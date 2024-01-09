47-летний Сергей Жуков, 54-летняя Светлана Бондарчук, 38-летняя Мария Кожевникова. У кого из звезд родились дети в 2023 году

Супруга певца не афишировала свою беременность до последнего. Когда в Сети появлялись ее фото с округлившимся животом, она никак не комментировала их.



У 47-летнего Сергея Жукова есть старшая дочь Александра от первого брака с Еленой Добындо. В союзе с Региной Бурд у них до этого родились два сына — Энджел и Мирон, а также дочь Ника.



Мария Кожевникова