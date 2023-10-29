«Родители не знают о внуке»: история студентки медицинского университета, которая оказалась в колонии и там родила сына

— Вы рассказали о случившемся маме?



— Нет. Мне было просто очень стыдно рассказывать ей об этом. Я боялась. Поэтому хотела решить всё сама.



— Как именно вы планировали разобраться в ситуации?



— Сначала просто хотела пойти в доставку. У меня даже был план отправить анкету в «Яндекс», но попалась другая вакансия. Честно, там было просто написано «доставка курительных смесей». Я даже не знала, что это наркотики. Даже не подозревала. Поняла только, когда мне отправили адрес, и я приехала непосредственно на место. Мне нужно было достать сверток и развернуть его. Внутри лежали закладки. Когда они оказались у меня в руках, я поняла, что это наркотики.