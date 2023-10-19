Семье с 12 детьми, которой миллионер из списка Forbes подарил дом, вернули все социальные пособия

Семье Кириченко из Свердловской области, в которой воспитывается 12 детей, возобновили выплату всех социальных пособий. Как рассказала E1.RU Екатерина Кириченко, уведомление об этом пришло ей на «Госуслуги».
Городские порталы писали, что семье из 14 человек отказали в пособиях, потому что она не прошла по критериям нуждаемости из-за излишков земли. Три года назад Кириченко переехали из отдаленной тугулымской деревни в новый большой дом, подаренный меценатом Игорем Алтушкиным. Но причина отказа вовсе не в ценном подарке, а в старом земельном участке в 25 соток в глухой деревне. Его наличие оказалось недопустимой роскошью.
После огласки этой истории с Екатериной связалась руководитель управления социальной политики и защиты населения
— Мне подсказали, посоветовали возможные варианты решения проблемы с выплатами. По рекомендации выбрали самый, как мы считаем, подходящий в нашей ситуации. Поменяли прописку, оформили ее по нашему прежнему месту жительства в деревне Верховино, в прежнем доме, который у нас остался (для сельских жителей, претендующих на пособия, другой критерий нуждаемости, им разрешено иметь до гектара земли. — Прим. ред.). Раньше мы такой вариант не рассматривали, потому что дети ходят в школы и садики в Березовском —городе-спутнике Екатеринбурга. Но, как выяснилось, места за детьми сохранятся, никто не будет вынуждать менять школы, — сказала E1.RU Екатерина.
Она отметила, что какие-то льготы, которые есть сейчас, из-за смены прописки они, возможно, потеряют.
— Но ничего страшного, взвесили все варианты, решили, что это самое лучшее решение — на двух стульях не усидишь, лучше вернуть пособия, — добавила Екатерина. — Очень надеемся, что наша история будет показательной, государство задумается над тем, что критерии для новых универсальных детских пособий несовершенны и нуждаются в доработке. Причина отказов, непонимания в том, что нет человеческого контакта между людьми и социальными работниками.
Отчисление идет автоматически. Поэтому и нужны доработки критериев. Мы рады, что в нашем случае всё решилось, много людей откликнулись, высказали свое мнение. И даже несмотря на то, что были негативные отзывы, у каждого свое мнение. Мы дальше будем продолжать идти своим путем, воспитывать детей, развивать, водить их на занятия, в секции, студии и кружки — в общем, двигаться дальше.
Депутат Госдумы, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с E1.RU рассказала, что историю семьи Кириченко она приведет с думской трибуны как конкретный пример того, что нужно пересматривать новые критерии выплаты единых пособий.
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