеры, когда один человек, жертвуя зачастую своей собственной безопасностью, спасает других людей. И случайно мы наткнулись именно на вашу историю, она нам запала в душу. И, самое главное, вы написали, что не просто парень спас своих родственников на пожаре, а то, что семья искала новый дом, уже готова была в него переехать. Это нас очень сильно тронуло.

Мы подумали, что это тот хороший случай, когда надо призвать наших подписчиков и попросить их помочь этой семье собрать средства на что-то. Мы не рассчитывали на то, что сможем собрать на новый дом, думали собрать деньги на аренду квартиры, может быть, на первый взнос по ипотеке. В итоге после выхода этого сюжета огромное количество зрителей откликнулось и помогло нам собрать все полностью деньги на покупку нового дома без всякой ипотеки, — рассказал 45.RU Евгений Супер.

Уже можно радоваться?

Собрать нужную сумму на дом площадью 280 кв. м удалось быстро. Оформляли покупку уже после новогодних праздников. Чтобы проконтролировать процесс, Евгений приехал к семье в Курган. Подарил подарки детям: игрушки, книги, сладости, одежду всем четверым детям и детский квадрокоптер Марку, о котором он мечтал.

Евгений подарил Марку детский квадрокоптер

Евгений подарил Марку детский квадрокоптер

Поделиться

— Я до последнего не верила, что вы действительно приедете. И что это правда. Я никому не говорила, даже детям. Спасибо большое вам, спасибо всем вашим подписчикам, — сказала, вытирая слезы от счастья Екатерина Кузьмина.

Пока Екатерина плакала, малыши распаковывали новые игрушки и вспоминали свои сгоревшие вещи: Марк принялся рассматривать квадрокоптер и помогать братьям собирать подаренную им детскую палатку. А после сели пить чай.

За столом мама детей Екатерина решилась наконец-то рассказывать своему юному сыну-герою Марку, зачем к ним приехал Евгений Супер.

— Евгений приехал помочь нам купить этот дом, сынок, — сказала Екатерина. — Ты представляешь, у нас будет новый дом!

Скромный 12-летний Марк даже не сразу понял, что сказала ему мама, и переспросил, можно ли ему радоваться.

— Конечно, надо радоваться! — ответил Евгений.

Родители пообещали Марку выделить большую комнату с балконом, с которого он сможет через телескоп рассматривать звездное небо.

О покупке дома старшему сыну сказали при Евгении

О покупке дома старшему сыну сказали при Евгении

Поделиться

Покупка дома

На следующий день Евгений вместе с Екатериной и Александром оформили сделку купли-продажи дома в банке. Еще перед оформлением документов Екатерина поблагодарила продавцов за то, что они согласились придержать дом и не продали его раньше другим людям.

— В декабре Екатерина с Александром приезжали, посмотрели дом. Им он понравился. Дом большой, хороший, большой сад. Мы начали готовить документы к сделке. У них был покупатель на их дом, собирались взять кредит, а потом из новостей я узнаю, что у них сгорел дом. Я была в шоке. Мы с Екатериной созванивались.

Очень жалко их стало. Но почему-то после этого случая все стали интересоваться нашим домом. Было несколько покупателей, тоже были многодетные, но я сказала, что пока придержу немного. Уже после праздников мне они позвонили и рассказали, что им помогут с покупкой. Это какое-то новогоднее чудо! — рассказала 45.RU продавец дома Варвара.

Искренне радовалась за многодетную семью в момент сделки и риелтор Лариса Прокопьева. В момент пожара Екатерина и Александр как раз были у нее со всеми документами на продажу их дома.

— Эту семью я знаю больше шести лет. Я им помогала покупать этот сгоревший дом на материнский капитал. И потом мы общались. В прошлом году они ко мне обратились за помощью в продаже их дома. Мы нашли покупателя, у нас почти всё было готово к сделке.

Они бросились к выходу и уехали. Хорошо, что хоть все документы у них были с собой и не сгорели в доме. Семья очень хорошая, дружная. Я очень рада, что им помогли, — рассказала Лариса Прокопьева.

На заключительное оформление документов на покупку дома у семьи ушло около часа.

— Я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на наше такое горе. И дай бог всем здоровья. Если бы не вы, я не знаю, что с нами бы было. Огромное всем спасибо, кто нам помог! — обратилась к людям, которые переводили средства, Екатерина.

Поделиться

Поделиться

Награды еще впереди

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области сразу после пожара сообщали, что представят Марка к ведомственной награде. По последним данным, документы уже отправили.

— Награжден будет ведомственной медалью, представление к награждению уже в Москве, — прокомментировала 45.RU руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

Сейчас Екатерина вместе с детьми готовится к переезду в новый дом.

По теме

ПогорельцыСемьяСгорелСгорел домПомощьБлогер
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter