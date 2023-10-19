Семье с 12 детьми, которой миллионер из списка Forbes подарил дом, вернули все социальные пособия

— Мне подсказали, посоветовали возможные варианты решения проблемы с выплатами. По рекомендации выбрали самый, как мы считаем, подходящий в нашей ситуации. Поменяли прописку, оформили ее по нашему прежнему месту жительства в деревне Верховино, в прежнем доме, который у нас остался (для сельских жителей, претендующих на пособия, другой критерий нуждаемости, им разрешено иметь до гектара земли. — Прим. ред.). Раньше мы такой вариант не рассматривали, потому что дети ходят в школы и садики в Березовском —городе-спутнике Екатеринбурга. Но, как выяснилось, места за детьми сохранятся, никто не будет вынуждать менять школы, — сказала E1.RU Екатерина.